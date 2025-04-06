Las comisiones se apuntan en masa al próximo congreso fallero

Entre las 299 personas acreditadas hay afines a grupos políticos, «indepes», entidades y «los habituales» de debates, jurados y asambleas

El reglamento permite acudir representando a la comisión propia o ir por otra "en calidad de cedido", lo que ha permitido cubrir el 80 por ciento del censo

El arrinconamiento del concejal y la elección por los falleros del secretario general y remunerado por el Ayuntamiento será la cuestión clave de los debates

Asamblea de presidentes de enero

Asamblea de presidentes de enero / Fotofilmax

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El Congreso Fallero presentará un lleno casi absoluto en cuanto a convocatoria. La serie de reuniones y debates de los que debe salir la nueva Constitución de la fiesta tendrá una representación de cerca del ochenta por ciento del censo fallero

Este es uno de los datos que se extraen al cierre de la inscripción y listado provisional de congresistas. Son ahora mismo 299 las personas acreditadas procedentes de las comisiones, a la espera de que alguna pueda caer en un turno de alegaciones que durará una semana. 

El resultado es una amalgama de sensibilidades, que augura debates intensos, sea en clave política, sea en clave fallera. Del listado se evidencia nuevamente que hay una «clase» en la sociedad fallera, que son los que tienen presencia habitualmente en el desarrollo de cualquier debate. Casi como un grupo social, muchos de los cuales también estuvieron en el Congreso Fallero de 2001 e incluso en el de 1989.  Va a ser, sobre todo, el Congreso de "los habituales», aquellos que siempre aparecen en las asambleas de presidentes, plenos de la JCF, foros, colectivos, comisiones de trabajo, jurados y debates de forma habitual y reiterada. Hay directivos de la actual JCF, asociaciones que pugnarán por la validación plena de las normas de la RACV. También hay «indepes», que abogan por la separación total de la Junta Central Fallera del Ayuntamiento y personas claramente afines a los grupos municipales, sea al PP, PSOE o Compromís. Junto a la heterogeneidad de sensilbilidades, y no pocos intereses creados, habrá un porcentaje de "nuevos", gente que acude con la curiosidad de tratar de intervenir o ser simplemente espectador de los debates.

"En calidad de cedido"

La elevada cifra de participantes viene también propiciada por la posibilidad de tomar parte, parafraseando términos futbolísticos, "en calidad de cedido". Cada comisión puede presentar un congresista, pero no necesariamente miembro de la comisión. Por lo que en el listado se aprecia cómo hay conocidos falleros que van acreditados por comisiones que no son las suyas.

Otro aspecto que llama la atención es que la Sección Especial vive como en un limbo aparte: tan sólo tres de sus presidentes -Pere Borrego (Na Jordana), José Montalvá (Almirante Cadarso) y Manolo Mas (Exposición)- se ha acreditado. El resto de comisiones de la máxima categoría envían a otros miembros de la falla, ceden su plaza a falleros de otras comisiones o ni siquiera han acreditado. 

El Congreso Fallero ya tiene fecha de inicio

El Congreso Fallero ya tiene fecha de inicio

Compromís denuncia que la Mesa Interina del Congreso Fallero discrimina a las mujeres

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Apartar al concejal

Estas personas deben presentar enmiendas al Anteproyecto de Reglamento elaborado por una comisión de 25 personas. El debate no se plantea sobre el Reglamento vigente, sino sobre uno nuevo, elaborado en los dos últimos años

Más allá de las cuestiones de tipo «fallero», el grupo de 25 personas encargadas del Anteproyecto plantea una doble operación dentro de la definición de las funciones de la Junta Central Fallera: un nuevo organigrama que, en la práctica, aparta al Concejal de Fallas (o de Fiestas, según se le quiera denominar) de la función ejecutiva e incrusta un Secretario General elegido por la asamblea de presidentes y remunerado por el Ayuntamiento. 

En concreto, al concejal se le despoja de la condición de presidencia ejecutiva, que pasa a una persona que él mismo elija. Dicho de otra forma, el edil de turno, más allá de la gestión directa de la concejalía, tendría que llevar la presidencia con el «mando a distancia», a través del presidente ejecutivo, también llamado «director general», que es remunerado, tal como ocurre actualmente cumpliendo requisitos de solvencia técnica -Nico Garcés, que sería el parangón más parecido a lo actual, tuvo que pasar por un proceso de selección-. 

