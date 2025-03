Convento Jerusalén se lleva el oro de la Especial 2025

El veredicto de la Sección Especial de las Fallas 2025 de València llegó a su cita después de hacerse de rogar: se leyó la primera tanda y quedó pendiente junto con las Fallas Experimentales y la Primera A. Pasadas las nueve de la noche llegó la lectura final.

Y finalmente se cumplieron los pronósticos:

Convento Jerusalén-Matemático Marzal se lleva el primer premio de la Sección Especial de estas Fallas de València 2025. Acompañado además del primer premio de Ingenio y Gracia. Lo que unido al ninot indultat hacen un particular trébol.

Lo hace con "Or", la falla ganadora del primer premio de la Sección Especial. El monumento creado por David Sánchez Llongo con diseño de Daniel Gomz cumple con el protagonismo que se le había dado prácticamente desde que empezó a tirar de grúa. Gana porque sus dimensiones son apabullantes y porque no está tirado porque si. Es una falla bien trabajada, con un buen guión y, sobre todo, con el poderío que supone un volúmen que se hará verdaderamente complicado prender fuego. Con la clave del "Or" se juega con diferentes gags.

Con esta galardón, la comisión suma su primer premio número 18 de la categoría Especial. Y que se convertirían en 19 si se suma también el primer premio de 1913, cuando existía una única categoría.

Con "Or", David Sánchez Llongo consigue su segundo máximo galardón en la categoría. Lo consiguió en 2023 y estuvo a punto de repetir en 2024. Al acabar el ejercicio se confirmó que había firmado con Convento Jerusalén, donde podían darle aún más posibilidades económicas. Sin perder la compostura con este ambicioso proyecto, ha logrado el máximo galardón dentro de esa complicación que supone tener que afrontar la competicIón con la máxima exigencia.

Alegría en la comisión

El presidente de Convento Jerusalén, Francisco Segura, reconoció "estar entusiasmados porque conseguir un cuatriplete, conseguir cuatro premios en un año es algo que nadie ha conseguido. Es un hecho que no ha ocurrido nunca en la historia de las fallas. Segura ha confesado que lograr el Ingenio y Gracia "no lo esperábamos" y "nos ha hecho más ilusión si cabe". El presidente señaló que el artista fallero Sánchez Longo "estará con nosotros todo el tiempo que quiera" porque su trabajo es sensacional.

L'Antiga y Na Jordana, en el podio

Se completa el podio con l'Antiga de Campanar y Na Jordana. Los ganadores del año pasado cumplen sobradamente con una falla excepcional, que seguramente habría ganado en muchas ediciones anteriores, pero este año se han encontrado con un particular gigante que era Convento en esta ocasión. La falla más emotiva que se pueda imaginar, resurgida de un taller destrozado, su medalla de plata, para una comisión que sabe tomarse las cosas con entereza, ha de considerarse un éxito. Tienen dos años por delante, 2026 y 2027 para seguir cimentando el proyecto.

Si se echa la vista atrás y se piensa, por ejemplo, en el 30 de octubre del pasado año, el éxito de l'Antiga es clamoroso.

Y otro éxito no menos clamoroso es el de Na Jordana que, por fin, tras muchos sinsabores, vuelve a colocarse en la altísima competición. El tercer premio es el mejor resultado desde su última victoria, en 2003. Llevaban ya unos subiendo peldaños y a punto de romper el techo de cristal, pero el año pasado se llevaron un revés importante. Sin embargo, ahora sí, regresan al podio, que les permite regrensar un año excepcional en diferentes actividades. Para Mario Gual es el mejor resultado de su carrera y, con un proyecto serio, se catapulta y se gana el respeto general.

Pilar y Exposición, detrás

Entre las grandes candidatas, las que soñaba o con ganar o con ocupar podio, los que se quedan por debajo son la Plaza del Pilar y Exposición. Cuarto y quinto premio, respectivamente. Este año, en el Pilar parecía notarse un ambiente más comedido, aunque es probable que el "no podio" les sepa a poco. Exposición queda quinto, sorprendentemente si nos atenemos a sus excepcionales altura y estructura aérea. Salva Banyuls y Néstor Ruiz, que ya han renovado, deberían tomarse este ejercicio como toma de contacto con los grandes volúmenes para ser más ambiciosos en el futuro.

