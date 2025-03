Además de ser el favorito, había que demostrarlo... y Convento lo hizo

1º. Convento Jerusalén-Matemático Marzal. Nada que objetar. Era una falla enorme y ha sabido solucionar los retos que suponía elevarse hasta lo más alto a base de naturaleza muerta. Finalmente, incrustando figuras corpóreas y haciendo un buen trabajo de ornamentación, no queda «mazacote», con lo que lo primero que hace es impresionar al primer golpe de vista. Era muy difícil imaginar que no ganara, pero había que esperar hasta que se leyera el acta. David Sánchez Llongo y su equipo se mantienen en muy buena forma y ahora mismo habrá que ver qué perspectivas de dominar la categoría se le abre a Convento.

2º. Monestir de Poblet-A. Albiñana. Una falla que habría ganado en muchas ediciones modernas del concurso de fallas. Lo que, unido a la épica de los últimos meses, hace doblemente grande el subcampeonato. Esta vez sí que estaba en las quinielas como el más acreditado de los competidores de Convento y así se ha demostrado. Ahora, Josué Beitia tiene dos años por delante para consolidar su puesto.

3º. Na Jordana. Y otro éxito no menos clamoroso es el de Na Jordana, que, por fin, tras muchos sinsabores, vuelve a colocarse en la altísima competición. El tercer premio es el mejor resultado desde su última victoria, en 2003. Llevaban ya unos años subiendo peldaños y a punto de romper el techo de cristal, pero el año pasado se llevaron un revés importante. Sin embargo, ahora sí, regresan al podio, que les permite regresar un año excepcional en diferentes actividades. Para Mario Gual es el mejor resultado de su carrera y, con un proyecto serio, se catapulta y se gana el respeto general.

4º. Plaza del Pilar. El año pasado se precipitaron a la hora de ilusionarse con la victoria antes de tiempo. Esta vez, con un perfil más bajo, el resultado no ha sido mejor. Paco Torres se ha hecho acreedor hace mucho tiempo a una victoria. Ahora habrá que ver, como siempre, qué digestión hace del revés.

5º. Exposición-Micer Mascó. Tiene cosas muy buenas y cosas menos buenas. Aunque Salva Banyuls y Néstor Ruiz han bebido de fuentes de lujo, como la de Julio Monterrubio, está claro que tienen que cogerle la medida a la categoría, sus exigencias y volúmenes. Debe ser el primer paso. La competencia es mucha y en cuanto te despistas, te vas a un quinto.

6º. Reino de Valencia-Duque de Calabria. Más allá de su victoria y su segundo puesto hace setenta años, un Sergio Musoles con estilo cambiado, con piezas más voluminosas, iguala su mejor resultado histórico. Éxito redondo, pues.

7º. Cuba-Literato Azorín. Es un buen resultado. Con lo difícil que era catalogarla entre fallas que nada tienen que ver con la suya, se lleva el título honorífico de la más pensada y el mejor proyecto, fuera de los convencionalismos.

8º. Sueca-Literato Azorín. El año no pudo ser más complicado con la inundación del taller. Los buenos gags, que son marca de la casa, no le han permitido mejorar su gran resultado del año pasado. No siempre se puede conseguir todo. Pero Pedro Santaeulalia está en un buen momento creativo.

9º. Almirante Cadarso-Conde Altea. Sin engañar a nadie con su estilo y sus formas, pero Paco Giner se va al último puesto. Ahora mismo la exigencia es máxima y no le conviene a la comisión anclarse en el furgón de cola.