La Fallera Mayor se elegirá sin preselecciones de sector ni intervención municipal (sí no se cambia en el Congreso Fallero)

La Fallera Mayor se elegirá sin preselecciones de sector ni intervención municipal (sí no se cambia en el Congreso Fallero)

El nuevo Reglamento Fallero propone quitarle al concejal la gestión directa de la JCF

El nuevo Reglamento Fallero propone quitarle al concejal la gestión directa de la JCF

No puede ni elegir jurados de fallera mayor

El orillamiento al concejal se aprecia también en detalles como la elección de la fallera mayor de València -que se legisla en el prerreglamento plenamente, cosa que no se hace con el Concurso de Fallas- donde se le despoja de la capacidad de elegir él una parte del jurado: actualmente la asamblea elige cuatro y el edil, tres. En la nueva propuesta, el concejal sólo podría nombrar las «sobras»: en el caso de que no hubiera suficientes candidatos. 

Secretario general sin condición técnica o académica

El Secretario General, del que en el Anteproyecto se señala antes la condición de remunerado que sus propias funciones, no precisa -de acuerdo con la propuesta- de ninguna condición técnica o académica, salvo haber sido directivo doce años. Entre sus funciones consta que tendría que trabajar conjuntamente con el presidente ejecutivo, no estando garantizado precisamente la comunión de ideas entre unos y otros al proceder de diferentes ramas. 

Relación Provisional de Congresistas

ACACIAS - PICAYO: OMAR SOLER MOLINERO

ACTOR MORA-AVENIDA CONSTITUCION: AMPARO BAS BERNIAL

ALBACETE - MARVA: JORGE IRIARTE DE LA RICA

ALBERIQUE - HEROE ROMEU: VICENTE JOSE SIRERA PEREZ

ALCACER - YATOVA: ANTONIO VILATA IBAÑEZ

ALEMANIA - EL BACHILLER: MIGUEL BORQUE GIRALDOS

ALICANTE: VICENTE ALMELA LUCAS

ALMIRANTE CADARSO-CONDE ALTEA: JOSE MIGUEL MONTALVA SUBIRATS

ALQUERIAS DE BELLVER - GARBI: ANGELES RODRIGUEZ ESCUDERO

ALTA - SANTO TOMAS: RAFAEL JUAN SIMARRO LUCAS

ANDRES PILES IVARS - SALVADOR TUSET: JORGE PARICIO SOLAZ

ANGEL GUIMERA-PINTOR VILA PRADES: JOSEP LLUIS ROMERO CARBONELL

ARAS DE ALPUENTE - CASTELL DE POP: FRANCISCO ALEIXANDRE ANTEQUERA

ARCHIDUQUE CARLOS - CHIVA: ANA ESMERALDA ESCURIOLA NAVARRE

ARCHIDUQUE CARLOS - MUSICO GOMIS: EDUARDO NAVARRO DE TENA

ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS: MA.CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ

ARZOBISPO OLAECHEA-SAN MARCELINO: JULIO TORRAS SIMÓ

AVDA. DE LA PLATA - LA SENYERA: JOSE ANT. ARENAS SANCHO

AVDA.AUSIAS MARCH -NA ROBELLA: LUIS MONER RODRIGO

AVDA.BURJASOT - JOAQUIN BALLESTER-REUS: JOSE VTE. LAHUERTA EMBUENA

AVDA.BURJASOT - PADRE CARBONELL: ROBERTO SAHUQUILLO CAUDET

AVDA.BURJASOT-SIERRA DE AGULLENT: JOSE MIGUEL GOMEZ BERMUDEZ

AVDA.DEL OESTE: JAIME GUILLEM BADIA

AVDA.DELS TARONGERS -UNIVERS. POLITECNICA: JUAN SEBASTIAN ORTIZ JUAN

AVDA.ECUADOR - ALCALDE GURREA: JOSE CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

