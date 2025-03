Dónde está y cómo llegar a la falla Convento Jerusalén, la ganadora de la Sección Especial de las fallas del 2025

La falla Convento Jerusalén ha hecho triplete. Ha ganado el Ninot Indultat de este año; su falla infantil, el Primer Premio de la Sección Especial y, hace apenas unos minutos, acaba de lograr el oro en la Sección Especial. Tres premios en poco más de 24 horas que confirman el buen estado de una comisión que en esta edición de las fallas lo ha dado todo y no ha escatimado esfuerzos en sacar a la calle dos monumentos impresionantes.

Aunque siempre figura entre las grandes comisiones, lo cierto es que Convento está en uno de sus mejores momentos y no es para menos. Bajo el título 'Or', la apuesta de Llongo se titula 'Or' y es obra de David Sánchez Llongo.

Convento Jerusalén-Matemático Marzal: el sueño dorado que busca el triunfo en Especial / M. A. Montesinos

A partir de hoy, Convento Jerusalén será un río de gente con miles de personas que se acercarán para conocer al detalle, fotografiar y recorrer las escenas de la que es la mejor falla de València. A diferencia de otras comisiones, la de Convento cuenta con una ubicación que juega a su favor. Está situada a apenas unos metros de la Plaza del Ayuntamiento, la plaza de toros, la calle Xàtiva y la Gran Vía y es una de las visitas obligadas de quienes peregrinan al centro para hacer la ruta fallera.

¿Dónde está la falla Convento Jerusalén?

Además de su privilegiada ubicación, Convento Jerusalén se encuentra en el triángulo de tres de las principales paradas de metro claves durante las fiestas falleras. Tiene muy cerca tanto las paradas de Plaza España, Bailén y Xàtiva. Además, es accesible a pie desde las calle San Vicente, Xàtiva y Pelayo y está a un tiro un paso de la Gran Vía. Por si eso no fuera suficiente, está situada a unos metros de la Estación del Norte por lo que los miles de visitantes que lleguen en tren estos días a València no tendrán excusa para visitar la ganadora del Primer Premio de Especial.