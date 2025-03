Tamarit y su "mascletà" vencen a la lluvia

Siendo exactamente la una en punto de la tarde, a una hora exacta del "senyor pirotècnic" empezaron a caer las primeras gotas sobre la ciudad y sobre la "mascletà" de Tamarit. Tiempo suficiente como para preocuparse por lo que pudiera pasar, porque la última experiencia de disparo con lluvia no fue precisamente la mejor.

Pero conforme pasaron los minutos y mirando al cielo, que era desagradable, pero no agresivo, se llegó a la conclusión de que el disparo podría celebrarse aunque fuera de forma desapacible. Están trabajando de firme los paraguas, puesto que hoy ejercen contra la lluvia y ora se convertían en parasoles. No se puede decir que llegara de sopetón: estaba previsto que esto podía pasar.

Autorización entre paraguas / JM López

Y hay que reconocer que, a pesar del jarreo (cada vez se cogía mas), el disparo fue muy bueno. Sobre todo, el espectacular inicio, con un variabilidad de efectos y mucho color, que venía muy bien entre tanto gris. Aseguró el pirotécnico que había "un golpe de humo blanco en recuerdo a las víctimas de la dana y un homenaje a los voluntarios con una secuencia combinada de silbatos y la senyera". El inicio fue lo mejor. Sigue dando la sensación de que a los terremotos (lo que más gusta) les falta un poco, aunque en esta ocasión estuvo bien de potencia. En definitiva, sobreponiéndose a las inclemencias, un disparo más que bueno.

Búscate en la mascletà del jueves 13 de marzo / M. A. Montesinos

Sobre un balcón convertido en una piscina y vaciado de prisa y corriendo, los pirotécnicos se dieron el gusto de salir y responder a los aplausos de un público que esperó pacientemente su salida.

A Tamarit lo volveremos a ver la noche del 17 en el castillo del Puente de Monteolivete, el segundo de los que se llevarán en plataformas desde la Alameda.

Saludo desde en balcón vacío / JM López

El palco fue diferente a lo convencional. Era el día de la recepción a los alcaldes y, por este motivo, en esta ocasión no hubo invitados de otra índole. Ni sorteador, ni comisiones de falla, ni juntas locales. Había que dejar espacio para los munícipes. Lo que no quita para que el balcón estuviera generosamente colmado. Si hubiesen venido los Reyes el día anterior, que, obviamente, no lo hicieron –saltó a la vista–, ni invitados, ni alcaldes ni prensa. Habrían estado exclusivamente las primeras autoridades, las falleras y los acompañantes. Por lo menos, así ha sido siempre. O hasta la última vez, porque presencia real no hay en el balcón desde el año 2006.

Disparo entre paraguas / JM López

El balcón. Ese que cada día que pasa se satura más y más. El día anterior, faltando veinte minutos, ya ni se podía entrar. Y a toda esa multitud hay que añadir después toda la comitiva. Esta vez, al minuto de acabar, todo se había despejado. Falleras mayores y cortes con más razón porque, aunque iban bien provistas de paraguas, el problema no es lo que te cubre, sino los chorros que caen desde los mismos sobre unas faldas muy anchas.

Prácticamente no hubo "photocall" en el (incomparable marco del) Salón de Cristal y la comitiva se marchó inmediatamente, aún bajo los efectos de la lluvia.

Y ¿que pasó en el mismo momento que se marcharon todos? Que dejó de llover.

En el parte de incidencias, una sorpresa: no hay una relación entre las lipotimias y el calor. De hecho, hubo doce lipotimias, una cantidad más que respetable siendo que había de todo menos calor.

Con siete días completos hasta acabar, los disparos ya no se suman: se restan. El viernes es el turno de Hermanos Caballer, los mismos que, la noche del 18, dispararán la Nit de Foc.