AVDA.GARCIA LORCA - OLTA: LAURA GONZALEZ BUCH

AVDA.GIORGETA - ROIG DE CORELLA: JOSE LUIS PEREZ MARTIN

AVDA.INGENIERO MANUEL SOTO-AV. DE FRANCIA: JOSE LUIS ORTIZ PAVIA

AVDA.JACINTO BENAVENTE -REINA D.GERMANA: CRISTINA MAS QUINZA

AVDA.MAESTRO RODRIGO -GENERAL AVILES: RUBÉN GÓMEZ ROLLÁN

AVDA.MALVARROSA - A. PONZ-CAVITE: JAVIER PLAZA PENADÉS

AVDA.PEREZ GALDOS -CALIXTO III: MIGUEL GUILLOT MARTINEZ

AVDA.PERIS Y VALERO - CUBA: JOSE DOMINGUEZ ALMERICH

AVDA.PIANISTA MARTINEZ CARRASCO - ESLIDA: JOSE SAIZ MOLINA

AVDA.PORTUGAL - FRAGATA: M.CARMEN SALINAS MARTINEZ

AVDA.PRIMADO REIG .-SAN VICENTE PAUL: JAVIER BEA CARRILLO

AVDA.PRIMADO REIG- VINAROZ: BEATRIZ SAEZ SAEZ

AVDA.REGNE DE VALENCIA -D. CALABRIA: JESUS MONTESINOS MIGUEL

AVDA.REGNE DE VALENCIA-CISCAR: JULIO OLIETE MILLA

AVDA.REGNE DE VALENCIA.-MAESTRO SERRANO: BEATRIZ PEREZ FAUS

AVDA.VALLADOLID-INGENIERO VTE. PICHO: ÁNGEL SANTAMARÍA ROMERO

AZCARRAGA - FERNANDO EL CATOLICO: MIQUEL RAMON I QUILES

BAILEN - XATIVA: RAMON SONGEL GIRON

BAJA - MESON DE MORELLA: DAVID SOTELO IRANZO

BARON DE PATRAIX-CUENCA: JOSEP FERRAN GIL NAVARRO

BARON S.PETRILLO-L.JOVANI: ALICIA JULIAN GIL

BARRACA - COLUMBRETES: VICENTE BAYARRI BELLVER

BARRACA - ESPADAN: GABRIEL ARANAZ CARRIÓN

BARRIO BETERO: JULIAN CARABANTES JAVALOYES

BARRIO DE LA LUZ: ANTONIO SANCHEZ UROZ

BARRIO DE SAN ISIDRO: ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ PUENTES

BARRIO DE SAN JOSE: SALVADOR VILLANUEVA CAÑIZARES

BARRIO QUINT-PIZARRO: JOAQUÍN ESTEVE PONCE

BENICADELL-SAN ROQUE: SERGIO DELMONTE DOMINGO

BENIMODO - INGENIERO DICENTA: ANGEL SERRANO NOHALES

BILBAO - MAXIMILIANO THOUS: MIQUEL GARCÍA MALDONADO

BLANQUERIAS: CRISTINA GONZÁLEZ BELLVER

BLAS GAMEZ - ANGEL VILLENA: ERNESTO BARCHINO BERTOMEU

BORRULL - TURIA: JOSE VCTE. MARCO ALBERT

BORRULL-SOCORS: MARIA PILAR SORIANO RODRIGUEZ

CADIZ - CURA FEMENIA - PUERTO RICO: JAIME LOPEZ BRONCHUD

CADIZ - DENIA: NOELIA SOLER DIAZ

CADIZ - LITERATO AZORIN: ALICIA GIMENO CABANES

CALABAZAS - EN GALL: NURIA I. SOLER DE LA CRUZ

CALVO ACACIO: M.ALEJANDRA DE LA ASUNCION FUERTES

CAMINO NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU: FCO. JOSÉ GARCIA OLIVER

CAMPAMENTO - LA YESA: RAFAEL MARTINEZ GARCIA

CARRERA MALILLA-ING.J. BENLLOCH: JOSE A. PASTOR BARTA

CARRERA SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA: SERGIO ALABARTA ESPI

CASTELLON - SEGORBE: CECILIA HERRERO HIGUERAS

CASTIELFABIB - MARQUES S. JUAN: SOFÍA MIRALLES DEL TOVAR

CEDRO - EXPLORADOR ANDRES: AMALIO HERRANZ DE LLAGO

CERAMISTA ROS - J.MARIA MORTES LERMA: LORENZO MIGUEL LAMELAS TORTAJADA

CERVANTES - PADRE JOFRE: GUSTAVO TEROL ALCAYDE

CHIVA - FRANCISCO DE LLANO: INMACULADA RUBIO ESCOLANO

CISCAR - BURRIANA: FERRAN MANJON ESTELA

CIUDAD DE CORDOBA-VICENTE TOMAS MARTI: FRANCISCO JAREÑO COLLADO

CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO: JULIO VICENTE PEREZ GIMENEZ

CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET: CARLOS L. CARRASCO SUAREZ

