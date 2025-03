La policía refuerza los accesos de la mascletà para evitar colapsos como ayer

Tras los colapsos en los accesos de la mascletà, que se dieron ayer en horas punta, y que dejaron decenas de llamadas a Emergencias para pedir ayuda por casos de lipotímias y ataques de ansiedad, la Policía Local va a incrementar su presencia en los aledaños de la plaza del Ayuntamiento con el objetivo de tratar de evitar estas multitudes colapsadas y regular mejor los flujos de público en la Estación del Norte, en la calle Xàtiva y en la calle Bailén, y en otras vías colaterales como María Cristina, Barcelonina o Guillén de Castro, por la otra parte.

El concejal de Seguridad Ciudadana Jesús Carbonell ha declarado a Levante-EMV que la presencia de la Policía Local se va a intensificar durante los días grandes de la Semana Fallera para garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudad, que está tomada por monumentos falleros, carpas y puestos de comida y bebida.

Además, hoy se van a poner en marcha otras medidas que van a ayudar a mejorar la movilidad en la Estación del Norte y en la Plaza de Toros, en cuanto a los flujos de entrada y salida, a ambos edificios a pleno rendimiento en estas fechas. En cuanto a la Estación de Renfe, señala Carbonell, "hemos pedido a ADIF que se abra la puerta por la calle Bailén y hoy se va a hacer", ha apuntado el regidor. En cuanto, a la Plaza de Toros, pensando en los amontonamientos que se producen al entrar a las corridas, a las 17 horas, y a la salida, hacia las 19 horas, Carbonell ha remarcado que hoy "hemos socilitado que se abran varias puertas" para que el público salga con más fluidez y no solo una, como ocurrió ayer.

Respecto al aluvión de llamadas al 112 que se registraron en la hora de la mascletà de ayer, Jesús Carbonell matizó que "una gran parte" son achacables a la misma atención, al parecer a una misma lipotimia. "Muchas personas vieron a esta persona en dificultades y comenzaron a llamar al 112 para pedir ayuda, pero sobre esta misma persona, no sobre varias". Además, Carbonell atribuyó gran parte del colapso originado en los aledaños a la Estación del Norte a que había un vehículo mal estacionado. "Eso hoy no va a ocurrir" añadió el regidor que insistió en que se reforzarán estos aspectos, con más control policial.

Hubo personas que tardaron una hora en salir

Una parte de la multitud atrapada en este espacio, entre las calles Bailén, Xàtiva y Colón, tardó entre 45 minutos y 60 minutos en poder salir del lugar, para desplazarse a otros puntos de la capital valenciana. Y por supuesto, no llegó al disparo de las 14 horas. Por la tarde-noche, como ha publicado hoy Levante-EMV, y se observa en la foto anexa, se repitieron los colapsos y los amontonamientos tanto en calles amplias como en las estrechas. También se producen estos colapsos en las estaciones de Metro del centro y en sus accesos, en los pasos de peratones incluso en los pasos peatonales, donde la sensación de agobio provoca situaciones insoportables para los viandantes. "Pasé mucho miedo", es la frase que repiten quienes se quedaron colapsados en esos minutos críticos anteriores a la mascletà.

Preguntado

En la tarde-noche, una multitud volvió a colapsar la Estación del Norte y sus aledaños. / José Manuel López

Carbonell si la instalación de vallas, para garantizar un pasillo de seguridad, desde la Estación del Norte a la plaza del Ayuntamiento, puede haber colaborado de forma indirecta en que se produzcan más amontonamientos, el concejal es consciente pero no queda más remedio para garantizar ya vía de evacuación para los vehículos de emergencia en caso de que haya algún incidente en la mascletà. ""Tenemos que tener una vía de evacuación, si se opta por no colocar estas vallas" y generar este pasillo de emergencia, "entonces el resultado sería que tendríamos a más público masificado en las vías más cercanas a la plaza, y en caso de una emergencia, no se podría actuar".

