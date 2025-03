Accidente en la cremà de Zapadores: "La gente ha empezado a gritar, ¡me quemo, me quemo!"

Guacimara Velázquez es la presidenta de la falla de Zapadores y sigue con el susto metido en el cuerpo. A la puerta de su casal, donde ha concentrado a la comisiones en un pequeño gabinete de crisis, explica que el incidente ha ocurrido con el segundo trueno de aviso. "Hemos escuchado que subía para arriba pero no lo escuchábamos explotar. Andábamos buscándolo hasta que al final ha caído con una explosión tremenda al lado de la gente", narra.

En un principio han salido dos heridos y enseguida han aparecido otros dos, todos menores de 30 años. "Estaban entre la gente y han empezado a gritar "me quema! Me quema! Me duele!". Nos los hemos traído corriendo al casal, hemos llamado a dos ambulancias, han venido cuando han podido porque es Valencia en Fallas, y se han llevado a los cuatro heridos juntos".

Tres de ellos han recibido el alta pronto y un chico permanece en observación con las quemaduras más graves. "Está estable, ya ha recibido las curas y parece que todo está en orden".

Así ha quedado la falla infantil de Zapadores tras la cremà de esta noche. / Ana de los Ángeles

"Ha cundido el pánico"

Guacimara añade que en el momento de la explosión ha cundido el pánico. "Nos hemos llevado un susto horrible, jamás hemos vivido algo así y yo sigo un poco nerviosa", afirma, pero a la vez procura aportar normalidad fallera : "A quien juega con pólvora puede pasarle esto".

Preguntada sobre la razón del accidente, la presidenta señala que estaba todo controlado, la traca bien colocada y la falla bien perimetrada. "Hemos tomado todas las precauciones necesarias. Ha sido un fallo del petardo", aclara.

La falla de Zapadores todavía no ha podido quemar la falla grande porque su fallera mayor se ha ido con un ataque de ansiedad. Tres de los cuatro heridos son de su grupo de amigos. En la comisión prevén poner el broche tras una accidentada noche más pronto que tarde. "En cuanto venga la quemaremos, no necesitamos bomberos y lo tenemos todo listo", afirman.