La emotiva despedida de Marina Civera: "siempre me sentiré a vuestro lado"

"Siempre que paso en la Ofrenda pienso en mis chicas de 2019. Las llevo conmigo. Pero pasarla con vosotras y seguir viendo cómo València hace historia y trae a mujeres tan bonitas como vosotras es un regalo. Así que, aunque yo ya no pase más siempre pasaré con vosotras y me sentiré a vuestro lado. Así que disfrutar los próximos años y os acompañaré siempre".

Con estas palabras se sustanció uno de los momentos más emotivos de la Ofrenda, pero que se produce de incógnito, alejado de los focos que, por lógica de los acontecimientos, corresponde a las falleras mayores y cortes de honor en ejercicio, verdaderas protagonistas de la jornada.

A la vez que se completa una Ofrenda, también finaliza el periodo de cinco años en el que otra fallera mayor de València participa en el festejo. Se trata de la prerrogativa que todas tienen de poder participar en los siguientes cinco años, antes justo del paso de la corte de honor, sea mayor o infantil.

Con la perspectiva del tiempo se aplica el precepto del "parece que fue ayer", pero el paso del tiempo es inexorable. En esta ocasión la que se despedía es una de las falleras más carismáticas que se recuerdan: Marina Civera, quien estuvo en lo más alto de la fiesta en 2019. De hecho, debió despedirse el año pasado, pero la interrupción de la fiesta en 2020 ha ido retrasando diferentes liturgias, como ésta.

La despedida no se hizo con el fondo de la imagen de flor, por obvias razones. Marina estuvo arropada por Carmen Martín (2022), Laura Mengó (2023) y María Estela Arlandis (2024) y recordaba con un ejemplo el paso del tiempo: recordaba haber visto a su antecesora, Rocío Gil "y le he dicho 'te echo de menos en la Ofrenda' porque siempre lo he hecho con ella" hasta el año pasado, en el que la ahora concejala completó su ciclo, lo mismo que lo hará el próximo año Consuelo Llobell.

Marina, que el pasado año cumplió 30 años, no pujdo despedirse en plenitud física, puesto que tiene que usar todavía una muleta como consecuencia del accidente de moto que sufrió meses atrás. A pesar de lo cual también completó el recorrido sin ayuda.

Dos falleras mayores "heridas"

Hace un mes, coincidiendo con la presentación de la exposición de trajes de falleras mayores de València, Marina estaba en lo peor de la recuperación del pie y Consuelo Llobell iba con el brazo en cabestrillo por una fractura de clavícula.

Las llaves de la ciudad de Sara Larrazábal

Lo mismo sucede con las infantiles, que, ellas sí, se reunieron frente a la imagen para hacer la misma despedida a Sara Larrazábal. Allí estuvieron Carla García (que tendrá su despedida el próximo año), Nerea López, Paula Nieto y Marina García. Todas ellas le hicieron un regalo de despedida: una réplica en oro de las llaves de la ciudad. La entonces niña que acompañaba a Marina es ahora una espigadísima adolescente, que no se ha desvinculado para nada de las Fallas.

Curiosamente, este año ninguna de las dos falleras mayores 2019 pudo desfilar con sus comisiones, como suele ser habitual. Marina, precisamente por estar mermada físicamente y optar por reservarse y Sara, porque su comisión desfilaba muy poco antes de que le tocara en la comitiva y corría el riesgo de no llegar a tiempo.

La banda, que Marina ya no se pondrá en el futuro inmediato / MCM

Último día de la banda

Otro dato es que, tal como ejemplificaba la propia Marina en sus redes sociales, las que acaban este ciclo se ponen la banda de fallera mayor de València por última vez. O, por lo menos, hasta que se organice algún acto extraordinario. El primero podría llegar, en todo caso, en 1931, cuando se cumplan cien años de la figura de la fallera mayor de València. Es lo mismo que sucedió en 2014, cuando falleras mayores y cortes pudieron desempolvar las bandas para participar en la Ofrenda del 75 aniversario de la JCF.

Lo mismo sucede con los espolines, el Azul Atlantis de Marina y el Blanco Roto de Sara. Ellas pueden ponérselo cuando quieran, pues son de su propiedad, pero lo más normal es que ahora empiecen a quedarse para alguna ocasión también muy puntual.

El próximo año, Berta Peiró y Lucía García se incorporarán a este grupo selecto. Pero eso será el año que viene.