CONDE SALVATIERRA - CIRILO AMOROS: VICENTE FUSTER MORALES

CONSERVA-BERENGUER MALLOL: ANA PEREZ BERNA

CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL: CELESTINO BENDICHO MERCADER

CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS: AGUSTIN PUIG NEBOT

CRISTOBAL SORNI-MAESTRO FERNANDO MARTIN: JOSE BELTRAN SANCHO

CRUZ Y MISLATA: AMPARO FELIP GOMEZ

CTRA. ESCRIVA -COOP.SAN FERNANDO: GERMÁN BOU ARRIBAS

CUBA - DENIA: JOSE VICENTE GISBERT AGUDO

CUBA - LITERATO AZORIN: CRISTINA MARTINEZ GRAS

CUBA - PUERTO RICO: CRISPINA PITEL VAZQUEZ

CUENCA TRAMOYERES - LA GUARDIA CIVIL: ENRIQUE TORRIJOS ADRIA

DR. ALVARO LOPEZ - SAN JUAN DE DIOS: ANTONIO ZARAGOZA BROSETA

DR. DOMINGO OROZCO-BAILEN: MA.CARMEN LLEDO RUBIO

DR. GARCÍA BRUSTENGA-VICENTE BARRERA CAMBRA: JOSÉ MIGUEL NAVARRO COLL

DR. GIL Y MORTE - DR. VILA BARBERA: CARMEN BOSCA MORET

DR. GOMEZ FERRER: MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BLANCO

DR. MANUEL CANDELA-AVDA. DEL PUERTO: FELIX DESCALZO SANZ

DR. MANUEL CANDELA-BEATRIZ TORTOSA: JOAQUIN RUIZ HERNANDEZ

DR. MARAÑON - MAESTRO PALAU: BENJAMIN GIL BALLESTER

DR. OLORIZ-ARZOBISPO FABIAN Y FUERO: JOSE LUIS GALVE CASTILLO

DR. PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEN FERRER: ANA AMPARO TORRES QUINTANILLA

DR. SANCHIS BERGON - TURIA: MANUEL JORGE GONZALEZ

DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS: PILAR CALABUIG PAMPLO

EN SENDRA - PLAZA COLL: MANUEL A. GUITARTE BULLS

ESCALANTE - AMPARO GUILLEN: CRISTINA NEGRE BATLLE

ESCULTOR GARCIA MAS-PUERTO SANTA MARIA: JOSE BELENGUER PIQUER

ESPARTERO-GRAN VIA RAMON Y CAJAL: JUAN ANTONIO ARMIÑANA SALVADOR

ESPARTERO-MAESTRO PLASENCIA: J.RAMON BARRACHINA MARQUES

EVARISTO BAS - CULLERA: SARA DELGADO DOMINGUEZ

EXPOSICION-MICER MASCO-A. BACA: MANUEL MAS GASPAR

FDO. EL CATOLICO - ANGEL GUIMERA: JOSE LUIS VALIENTE FELIX

FEDERICO MISTRAL - MURTA: SERGIO CHILLARON CORONADO

FELIPE BELLVER-MADRE RAFOLS: ALEJANDRO MARTINEZ MONTORO

FELIX PIZCUETA - CIRILO AMOROS-RUZAFA: BEATRIZ RAMOS LLUNA

FERMIN GALAN Y GARC. HERNANDEZ-PRIMAVERA: DANIEL PEREZ MORIS

FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA: ALFREDO FERRANDO ORTIZ

G.VIA FERNANDO CATOLICO-ERUDITO ORELLANA: JORGE MIG. GUARRO MONLLOR

GENERAL LLORENS: SUSANA GALDON RUEDA

GENERAL PANDO-SERRANO FLORES: VICTOR BLANCO MONTAGUD

GLORIA-FELICIDAD-TREMOLAR: RAFAEL MARTINEZ CORCHERO

GONZALO TEJERO LANGARITA-VICENTE CHULIA CAMPOS: SANDRA GINER MAÑEZ

GOYA - BRASIL: FCO.JAVIER FERNANDEZ GARCIA

GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMOROS: JOSE LUIS FONT BARONA

