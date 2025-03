Comidas por turnos y verbenas bajo techo: "Son unas fallas incómodas"

Las de 2025 no serán recordadas como las Fallas más gloriosas. Aún no han terminado, pero ya se puede decir. La ciudad venía de una tragedia de la que no resulta sencillo levantarse -muchos siguen en ello- y el mal tiempo sostenido durante días ha terminado por desgastar el ánimo fallero. Solo el sábado se abrieron las nubes sobre València y la gente se lanzó a las calles en masa, como ansiosa por recibir un rayo de sol. El resto de jornadas: lluvia, frío y buena parte de la actividad confinada en una carpa.

Fiesta dentro de la carpa de Barón de Patraix / Levante-EMV

En la Falla Fernando el Católico-Erudito Orellana cocinaban una decena de paellas bajo parasoles y toldos de plástico montados de aquella manera. Han aprendido a convivir con la improvisación. "El otro día llovió a raudales y tuvimos que correr dentro de la carpa. Faltan ninots porque tuvimos que guardarlos dentro para que no se estropearan, es un poco la dinámica de los últimos días", contaba Julia, una joven de la comisión. "Normalmente un día como hoy después de los premios comemos en la calle, pero nos ha tocado meter las mesas en el interior de la carpa. Es el primer año que están así. Y con los djs seguramente pase lo mismo".

Los chavales de Falla Fernando el Católico-Erudito Orellana cocinan la tradicional paella bajo un toldo improvisado. / Levante-EMV

"Yo no miro el tiempo porque no se puede hacer nada al respecto", añadía Ramón Alcañiz, expresidente de la misma comisión. «No podemos hacer una carpa más grande porque obligaría a cambiar el proyecto. Al final se hace lo que se puede. Nos ponemos más ropa y vivimos la fiesta a tope. ¿Nos atormentamos? Son cuatro días y habrá que disfrutarlos».

Cerca de allí, en el barrio del Botànic, el presidente de la Falla Borrull Turia, Fran Escribà, explicaba que para ellos, por la capacidad de su carpa y el censo de su comisión, la climatología está siendo un verdadero incordio a varios niveles. "Nosotros hicimos la verbena del domingo dentro de la carpa. No es lo que planeas o lo que te gustaría, pero hay que adaptarse. Somos 200 adultos y 40 niños para una carpa de 25 metros de largo por 5 metros de ancho. Las cenas las hacemos de pie. Cuando hace frío utilizamos la extensión de fuera, pero estos días es imposible, así que hacemos turnos para comer. Son unas fallas incómodas y toca hacer encaje de bolillos", lamentaba Escribà.

Los falleros de Borrull Turia encajados dentro de su carpa / Levante-EMV

"Para hacer la cena nos toca desmontar el escenario, adaptar las mesas, hacerlo de pie. Para cocinar fuera hemos montado cenadores porque no podemos poner haimas atornilladas", continuaba Escribà. "Me sabe muy mal por las falleras mayores. Nos llovió en la recogida de premios infantiles y en el pasacalles ha aguantado de milagro. Sales y no hay nadie en la calle. Estás todo el rato con el runrún. Hay gente que se ha desapuntado de la Ofrenda. Por mucho que quieras no se disfruta igual, se pierde el ambiente de la música en la calle, ese color que las fallas dan al barrio. La gente está un poco más gris".

Las imponente carpa de la Falla Avenida del Oeste, muy concurrida estos días / Levante-EMV

Una perspectiva diferente ofrecía Belén, de la Falla Barón de Patraix, quien veía aspectos negativos al confinamiento en la carpa pero también puntos a favor. "Lo del día 17 ha sido un palo porque lo tenemos marcado en el calendario, viene gente de fuera, nos juntamos para hacer más de 30 paellas que ofrecemos al barrio y hemos tenido que cancelar. Sin embargo, personalmente me gusta pasar tiempo en la carpa porque estamos recogidas y no pasas frío. También hay más unión. El otro día tuvimos dentro una fiesta de Jose Coll y fue un desmadre".