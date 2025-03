Convento nos "enseña" a ganar

València está en su semana grande de Fallas y este sábado se desveló uno de los premios más esperados por el mundo fallero:el primer premio de Especial en la categoría infantil, que fue para la falla Convento Jerusalén, con un monumento que lleva por lema «Ensenyant Aprendràs», del artista Iván Tortajada. Era uno de los favoritos y suponía el regreso a la alta competición de Tortajada, considerado como un «niño prodigio» que ahora ya compagina el ocasional trabajo en fallas con otros cometidos profesionales. El autor del monumento explicó que había seguido la lectura de los premios desde casa con sus padres y sobre las expectativas de triunfo dijo que «sabíamos que el proyecto estaba bien posicionado pero también que había mucho nivel, cualquiera podría ganar», apuntó.

Convento Jerusalén se hace en un año de mucho nivel con el Primer Premio de Especial de Infantil apenas tres horas después de haber ganado por aclamación el Ninot Indultat de Fallas de 2025. La comisión celebró ambos premios por todo lo alto y con la vista puesta en la categoría máxima que se decidirá esta noche. Convento además repite ya que ganó el primer premio de Infantil en la categoría de Especiales en 2024.

Quien reconoció que se esperaba la victoria fue la fallera mayor Infantil de la comisión, Marina Songer. Confiaba en la calidad de su falla. El presidente infantil, Álvaro de la Mano, explicó que su falla «enseña que los niños también pueden enseñar a los mayores», por ejemplo a manejar tik-tok, una de las escenas que se ve en el monumento.

El presidente de Convento, Francisco Segura, dijo que estaban «muy ilusionados porque la Sección de Especial de Infantil es muy complicada e Iván Tortajada ha hecho una auténtica obra de arte». «Hay muchísima competencia». Con este doble triunfo y a falta de lo que pase hoy en la máxima categoría de monumentos, donde también Convento aparece como gran favorita con «Or», de David Sánchez Llong, el presidente de Convento recalcaba que había sido «un gran día para nosotros».

Tanto el artista como la fallera mayor, Carmen Prades, afirmaron que el premio representa mucho porque «ha sido un año muy complicado por la dana para todos». «Ahora toca seguir creciendo». Desde la comisión justifican el reconocimiento. «Convento juega al monumento y renuncia a otras cosas», como grandes verbenas.

La alcaldesa, María José Catalá, y la Corte Infantil se acercaron, como marca la tradición, hasta Convento para felicitar a la comisión.

El proyecto de Convento Jerusalén se gestó durante dos años. De hecho, Tortajada plantó en 2019, posteriormente en 2022 y ahora en 2025. En este caso además con la particularidad de que la comisión había organizado un acuerdo para dos años, por el que José Gallego, ahora autor de la falla municipal, plantaba en 2024 (ganando) e Iván Tortajada, con un periodo de dos años, tenía tiempo para preparar este interesante proyecto.

Las falleras mayor e infantil de Convento posan con el presidente, Francisco Segura, y el artista, Iván Tortajada, junto al monumento ganador que «enseña a enseñar». / Eduardo Ripoll

Císcar-Borriana logra la plata y Blanch se repone de la dana

El artista de la comisión Císcar-Borriana, Joan S. Blanch, vio como su taller de Algemesí era arrasado por la dana. Sin embargo, se repuso a este grave contratiempo y ayer se alzó con el segundo premio en la Sección Especial de las Fallas de Infantil. Su monumento, de 3 metros de diámetro y 3 de altura, lleva el lema «Que no et pillem!». Escenas y ninots desarrollan esta idea: que no te pillen fumando o copiando.Que no te pillen pillando a Papá Noel. Que no te pillen jugando al fútbol en casa. O que no te pillen haciendo una guerra de almohadas. El buen hacer de Joan S. Blanch le valió para ganar también el premio de Ingenio y Gracia.

Sergio Alcañiz completa el podio con Maestro Gozalbo

Maestro Gozalbo-Conde Altea completó el podio con «Satour-MG44», una falla que nos transporta a una exitosa expedición espacial sobre el planeta Saturno. La meta es descubrir cómo es aquel planeta y sus habitantes, incluso si hay cosas comunes entre aquellos extraterrestres y los terrícolas. Sergio Alcañiz ha levantado una falla de 3 metros por 3, y ha completado el podio de la Sección Especial, en las infantiles. Sin embargo, se queda con la miel en los labios y no podrá repetir el triunfo logrado hace tres años con Gayano-Lluch. Se le resiste la victoria pese a su buen trabajo.