GRABADOR JORDAN-ESCULTOR PASTOR: FRANCISCO JESUS RODRIGUEZ MORENO

GRUP DE PEIXCADORS DEL PERELLONET: FERNANDO MOLINA BELLIDO

GUARDACOSTAS - MUSICO JARQUE CUALLADO: FRANCISCA ALHAMBRA ROJO

GUILLEN DE CASTRO-TRIADOR: CELSO SIERRA BARBERA

GUILLEN SOROLLA-RECAREDO: JUAN CARLOS BERRIALES ARLANDIS

HELLIN - PEDRO DE LUNA: FRANCISCO JAVIER GARCIA CARRETERO

HERNANDEZ LAZARO - VALLE BALLESTERA: JOSE FERRER RAMON

HIERROS - JUAN BAUTISTA PERALES: IGNACIO BALLESTER BORRELL

HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO: JOSE MIGUEL JUAN BLANCH

INGENIERO JOSE SIRERA - PIO IX: JUAN JOSE PONS BOSCA

ISAAC PERAL - MICER MASCO: IVAN HEREDIA CORTES

ISABEL DE VILLENA-GREGORIO GEA: JUAN JOSE PEÑAS MONTERO

ISABEL LA CATOLICA - CIRILO AMOROS: RAFAEL FERRANDO VALLES

ISLAS CANARIAS - DAMA DE ELCHE: MARIA CRISTINA BAJO MENENDEZ

JACINTO LABAILA - MANUEL SIMO: ADOLFO TENA NIETO-MARQUEZ

JERONIMA GALES-LITOGR. PASCUAL Y ABAD: JOAQUIN CALURANO MERCHAN

JESUS - SAN FRANCISCO DE BORJA: JOSE MANUEL ACOSTA GARCIA

JESUS MORANTE I BORRAS - CAMINOT (LA PUNTA): ANABEL ALABAU VILANOVA

JOAQUIN COSTA - BURRIANA: AMPARO MARTI BENEITO

JOAQUIN COSTA - CONDE ALTEA: JOSE MANUEL NIETO RANERO

JOAQUIN NAVARRO - CARRICOLA: Mª PAZ OBON HERRERO

JOSE BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA: JOSE V. AMORES BARROSO

