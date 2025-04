Falleras por una buena causa en la Cena de Cortes

El ejercicio fallero 24-25 tenía una deuda pendiente consigo mismo: la Cena de Cortes. Fallera mayor y corte de honor de 2019, organizadoras del evento, fueron de las primeras en reaccionar y aplazarlo. Previsto para mediados de noviembre, estaba en esa época del año en el que "las cosas no están para celebrar nada" cuando la riada causó los estragos conocidos. Durante mucho tiempo, las ganas de fiestas, incluso aunque fueran benéficas, quedaron apartadas y anunciaron que se daría a conocer una nueva fecha, que ha sido ahora, alboreando abril.

Después de Fallas no es el mejor momento seguramente, pero no había más opción, después de todo lo ocurrido. Peor habría sido cancelarla y esperar al año siguiente, porque se habría perdido el objeto social: aportar ayuda económica y visibilización a una entidad, sea de carácter benéfico o centrada en las personas afectadas por una enfermedad.

Y como, tal como se explicó en el vídeo de presentación, hace un año, "la vida no pregunta", la entidad puede tocar especialmente de cerca a alguna de las trece. En este caso fue a Julián, el padre de Susana Yagüe, a quien se le diagnosticó ELA poco después de vivir en primera línea las experiencias únicas de su hija en la corte de ese año. Por eso, toda la familia de 2019 decidió que los fondos recaudados fueran a parar a la asociación AdelaCV para la ayuda directa a los enfermos.

Con esta idea, Marina Civera, Susana Yagüe, Ana Ebri, Elena Rivero, Andrea López, Marta Alacreu, Azahara Vallet, Neus Lozoya, Paula Santarrufina, Laura Carballeda, María Cavero, Raquel Avivar y Laura Bennasar convocaron a todas aquellas que, en su vida, acumulan recuerdos en clave fallera.

La cena y la posterior rifa, en la que participaron infinidad de casas comerciales -incluyendo negocios de las propias cortesanas de cualquier época- generaron el fondo que las organizadoras comunicarán en breve antes de su entrega a la asociación.

Bienvenida (sin cena) a Berta y la corte 2025

El cambio forzoso de fecha impidió que se materializara un momento que es ya casi ritual: ser uno de los primeros actos a los que acuden la fallera mayor y corte recién elegidas, que lo hacen casi como bienvenida. Las "nuevas", Berta y la corte 2025, llegaban esta vez no como "novatas", sino con el rodaje más que superado. Pero aún así, precisamente por estar en ejercicio no pueden asistir a la cena como tal porque no "han sido", sino que "son", pero sí que son recibidas recordándoles que, dentro de unos meses, formarán parte de este particular club. Acudieron a la parte final: la rifa y la fiesta. El estreno de verdad en la Cena de Cortes fue para María Estela y la promoción de 2024, ingresadas, ahora sí, de pleno derecho.

Y en el nuevo ejercicio, turno para las de 2014

La corte de 2014, encabezada como fallera mayor por Carmen Sancho, serán las organizadoras del acto el próximo ejercicio, que será su edición número 30, cuya fecha aún no está lógicamente anunciada, con la duda de si celebrarla nuevamente en 2025 -en su calendario habitual- o moverla definitivamente.

Y el viernes, las infantiles

El próximo viernes es el turno de la Cena de Cortes infantiles, que ésta sí, se puede celebrar en la fecha prevista, ya que suele ser un evento de primavera.