Todos los premios de Especial

Premios de Falla

1º. Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2º. Monestir de Poblet-A. Albiñana

3º. Na Jordana

4º. Pilar

5º. Exposición-Micer Mascó

6º. Reino de Valencia-Duque de Calabria

7º. Cuba-Literato Azorín

8º. Sueca-Literato Azorín

9º. Almirante Cadarso-Conde Altea

Premios de Ingenio y Gracia

1º. Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2º. Cuba-Literato Azorín

3º. Reino de Valencia-Duque de Calabria

Convento Jerusalén ya se llevó el primer premio en infantil y el Ninot Indultat 2025

Ayer ya se dieron los premios a las mejores fallas de infantil. El galardón de la mejor falla infantil de este año ha recaído sobre Convento Jerusalén con el monumento que lleva por nombre "Ensenyant aprendràs" del artista fallero Iván Tortajada.

Pero este no fue el único premio que consiguió ayer la comisión, ya que a primera hora de la tarde desde la falla Convento Jerusalén conocían que eran los ganadores del Ninot Indultat de 2025. Por la noche, con el triunfo de la mejor falla infantil de Especial la emoción y la alegría se desbordaron a la espera de lo que puede suceder hoy con los premios de las fallas de Especial.

Histórico premios municipales a la mejor falla (1901-2025)

2024 Antiga Campanar

2023 Exposición

2022 Convento Jerusalén

2021 Convento Jerusalén

2019 Antiga Campanar

2018 Convento Jerusalén

2017 Antiga Campanar

2016 Cuba-L. Azorín

2015 Pilar

2014 Pilar

2013 Convento Jerusalén

2012 Nou Campanar

2011 Convento Jerusalén

2010 Convento Jerusalén

2009 Nou Campanar

2008 Nou Campanar

2007 Nou Campanar

2006 Nou Campanar

2005 Nou Campanar

2004 Nou Campanar

2003 Na Jordana

2002 Sueca-L. Azorín

2001 Conv. Jerusalén

2000 Conv. Jerusalén

1999 Pilar

1998 Pilar

1997 Na Jordana

1996 Pilar

1995 Na Jordana

1994 Na Jordana

1993 Conv. Jerusalén

1992 Pilar

1991 Antiga Campanar

1990 Na Jordana

1989 Antiga Campanar

1988 Na Jordana

1987 Pilar

1986 Na Jordana

1985 Pilar

1984 Pilar

1983 Pilar

1982 Na Jordana

1981 Reino de València-Maestro Serrano

1980 Na Jordana

1979 Conv. Jerusalén

1978 Pilar

1977 Pilar

1976 Conv. Jerusalén

1975 Na Jordana

1974 Pilar

1973 Bailén-Xàtiva

1972 Merced

1971 Conv. Jerusalén

1970 Conv. Jerusalén

1969 Dr. Collado

1968 Pilar

1967 Pilar

1966 Pilar

1965 Na Jordana

1964 Conv. Jerusalén

1963 Mercado Central

1962 Conv. Jerusalén

1961 Conv. Jerusalén

1960 Dr. Collado

1959 Visitación-Orihuela

1958 Conv. Jerusalén

1957 Duque de Calabria

1956 Na Jordana

1955 Mercado Central

1954 Mercado Central

1953 Mercado Central

1953 Dr. Collado

1952 Mercado Central

1951 Dr. Collado

1950 Mercado Central

1949 Mercado Central

1948 Mercado Central

1947 Mercado Central

1946 Mercado Central

1945 Mercado Central

1944 Mercado Central

1943 Merced

1943 Mercado Central

1943 S. Jaime

1942 Barcas-Pascual y Genís

(Mejor Falla, sin Sección Especial)

1941 Plaza de San Jaime

1940 Plaza Lope de Vega

1940 Plaza de San Jaime

1936 Mercado Central

1935 Plaza Lope de Vega

1934 Plaza de San Jaime

1933 Pi i Margall- C. Amoros

1932 Plaza de San Jaime

1931 Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

1930 Mercado Central

1929 Mercado Central

1928 Plaza Mariano Benlliure

1927 Plaza Mariano Benlliure

1926 Plaza de Calatrava (Negrito)

1925 Calle de la Paz

1924 Baja-Mesón de Morella

1923 Trinitarios-Santa Margarita

1922 Espartero-Guillem de Castro

1921 Doctor Collado

1920 San Vicente-Almas

1919 Gandía-Aragón

1918 Rodrigo Botet

1917 Doctor Collado

1916 Molino Na Robella

1915 Plaza deIs Porxets

1914 Plaza Pellicer

1913 Jerusalen- Buenavista

1912 Plaza Mariano Benlliure

1911 Calle del Mar

1910 Plaza Mariano Benlliure

1909 Ruzafa-Cirilo Amoros

1908 Gracia-En Sanz

1907 Plaza Mossen Sorell

1906 San Miguel

1905 Ruzafa-Cirilo Amoros

1904 Corretgería-Bany dels Pavesos

1903 Bajada de San Francisco

1902 Plaza del Príncipe- Alfonso

1901 Ruzafa-Cirilo Amorós