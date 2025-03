Renovaciones de artistas, despedidas, desgracias y un enfado monumental

La "plantà" y la lectura de los primeros galardones están dejando ya las primeras reacciones en la relación entre artistas y comisiones en lo que será un largo colofón para las Fallas 2025.

A falta de que la Junta Central Fallera facilite o no el parte de incidencias, la comisión de Pío XI-Fontanares ha mostrado su enfado por la falla presentada por Carlos Borrás. Con un irónico "Gracias por lo que nos has plantado", dicho este agradecimiento entre comillas, la comisión ha mostrado su desagrado por lo plantado en la calle por su artista.

Consideran que el monumento no responde a la calidad exigible, incluso pese a que el artista se viera afectado por la dana. Razón por la que se sienten "engañados". Curiosamente, en esta misma comisión, y en el otro lado de la balanza, la comisión ha anunciado la renovación de su artista infantil, David Ojeda, quien lleva bastantes años plantando con ellos y que, como queda dicho, este año les ha dado el primer premio de la categoría.

Ojeda repetirá en "la Pío" tras ganar en infantiles / Falla Pio XI

Renovación de Blanch

Otros movimientos se han producido nada más conocerse los veredictos. Joan S. Blanch y Císcar-Burriana han anunciado su continuidad para 2026. Ha sido éste uno de los episodios más especiales del año, después que la dana se llevara una buena parte del trabajo de este año ya hecho y que el artista haya llevado una reconstrucción tan portentosa, que ha acabado en segunda posición de la Sección Especial con primer premio de Ingenio y Gracia.

Joan Blanch y Císcar-Burriana acuerdan la continuidad / Falla Ciscar-burriana

Foix deja Espartero

En el otro lado de la balanza, Fernando Foix ha anunciado su no continuidad, después de tres años plantando en Espartero. Se le ha resistido el primer premio de la categoría a pesar de lo ambicioso de las apuesta y ahora segura a la comisión que "me despido contento ya agradecido. Me habéis permitido el sueño de plantar una falla en tus calles, he conocido a gente maravillosa y he vivido emociones muy intensas. Quizá nos hemos exigido mucho unos a otros y eso no es sano. Quizá en el futuro podamos volver a encontrarnos".

Renovación en Conde Salvatierra / Falla M. Colón

Renovación en Conde Salvatierra

Previamente, Conde Salvatierra ha anunciado también la continuidad de Devís Creaciones en la falla grandes y Borja Llorens en la infantil. A quien han hecho una encendida defensa de su trabajo a pesar del décimo puesto concedido por el jurado, bajo el lema de que "a nosotros sí que nos gustan las fallas bonitas".

Visita de solidaridad con la falla caída: Berta y la corte, en Félix Pizcueta /

Visita a la falla caída

Durante el proceso de "plantà" se produjo la caída de la falla Félix Pizcueta-Cirilo Amorós, después de que entrara agua en su interior a causa de la lluvia y el remate cediera, perdiéndose gran parte de la cúspide. Los falleros llevado a cabo una labor de adecuación de lo que quedaba, y así es como la verán los visitantes, sin la parte superior.

La fallera mayor de València, Berta Peiró, y su corte de honor, acudieron a hacerles una visita de solidaridad.