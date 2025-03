David Sánchez Llongo: «Seguiremos en Convento en 2026 con el reto de volver a sorprender»

Al artista David Sánchez Llongo, flagrante ganador de la Sección Especial, se le ve la satisfacción en el rostro; también el cansancio. A lo largo de la plantà, le ha sobrevenido la "peste del insomnio" de Macondo. "He estado tres días prácticamente sin dormir", preocupado por las "inclemencias meteorológicas", pero el trabajo y dedicación -el suyo y el del taller- han valido la pena. Se ha alzado con un triplete inédito en la historia de las fallas: primer premio de la Sección Especial, ligado al título de mejor monumento de las fallas 2025, primer premio de Ingenio y Gracia y la recompensa del Ninot Indultat.

En la mañana del 17 de marzo, todo son abrazos y saludos en el casal de Convento Jerusalén- Matemático Marzal, antes de la recogida de los premios. Pero, en las inmediaciones del monumento, también hay gente que lo reconoce y se acerca a saludarle, darle la enhorabuena por el premio y, sobre todo, por la falla: "Es una maravilla", le espeta una señora después de plantarle dos besos.

Antes de nada, una enhorabuena más, la nuestra. Ha sido una semana complicada, pero entiendo que el resultado le deja satisfecho.

La satisfacción es mayor después de una semana tan dura de trabajo, con lluvia, viento... La plantà ha sido bastante complicada, pero el trabajo se ha visto reflejado. La falla está perfecta. Así que, ahora, solo queda disfrutar muchísimo del primer premio.

Sobre el boceto, era ya el gran favorito, al contar con el máximo presupuesto de la sección. Pero con la descoberta de la primera parte del remate, no había otra predicción en la calle: "este año, gana Convento". ¿Ha sido una presión añadida?

La verdad es que no. En la plantà, estamos en nuestro mundo, entregando todos los trabajos que estamos haciendo; no plantamos solo en Convento. Por eso, no suelo estar pendiente de lo que se habla o de lo que se comenta. Nuestro fin es que el 16 de marzo esté todo perfectamente plantado y todo el mundo contento, nosotros y la comisión. A partir de ahí, sí que comienzo a fijarme en los rumores, pero hasta ayer no he estado muy pendiente.

El premio de Ingenio y Gracia ¿constata que "Or" no es solo una falla grande y bonita?

Totalmente y me alegro porque el trabajo de guión ha sido muy importante, nos hemos currado mucho los bajos, las escenas, para hablar del oro en sus diferentes facetas. El trabajo de Miguel Prim y Javi Tejero con el guión es fantástico; también el de Sergio Penadés, que ha hecho posible que todas las escenas tengan sentido y luzcan en la plaza.

Comenzó a hacer fallas a los 15 años, se emancipó de sus padres para poder firmar sus primeros contratos. ¿Pensó alguna vez en conseguir este 'triplete'?

Nunca. Nunca pensé en llegar a Convento Jerusalén, una de las mejores fallas de València, y conseguir los tres premios. Nunca lo pensé. Al final, llevamos muchísimos años trabajando y haciendo fallas. Creo que son ciento y pico las fallas que hemos hecho en todos estos años de trabajo, pero nunca imaginamos algo así.

La satisfacción la completa con el Ninot Indultat. Después del resultado, le he de preguntar: ¿estaba pensado así o lo ha tuneado tras la dana?

Lo hemos modificado, es verdad. El conjunto estaba listo desde el mes de septiembre. Después de la dana, lo transformamos un poco porque queríamos que fuera un homenaje a los voluntarios de la dana y al comercio local, que tiene el reto de seguir adelante. Por eso, el horno se llama "Pa i porta". Es verdad que mucha gente ha dicho que no estaba ligado con el guión de la falla y eso no es verdad. Es una pareja de abuelo celebrando sus bodas de oro, así que existe esta relación.

