La oposición habla de "gestión deficiente" y "caos" en las Fallas 2025 y reclaman la Tasa Turística

La oposición municipal ha hecho su particular balance de las Fallas 2025 en el que ha pintado, como es fácil imaginar, un escenario negativista, con conclusiones como "deficiente gestión", y "caos", y coincidiendo, tanto el PSOE como Compromís, en que la lluvia evitó mayores problemas, al atemperar la presencia de visitantes

Acompañados de los concejales que tiene arte y parte en las gestiones relacionadas con las Fallas, los portavoces Papi Robles y Borja Sanjuán, han procedido a enumerar las deficiencias. Son coincidentes en el tema de la limpieza. Así, Papi Robles destacó que "tenemos la misma ciudad sucia con menos gente. El 15 fuimos a Russafa a las once de la mañana y no se podía caminar. Toda la ciudad ha estado invadida por la basura" mientras que la socialista Elisa Valía decía que se ha batido "el récord de la ciudad más sucia. Se han acumulado montañas de basura sin recoger en todos los barrios y, a pesar de que ha llovido y de que ha habido menos afluencia de visitantes, la ciudad ha estado permanentemente sucia. El dispositivo de limpieza ha sido absolutamente insuficiente a pesar del discurso triunfalista del gobierno del PP”.

Otra coincidencia es que reclaman la tasa turística. Sanjuán se preguntaba si hay "alguna ciudad del mundo que acogiera el número de visitantes que acoge València durante las Fallas y que pensara que no es una buena idea cobrar una tasa turística para que los servicios públicos para visitantes y para vecinos y vecinas sean los correctos durante estas fallas?". Robles, que reivindicó que son ellos los que antes reclamaron esa tasa dio el dato de que "el precio medio en cinco años ha subido un 32 por ciento. Lo que demuestra que, subiendo, la gente sigue viniendo".

Más coincidencias: que la lluvia fue el mejor aliado para contener la masificación. "Si no llega a llover, habríamos tenido un caos histórico porque incluso lloviendo ha habido problemas que no se entienden por el volumen de visitantes que hemos tenido" decía Sanjuán, mientras que Papi Robles incidía en los sucesos del sábado 15, cuando "miles de personas se quedaron atrapadas durante una hora. No sé qué hubiese pasado si no llega la lluvia el domingo".

Carpas, a partir del 12

Compromís insiste en la cuestión de las carpas y los días "inútiles" y Pere Fuset dijo inicialmente que la fecha límite es "montarlas a partir del 12 para que el 14 estén disponibles". Pero ¿y si eso no coincide con el calendario de Fallas en cuanto a días de la semana? " Siempre puede haber algo de flexibilidad". Hay que recordar, en ese sentido, que el próximo año serán carpas inútiles cinco días "pero parece ser que lo van a rectificar".

La concejala socialista Nuria Llopis criticó la gestión de la Ofrenda del día 18: "Es inconcebible que los falleros no supieran hasta apenas unos minutos antes de salir si la Ofrenda se iba a celebrar o no. Para el año que viene debemos ver cómo afrontarlo y dar una respuesta clara porque este año el gobierno de Catalá ha demostrado una enorme falta de comunicación y de trabajo conjunto”, ha manifestado. Igualmente, ha pedido trabajar por la descentralización de la fiesta, como ocurría durante el anterior gobierno progresista, para evitar la masificación de determinados barrios.

Urinarios en el centro de la ciudad / Moisés Domínguez

Mercadillos, urinarios, Mazón...

Caos de movilidad, triunfalismo irreal, exceso de mercadillos ("No conozco ninguna falla que quiera tener chorizos parrilleros, carcasas de móvil o camisetas de Che Guevara" dijo Fuset, en relación a la necesidad de una financiación sostenible de la fiesta) y la presencia de Carlos Mazón en la cremà "por la puerta de atrás" formaron parte del cuaderno de quejas. Y desde Compromís Pere Fuset reclamaba la falta de sostenibilidad con datos como "la falta de urinarios o la eliminación el vaso sostenible" -se daba para recargarlo continuamente y no emplear uno con cada consumo- porque "nos sorprende que hayan aumentado los residuos con menos visitas".

Sobre la pirotecnia "bélica", Sanjuán dijo que "es flagrante que ya llevemos casi 2 años sin que haya concejal de Policía en la ciudad de València. Ayer mismo salió a dar aquí un análisis triunfalista de las actuaciones que se habían hecho contra la pirotecnia ilegal, y por la noche explota en la plaza Lebón un artefacto explosivo tremendamente peligroso”. ¿Cómo solucionarlo? Fuset decía al respecto que "seguramente, con la participación de la Delegación de Gobierno, Policía Nacional y Autonómica y lanzando el mensaje de que València no es una ciudad sin ley". Con la pirotecnia convencional insistió en el poco caso que se hace a las "recomendaciones, que no pueden ser tal sino que se debe actuar y sancionar a quienes lo incumplen".

Catalá y la Ofrenda

Hubo un "apartado Catalá" en relación a acusarla de protagonismo, como por el hecho de que las falleras mayores esperaban en la antesala del balcón a que ella saliera para entrar a la vez "y recibir unos aplausos que no son para ella".

Y con cierta contradicción, le criticaron "su protagonismo en la Ofrenda" cuando fue el propio Compromís quien reclamó que desfilara con indumentaria tradicional. Ahora que lo ha hecho -y que, obviamente, iba a llamar la atención- cambian la receta a que "podía haber esperado en la Basílica y que las recibiera, como hacía Rita Barberá".