La amenaza de lluvia no frena la Ofrenda: Las falleras se preparan con plásticos antilluvia para proteger sus trajes

La Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, el acto más multitudinario y emotivo de las Fallas de Valencia, celebra la primera de sus dos maratonianas jornadas de desfile devoto ante la patrona con la participación de comisiones venidas desde pueblos asolados por la dana, la previsión de marcar un nuevo récord de participación y bajo la amenaza de lluvia. La suspensión de la Ofrenda, que ya han aprobado en otros pueblos como Alzira, por el mal tiempo sería una decisión en todo caso de Junta Central Fallera, que es la organizadora, pero de momento no se plantea. La Ofrenda en València sigue adelante. Aplazarla por la logística compleja que lleva aparejada de cortes de calle, dispositivos de policía, actos festivos previstos no es viable. Si se suspende, no se hará, apuntan en el entorno de JCF.

Solo hay un precedente que se recuerde. Fue en el reinado de Covadonga Balaguer que estuvo marcado como la lluvia que acompañó exactamente hasta el 20 de marzo y obligó a suspender la Ofrenda. Es el único caso que se recuerda en la historia de la tradicional Ofrenda, cuyo origen se remonta a 1943. El tiempo desde luego tampoco ha acompañado al reinado de Berta Peiró y Lucía García. Ya en la crida las previsiones hablaban de días grises y frío. En vista de lo que se venía las falleras empezaron a aprovisionarse de los socorridos cubre faldas de plástico para proteger sus valiosas faldas, que si se mojan se arruianan. Estas piezas, como informó Levante-EMV, se han agotado, pero las falleras han echado mano de imaginación y han recurrido a la confección casera, fabricandose protectores con los plástico antilluvia que se ponen en los tendederos de la ropa. El artículo está agotado ya en muchas tiendas y supermercados.