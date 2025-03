Así se protegen falleros y músicos de la lluvia en los desfiles falleros y la Ofrenda

La lluvia y el frío que están acompañando este año las fallas obliga a falleras y falleros pero también a los integrantes de las bandas de música y charangas que participan en los actos falleros a protegerse como pueden del agua. Los falleros para no ver arruinados sus trajes y los músicos para evitar que la humedad dañe la madera o el metal de sus instrumentos. Los músicos de la falla Cuba-Literato Azorín, medio en broma medio en serio, han difundido un vídeo en el que se les ve desfilando con un toldo o pérgola de jardín. La imaginación no tiene límites.

Integrantes de una banda de música protegen con bolsas de basura el instrumental / Levante-EMV

Como sea las recomendaciones de Junta Central Fallera a las comisiones para esta segunda, lluviosa y desapacible jornada de Ofrenda, es que los falleros y falleras se protejan como puedan del agua. En 2022, otro de los años que se recuerda de fallas pasadas por agua JCF ya tuvo que emitir, ante el rumor de que las falleras no podían entrar con el paraguas abierto en la plaza de la virgen, un comunicado para aclarar que no había protocolo para el desfile. Así las cosas a la hora de protegerse del frío y el agua vale todo: grandes paraguas, cubre faldas de plásticos y chubasqueros enteros. Muchas falleras ya están preparando botas de agua y zapatillas de deporte, también para los más pequeños. El concejal de Fiestas, Santiago Ballester, ha aclarado esta mañana que en la Ofrenda hay que "respetar la indumentaria tradicional", no se puede ir con blusón o parka, pero si protegerla con chubasqueros y paraguas.

Incluso los vestidores de la virgen han tenido que adaptar su indumentaria. Las tradicionales espardeñas se han tenido que sustituir por zapatillas deportivas, no solo para protegerse del agua porque las zapatillas de esparto a poco que llueva se empapan, también para mejorar la adherencia a la hora de trabajar en el cadafalco de madera de la virgen, que con la lluvia multiplica el riesgo de resbalones y caídas, aunque los vestidores hace ya tiempo que incorporaron los arneses y líneas de vida para garantizar su seguridad.

Estos días se han visto integrantes de bandas de música protegiendo el instrumental con bolsas de basura para salvaguardarlos del agua mientras siguen tocando. A los musicos además se les han dado algunas consignas por parte de Junta Central Fallera a la hora de desfilar en la Ofrenda para que sin dejar de protegerse del agua que se prevé en el segundo día del desfile ante la patrona se mantenga cierta homogeneidad en la indumentaria. Las recomendaciones para los músicos frente al frío es usar plumífero o parka de color azul marino o negro. Solo se permiten esos colores y sin marcas visibles. También se permiten llevar bufandas pequeñas en el cuello. En la Ofrenda ya se han visto a músicos que han optado por mitones o directamente por cortar la puntera de los guantes para mantener calientes las manos hacer frente a las bajas temperaturas de estas temperaturas de estos días.