Los detalles del Ninot Indultat 2025 /

La parafernalia del indulto siempre ofrece escenas un tanto aisladas, en estilo y guion. ¿Lo hace porque le gusta o por cumplir?

Un poco por las dos cosas, aunque es un asunto que a mí, particularmente, me gusta. Otros años hemos planteado propuestas más frescas, por decirlo de algún modo, y no hemos ganado. Al final, el público es también quien vota y pide lo que le gusta. Pero no hay trampa, es la gente quien decide. La decisión ha sido bastante unánime porque había casi 8.000 votos de diferencia con el segundo clasificado.

No se ha confirmado su continuidad en Convento, aunque la comisión le da carta blanca. Es difícil pensar que no seguirá.

Sí que va a haber continuación. Seguiremos en Convento el año próximo. Será un nuevo reto porque, después de ganar, viene el problema: qué montamos para sorprender, volver a llamar la atención y que no comparen.

Su precocidad le ha hecho llegar a la cima fallera muy pronto. Ganó con 31 años en Exposición, por primera vez; y, ahora, con 33, consigue este triplete. ¿Cuál es el siguiente reto, si es que lo hay?

Hemos conseguido mucho en muy poco tiempo: dos ninots indultats (2019, 2025), dos primeros premios en Sección Especial (2023 y 2025) y un primero premio de Ingenio y Gracia. El próximo año queremos seguir peleando y luchando: Toca seguir trabajando porque no te regalan nada; es una lucha año tras año. La idea es ir cambiando, probando nuevos estilos, cambiando formas... Al final toca ir probando cosas nuevas para no aburrirnos.

Le recojo el guante del cambio de estilos. El monumento ha mostrado un artista con mayores volúmenes que en sus trabajos anteriores. ¿Ha querido buscar otros caminos o plantar en Convento, le ha llevado a ello?

Es verdad que hemos tirado un poco más, que se nos ha ido a algo más grande. Empezamos con una escala, pero el proyecto ha ido creciendo, ha cogido volumen, evolucionando muy para arriba. El año que viene tenemos que ver hacia dónde vamos.

Al dar grandiosidad a la falla, se corre el riesgo de poner porque sí. ¿Cómo se busca el equilibrio?

Ahí está la gracia, en buscarlo para sacar el mejor trabajo a la calle. Conseguir volumen intentando meter la menor cantidad de material posible, sobre todo al precio al que están actualmente las fallas.

Confiéselo. ¿Ha plantado más de lo presupuestado?

Al final, nos hemos ido un poco más de lo que vale la falla conforme el proyecto ha ido evolucionando. Íbamos con muchas ganas, esa es la verdad. Hemos estado trabajando desde agosto y acumulando las piezas. Realmente, no nos hemos hecho una idea del resultado final hasta que empezamos a montar. Hasta nosotros mismos nos asustábamos de lo que habíamos construido.

Un reto será, por tanto, buscar un proyecto más sostenible.

Sí. Lo bueno que tienen las fallas es que se acaba el ciclo y se vuelve a empezar. Esto ter permite ver en aquello que te has equivocado, lo que ha funcionado, lo que no, en qué se puede mejorar... Ahora toca pensar en 2026, a ver con qué vamos a sorprender.

Aunque se estrenaba en la demarcación, tocará defender título. ¿Siente ya la presión?

Al final, la presión me la pongo yo, soy quien más me autoexijo. Es otro de los retos, intentar no presionarme tanto para que todos vaya fluyendo un poco más para que el año sea más tranquilo. Es propio, porque ni la comisión ni nadie me la impone. Debo aprender a gestionar eso.

¿Qué le diría al David de 15 años que comenzó a hacer fallas?

Que no se dedique a esto, que es muy complicado. Es un negocio muy duro y muy sacrificado. Hay momento buenos, pero también otros en lo que lo pasas muy mal. Ser artista fallero no es fácil.

Suscríbete para seguir leyendo