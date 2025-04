Sara Larrazábal: "Gracias por esta maravillosa oportunidad"

"Gracias Valencia y gracias al mundo fallero por esta maravillosa oportunidad que me habéis dado. Siempre os llevaré en mi corazón". Con este mensaje se ha despedido la fallera mayor infantil de València, Sara Larrazábal, tras su última presencia en un acto oficial de alta visibilidad: la "Ofrenda de las cinco últimas".

Se trata de la presencia de las falleras mayores antecesoras (adultas el 18 e infantiles el 17) a la actual. Las cinco aparecen en una fila justo antes de que lo haga la primera pareja de la corte infantil en curso. Son personas tan conocidas en el imaginario popular, que se convierten en rostros conocidos que llaman la atención a lo largo del recorrido.

El final para "la que hace cinco"

Mientras la fallera mayor y la corte en curso, e incluso ellas mismas, se convierten en foco de atención, para una de ellas es un acto muy especial: para "la que hace cinco", puesto que es la última vez que desfilará. Y con ello, es la última vez que lleva la banda que la acredita y, casi casi, también el espolín.

Un posible regreso, en 2031

La banda ya no se puede lucir en ningún acto, salvo que se convoque con carácter extraordinario. A bote pronto, la primera opción que podría darse -dependerá de quien lleve los designios de la fiesta- sería en 2031, dentro de seis años, cuando se celebre el centenario de la figura de la Fallera Mayor de València.

El espolín, por contra, como poder, se puede utilizar en cualquier momento, pero se trata de una pieza de tanto significado, que lo normal es que ya no se use más que precisamente en una situación excepcional. Todos ellos reaparecen de vez en cuando en exposiciones de indumentaria.

Desfile de la fallera mayor infantil, Sara Larrazábal, en la la Ofrenda de 2019. / Fotos: Miguel Ángel Montesinos, Fernando Bustamante, Germán Caballero.

La fallera mayor infantil de València, ante la Virgen / F. Bustamante

Debieron haber terminado en 2024

Sara compartió la Ofrenda con Marina García (2024), Paula Nieto (2023), Nerea López (2022) y Carla García (2020 y 2021). Curiosamente, tanto Sara como Marina debían haberse despedido en el año 2024, pero hay que recordar, en ese sentido, que la fiesta acumula ya históricamente un retraso de un año a causa de la pandemia. Desde entonces, Sara se ha convertido en una espigada adolescente, preparada para los nuevos retos de la vida.

Tal como publicó Levante-EMV, sus compañeras de cargo que aún participarán en la Ofrenda -el próximo año será Carla García la que se despedirá- le regalaron unas llaves de la ciudad en oro al acabar la Ofrenda.

"Me llevo recuerdos maravillosos"

"De estos años me llevo recuerdos maravillosos junto a vosotras y el resto de falleras mayores infantiles de València con las que he compartido Ofrenda" asegura, en alusión a ese ciclo siempre cambiante. Porque, cuando ella se estrenó en esa fila de cinco, lo hizo acompañada de Daniela Gómez (2018), Clara Parejo (2017), Sofía Soler (2016) y María Donderis (2015), siendo esta última la que se despidió ese año. Fue la atípica Ofrenda de septiembre de 2021, con lo que su estreno en la fila fue aún con mascarilla.

Sara, en su primer "post-Ofrenda", casi dos años después de acabar su reinado / Germán Caballero

Las cinco falleras mayores infantiles, con sus madres. / SLB

El "post reinado" interminable

Y es que, aunque tanto ella como Marina Civera fueron las últimas con "reinado normal", lo que no fue tan normal fue su "post-reinado", puesto que hubo actos a los que tienen derecho por haber ocupado el cargo que se dilataron extraordinariamente en el tiempo. Tanto, como que cerraron ese círculo nada menos que en julio de 2022, cuatro años después de haber superado la preselección.

Visible en su falla

Sara Larrazábal no ha abandonado para nada su presencia en su falla, José María Bayarri-Los Isidros, tras su año en lo más alto. De hecho, es habitual verla en los álbumes de fotos de diferentes actividades que publica su comisión en redes sociales. En esta ocasión, sin embargo, no pudo desfilar con su comisión porque, por el horario que tenía su sector, no daba tiempo material para acabar, cambiarse de indumentaria, acudir al ayuntamiento e incorporarse a la comitiva.

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2025 (y 4/4) /

Galería de falleras Ilustres en la Ofrenda 2025 (3/4) /

Galería de Falleras Ilustres de la Ofrenda 2025 (2/4) /