"Hemos hecho historia en las fallas con cuatro premios en un año"

El fallo del jurado ha encendido los ánimos en Convento Jerusalén, que ahora mismo vive su noche más mágica. La noticia de que la comisión ha ganado el Primer Premio de la Sección Especial ha hecho brindar a sus miembros por un año histórico. Cuatro premios en una edición. Ninot Indultat, Primer Premio para la falla infantil, Primer Premio de la Sección Especial y también el de Ingenio y Gracia. Todo. Casi todo, cuatro de los cinco premios, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de las Fallas.

El presidente de la falla, Francisco Segura, reconoció "estar entusiasmado porque conseguir un cuatruplete, conseguir cuatro premios en un año es algo que nadie ha conseguido. Es un hecho que no ha ocurrido nunca en la historia de las fallas". Segura ha confesado que lograr el Ingenio y Gracia "no lo esperábamos" y "nos ha hecho más ilusión si cabe". El presidente señaló que el artista fallero Sánchez Longo "estará con nosotros todo el tiempo que quiera" porque su trabajo es sensacional. "En cuatro días como quien dice estamos planificando el ejercicio que viene, ahora vamos a celebrar -dijo-, y en seguida, a seguir trabajando por las fallas de València y por Convento", recalcó.

Convento Jerusalén-Matemático Marzal: el sueño dorado que busca el triunfo en Especial / M. A. Montesinos

Cava para celebrar la noche más mágica

El padre de la Fallera Mayor de Convento Jerusalén Carlos Prades descorchó una botella de cava para brindar por una victoria histórica. "Cuatro premios es una victoria única en la historia de las fallas", decía. "Es una locura, una locura", repetía. Su hija Carmen Prades Gil estaba muy emocionada, rompió a llorar y se fundió en multitud de abrazos con toda la comisión. "Estoy super-feliz de poder vivir esto con mi comisión, ahora lo vamos a celebrar con toda la gente en la calle, ya me han dicho que el monumento está lleno de gente y esta mañana ya ha venido mucho público a verlo". Como a Paco Segura, el premio del Ingenio y Gracia la ha pillado por sorpresa. "Soy super afortunada, me lo voy a llevar para toda la vida porque nunca ha pasado esto en la historia de Convento", confesaba.

"Lograr estos cuatro premios con mi falla es para sentirse muy orgullosa", comentaba Carmen.

Los falleros y las falleras celebraron el triunfo a ritmo del "We are the Champions" y con gritos de "¡Campeones, campeones!"., los dos galardones conseguidos esta noche, que se suman a los cosechados el sábado. La emoción era indescriptible cuando se dio a conocer el premio de Ingenio y Gracia, y el primer premio de Especial vino a desatar toda la emoción. El casal de la falla de La Roqueta estaba lleno hasta la bandera y cuando se supo que el segundo galardón de la Especial se iba a L'Antiga de Campanar, decenas de falleros y falleras explotaron de jubilo y empezaron a cantar y llorar de jubilo. El primero había caído aquí.