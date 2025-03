Las experimentales marcan diferencia: Ola de maletas al turismo masivo y monstruos invasores

Las fallas experimentales vuelven a poner la nota diferente en un universo de monumentos clásicos. Fuera de los circuitos típicos y siempre abarrotados de gente de las fallas de Especial, las experimentales ganan cada vez más seguidores. Este domingo, tras la plantá y como viene haciendo desde hace siete años, el Colegio Territorial de Arquitectos (CTAV) ha organizado una visita guiada por las fallas mas veteranas y premiadas de esta sección, entre ellas Lepanto-Guillem de Castro, la pionera, que vuelve a confiar en la artista Anna Ruiz, que el año pasado los llevó al primer puesto del podio con el famoso banquete interactivo y que este año presenta un montaje que llama a rebelarse contra lo cotidiano, explica el nuevo presidente de la comisión, Sergio Briega, quien destaca "la fuerza que transmite" la obra de Anna Ruiz.

La experimental de Lepanto, de Anna Ruiz, llama a rebelarse contra lo cotidiano / M.A.M.

La presidenta del CTAV, Marina Sender, asegura durante el recorrido que el futuro de las fallas pasa por "que todas tengan más en cuenta criterios como la sostenibilidad, algo que las experimentales vienen haciendo desde hace mucho tiempo". "Las fallas no solo tienen que ser fiesta, también reivindicación". "Este año, por ejemplo, estamos viendo en muchas fallas la crítica al turismo masivo que afecta a toda la ciudad". "Tenemos que estar en este mundo y debe durar muchos años", comenta Marina Sender.

La ola de maletas de la falla Borrull-Socors / M.A.M.

La critica más directa a esa masificación turística se encuentra en el monumento de la comisión Borrull-Socors, que el año pasado presentó un espectacular lobo hecho de paja de arroz reciclada y que estas fallas ha ocupado el cruce donde plantan con una gran ola de maletas de turistas. El monumento lo han confeccionado los propios miembros de la comisión con el lema "Último aviso" y compara la riada de1957 con la nueva riada de turistas que vive la ciudad. "No criticamos el turismo porque todos lo somos, pero si el turismo masivo que daña la ciudad y sube el precio de los alquileres", explican los responsables de la comisión que presiden, Fernando Serrano y Raúl Mota.

El arquitecto y secretario del CTAV, Pablo Peñín, explica que estas fallas de experimental van más allá de la fiesta popular en si, ponen atención en el propio monumento, en lo que supone, en generar reflexión, en los propios artistas, en como cambian la ciudad y el espacio público, en las técnicas constructivas y la sostenibilidad. Peñín apunta que estas fallas que pueden generar cierto rechazo frente al gusto popular por esa estética propia que, a veces, cuesta entender son precisamente las que mantienen la esencia de la ironía y la crítica.

Falla de Mossen Sorell-Corona / M.A.M.

Como ejemplo el montaje de Mossén Sorell-Corona un lema hecho falla en tres dimensiones de la mano de Manolo Martín, un totem de grandes letras escrito en inglés "The World is on Fire", el mundo está en llamas, al que el estudio que lo ha diseñado (Lo Siento Studio) da un giro para transformarlo en "The world is on fallas" en un juego de palabras que habla de un mundo en llamas con guerras como la de Ucrania, la invasión de Gaza o la llegada a Donald Trump. Un totem-falla alrededor del cual se arremolinan turistas para hacerse la foto y subirla a Instagram.

No pasar inadvertidos

La sección de Experimentales tiene algo que cada vez atrae a más comisiones. Este año son ya 34 las que participan. Un arreón que empieza a preocupar a la Federación de Fallas Innovadoras (I+E), de la que forman parte doce comisiones. Su presidente, Sebastián Martín, fallero además de Borrull-Socors explica que se ha pedido al ayuntamiento que ponga orden porque no todos los monumentos tienen el mismo nivel y tampoco el jurado da abasto para recorrerlas todas en un día. Las subvenciones que da el ayuntamiento son un argumento que justifica el aumento de este tipo de fallas "raras". Hay otro argumento y es que si no puedes competir en Especial por presupuesto, con una experimental tienes más opciones de que tu falla no pase desapercida. "Hay más de 600 fallas y al final solo se habla de las grandes por eso muchas apuestas por una proyecto innovador".

Las garras verdes del monstruo de Beneficencia i Sant Ramón / M.A.M.

Desde luego el que no pasa desapercibido por tamaño, forma y diseño colorista, es el monumento de Reyes Pe para Beneficencia i Sant Ramón que lleva por lema una frase del filósofo italiano Antonio Gramsci: "El viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer" y da lugar a monstruos, cuyas grandes garras de color verde invaden la calle. En el diseño se han utilizado tejidos y materiales reutilizados. Un monstruo al que combaten grandes esferas rosas de peluche, símbolo de esperanza.

La dana está presente en los monumentos de experimental, en especial, en el de la falla Plaza del Arbre, de Miguel Hache, que lleva por lema Nada, dana al revés y que homenajea a las víctimas de la riada del 29O con sus propios testimonios escritos en el monumento y donde se exhiben las botas embarradas que simbolizan la solidaridad con las víctimas de la tragedia.

La falla de Sanchis Bergón-Turia, que incluye figuras como un cohete pintalabios, un "satisfallas" o una plateta / M.A.M.

La orgásmica de las experimentales

Una de las que se estrena este año en la sección de Experimental por ser la primera que incluye la pintura cromada en la composición es la falla Sanchis Bergon-Turia diseñada por la barcelonesa Marina Salazar, creadora de la famosa "tetamundi" de la puesta en escena en el Benidorm Fest de la cantanta Rigoberta Bandini. Salazar estaba este domingo revisando el montaje del monumento, el primero que hace para las fallas de València (ya diseñó el año pasado junto con Raúl Martínez, de Estudio Chuky, un falla en Torrent), una alegoría de la erótica y el cuerpo femenino, oda al empoderamiento de las mujeres con varias escenas que representan la conquista del espacio. Una falla efecto espejo que no pasa para nada desapercibida. Además, destaca el delegado de la falla, Manuel Jorge, ha sido plantada a tombe por mujeres.