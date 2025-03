Mediterráneo desafía a la lluvia y dispara una potente mascletà

Y finalmente, a las 14 horas, llegó la hora de la verdad. Las Falleras Mayores dieron el aviso y arrancó la disparada de Mediterráneo. Hubo mascletà y el equipo de Mediterráneo desafió a las inclemencias climáticas con su pericia. No fue lo que ellos querían pero finalmente se disparó la mascletà. No hubo terremoto, no se pudo hacer, pero el bombardeo aéreo arrancó el aplauso unánime del público, pertrechado con paraguas y chubasqueros desde primera hora de la mañana.

Toni García demostró que se puede hacer un gran disparo sin su ingrediente más deseado. Un trampantojo lucido a base de fuego aéreo. Quedará para la duda como habría sido resuelto con lo mejor que da Mediterraneo. Habrá que esperar al próximo año. Hay tiempo de sobra.

La pirotecnia afincada en Vilamarxant había preparado un disparo titulado "Inefable", pero tuvo que adaptarlo a las difíciles condiciones climatológicas. Al finalizar el acto pirotécnico, Toni García, se mostró "satisfecho", por el trabajo hecho y anunció: "ya vendremos a reventar el año que viene".

La mascletà del 18 de marzo, en imágenes /

Se decidió a las 12 horas

Fue a las 12 horas del mediodía cuando se decidió que se iba a disparar la mascletà de Pirotecnia Mediterráneo, tras una mañana muy complicada en la que siguió lloviendo con intensidad en València. El equipo de Antonio García Juan habilitó dentro del recinto de fuegos, en el interior de la propia jaula, una pequeña carpa de jardín y dentro de la misma montó una parte del espectáculo pirotécnico.

Luego se acabó de hacer el montaje, aprovechando los ratos en los que llovió menos. El material fue protegido con plásticos y se redujo la intensidad de la disparada para evitar percances. Los operarios estuvieron trabajando desde primera hora, desafiando a las inclemencias del tiempo, para que se pudiera hacer el acto. Montaron todo lo posible para que la mascletà pudiera ser disparada y renunciaron a una parte.

Había mucha expectación con Mediterráneo porque el año pasado dispararon el 19 de marzo, en la plaza del Ayuntamiento, hasta 330 kilos de pólvora, según revelaron los propios pirotécnicos y muy por encima del límite legal permitido que está en 275. El resultado fue que reventaron los cristales de la Oficina de Turismo, ubicada en la parte inferior del edificio consistorial. Además, se perdió la señal de À Punt, cuyo set está situado también al lado de esta oficina y vio como la retransmisión en directo del espectáculo hizo un fundido a negro.

De hecho, este año la Guardia Civil, junto al Ayuntamiento de València y Bomberos está vigilando especialmente que se no se supere este máximo de 275 kilos, ante el susto que provocó en las autoridades estos efectos colaterales de la actuación de Mediterráneo en la Catedral de la Pólvora.

Invitados: Levante UD, Rovira, Benavent, ...

Entre los invitados al balcón consistorial, hubo un importante contigente de deportistas. Así, los componentes de la primera plantilla del Levante UD, que estrenan esta semana liderato en la categoría de plata, acudieron a ver los fuegos. Además de la medallista olímpica en baloncesto 3x3, la valenciana Vega Gimeno. Entre las autoridades estuvieron el conseller de Educación José Antonio Rovira; el Embajador de Eslovenia Tadej Rupel; y el alcalde de Torrejón de Ardoz Alejandro Navarro Prieto. La Iglesia estuvo representada por el Arzobispo, Enrique Benavent. Y el tejido social por la Asociación Cáncer con Limón.

Amplia representación de las fiestas

Hubo una amplísima representación de las fiestas. Entre otras, las de Alicante, con la Bellesa del Foc infantil Martina Lloret Rocamor; y la Bellesa del Foc adulta Alba Muñoz Navarro.

Las de Castelló, con la Reina mayor Paula Torres Claramonte; y de otros puntos de España como Burgos, nos visitaron, la Reina infantil Vega Sacristán Muñoz, la Reina adulta Natalia Pérez Gómez y el Presidente Miguel Alonso. Y de Murcia, la Reina infantil Alexia Montemayor Torres; y la Reina adulta Isabel Mª Garcia Ortiz.

En cuanto a las fallas, hubo representantes de Arxiduc Carles-Músic Gomis y la Junta Local Fallera de Albal.

