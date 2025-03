Los volúmenes de Convento Jerusalén provocan vértigo

La «plantà» ha doblado una nueva esquina con un día de espectacular subida de elementos en numerosas demarcaciones. Sobre todo, porque se acercan días de inestabilidad y vale la pena tenerlo todo levantado, aunque haya que protegerlo o, simplemente, rezar porque el agua no sea insistente. De momento, hoy hay serias amenazas durante el día y especialmente el viernes 14 durante el primer tramo del día. Mala cosa de momento y lo único que cabe esperar es que la locura del tiempo, sumamente cambiante, permita que los daños sean menores.

De momento, en todo este tramo de «plantà» hay un protagonista indiscutible: Convento Jerusalén. Porque está plantando unos volúmenes imposibles. No a lo alto, que también, -en eso hay pique entre las participantes para determinar cual es la más alta-, también a lo ancho. Toneladas de corcho blanco bien decorado que rodean, como un inmenso prisma, el proyecto «Or».

Para entendernos: una falla duplex, con planta baja y primer piso en el que se pasa de los elementos arquitectónicos -que hay que vestir bien por delante y por detrás para que no sean un «mazacote»- a las figuras corpóreas dinámicas. Ornamentos para embellecer la delantera y alguna figura grande corpórea para la trasera.

David Sánchez Llongo, además, ha acelerado esta falla -que si llueve, se puede tapar íntegramente-, con lo que deja la impronta todos los días y genera «feed back» en la opinión pública, que eso siempre cuenta. Aunque el único veredicto que vale es el del día 16 sobre las 21 horas -que se lo digan a todos aquellos que, en años anteriores y especialmente el pasado, descorcharon el cava antes de tiempo. Pero el runrún se pone en marcha. Y también las dudas de cómo se quemará esa inmensa fogata de arte efímero la noche del 19.

En el otro extremo de la sección está Cuba-Literato Azorín, como demostración de cómo pueden verse las cosas. Es con diferencia la más pequeña de todas, pero en concepto y diseño es, también con diferencia, la mejor. La más valiente y la que más dice. Marca Carlos Corredera en el diseño que materializa Toni Pérez.

Sueca-Literato Azorín fue ayer la última de la máxima categoría que se sumó a la fiesta. En un visto y no visto, Pedro Santaeulalia, con su pericia de veterano, subió su «Reset» del cero al infinito. Las demás siguen sumando elementos en esta carrera por el primer premio, esta particular carrera de arte efímero. Y Exposición no precisó más que de doce horas para levantar su particular segundo piso tras haber izado el día anterior la "planta baja". En El Pilar el ascenso es más metódico y dosificado mientras que l'Antiga de Campanar hizo los deberes antes que nadie y su trabajo ha sido seguir sumando piezas.