JOSE BENLLIURE-VICENTE GUILLOT: VICENTE M. NAVARRO FERRANDO

JOSE MAESTRE: VICENTE E. CALABUIG BERLANGA

JOSE SOTO MICO-SINDICO MOCHOLI: JOSE VICENTE RIDAURA GIMENO

JOSEP MARIA BAYARRI-LOS ISIDROS: Mª CARMEN BLASCO LUCAS

JUAN BAUTISTA VIVES: CELSO JAVIER ESLAVA DEL RIO

JUAN DE AGUILO - GASPAR AGUILAR: JOSÉ RICARDO JUAN AMORÓS

JUSTO VILAR - PLAZA MERCADO CABAÑAL: ENRIQUE A. DIAZ NARANJO

L'ALCOTA - SAGUNTO: MARIA JOSE TORRALBA ARTES

L'ALGUER - ING.RAFAEL JANINI: VICTOR ARROYO PEREZ

LA ELIANA - CID: ROBERTO TARIN GARCIA

LEONES-POETA MAS Y ROS: JOSE MARTINEZ TORMO

LEPANTO-D. JUAN DE AUSTRIA: ANTONIO SANCHIS NAVARRO

LIBERTAD-TEODORO LLORENTE: AMPARO SERRANO PONS

LINTERNA-NA ROBELLA-AV. DEL OESTE: Mª AMPARO GIL ANDRES

LO RAT PENAT: ADRIAN PEREZ ROSES

LUIS LAMARCA - VELAZQUEZ: MIGUEL ALEMANY MARIN

LUZ CASANOVA - PADRE ESPASA: JAVIER OLMOS CARMONA

MAESTRO BELLVER - MARIANO RIBERA: ALICIA MARTI GARCIA

MAESTRO GOZALBO - CONDE DE ALTEA: MIGUEL PONS PUIG

MAESTRO LOPE - JOSE CARSI: JOSE MIGUEL HORTELANO MOYA

MAESTRO SERRANO - ALICANTE: FRANCISCO GARCIA GARCIA

MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA: SONIA IBORRA CHIQUILLO

MALAGA-DR. MONTORO: JOSEFINA ALVENTOSA DEL RIO

MANUEL DE FALLA-TAMARINDOS: ANA MARIA FERNANDEZ ARTIGUES

MANUEL MELIA I FUSTER-MARIA FERNANDA D'OCON: M.TERESA NAVARRO HORRILLO

MARIA ROS - MANUEL IRANZO: FERNANDO CANO FERRANDIS

MARIA ROS-SANTO TOMAS: ANDRÉS IZQUIERDO GALLART

MARIANO BENLLIURE - A. TORMOS: MARIA JOSE BLANCO BALLESTER

MARQUES DE CARO-DR. CHIARRI: ESTEBAN POLO MATIAS

MARQUES DE LOZOYA-POE.CERVERA GRIFOL: MARIA GRAU SANCHEZ

MARQUES DE MONTORTAL-JOSE ESTEVE: MIGUEL ANGEL GARCIA LOSA

MARQUES DE SOLFERIT: FANNY Z. ENRIQUE VALCARCEL

MARQUES MONTORTAL- BERNI CATALA: JOSE L. SANCHEZ TORRES

MAYOR-MORAIRA-NAZARET: JOAQUIN ROIG QUILES

MENDIZABAL: ENRIQUE SORIA MASCAROS

MENENDEZ Y PELAYO-AVDA. CATALUÑA: JUAN JOSE FERRER LOPEZ

MERCADO CENTRAL: JOSE MANUEL FERRANDO BARBERA

MERCADO DE CASTILLA: JULIO FCO. MORGADO DURBAN

MICER RABASA - POETA MARAGALL: JESUS SANCHIS LLOBREGAT

MOLINELL-ALBORAYA: LAURA VALERO GARCIA

MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA: MARCOS CHICO BELDA

MONTE DE PIEDAD: LUIS FRCO. RAMIREZ MARES

MOSEN SORELL-CORONA: IRIS RUIZ FEO

MURILLO-PALOMAR: JOSE FELIPE VILLANUEVA LOPEZ

NAQUERA - LAURI VOLPI: RICARDO ZORIO ORDUÑA

NORMAN BETHUNE – GUILLEM DESPUIG: PABLO CARRASCOSA GÓMEZ

NORTE- DR. ZAMENHOFF: ENRIQUE VICENTE ALMERO ZANON

OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG: JAVIER SANCHO TOS

OLIVERETA-CERDA Y RICO: JOSE ALFONSO BENAVENT

OLTA-JUAN RAMON JIMENEZ: JUAN BOSCO MIQUEL YAGO

PADRE ALEGRE-ENRIQUE NAVARRO: PATRICIA MOTOS GARCIA

PADRE LUIS NAVARRO - REMONTA: Mª.CARMEN GURREA ESTRELA

PADRE SANTONJA-C. BENLLOCH: FRANCISCO QUILES MIRALLES

PALLETER - ERUDITO ORELLANA: NURIA LLORET ROMERO

PEDRO CABANES-JUAN XXIII: RAFAEL SORIA DOMINGUEZ

PELAYO - MATEMATICO MARZAL: JOSE LUIS VAELLO MIRA

PEREZ GALDOS-JESUS-MAESTRO SOSA: DAVID VEGA JOVEN

PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA: JUAN JOSE MARQUES DOMINGO

PI Y MARGALL-A. CERVELLERA: ANTONIO RUIZ CARRERES

PIE DE LA CRUZ-D. JUAN DE VILLARRASA: M.AMPARO MARTIN MORET

PINTOR DOMINGO-GUILLEN DE CASTRO: JOSE MANUEL MUELA APARICIO

PINTOR PASCUAL CAPUZ - FONTANARES: ANA MARÍA GUIÑON IRANZO

PINTOR STOLZ - BURGOS: VICENTE RAFAEL TAFANER ANTON

PIO XI - FONTANARES: LUIS SOTO DEL ARCO

PIO XII - JAIME ROIG: VICENTE MORENO FERNANDEZ

PIZARRO - CIRILO AMOROS: VICENTE BOLUDA CRESPO

PLAZA ALFONSO EL MAGNANIMO- NAVE: ANTONIO FAGOAGA BALLESTER

PLAZA DE ESPAÑA-G.V. RAMON Y CAJAL-P.BENEDITO: J.IGNACIO CATALÁN MARTÍ

PLAZA DE HONDURAS: PABLO GONZALEZ FUNGUEIRIÑO

PLAZA DE LA MERCED: EDUARDO SANCHEZ LOPEZ

PLAZA DE LA MORERIA: FERNANDO CUENCA MARCO

PLAZA DE LA REINA-PAZ-SAN VICENTE: LUIS FERNANDEZ GIMENO

PLAZA DE LA TIENDA: FRANCISCO XAVIER FERRANDIZ GARCIA

PLAZA DE NA JORDANA: PERE BORREGO PITARCH

PLAZA DE SAN JUAN: J.MANUEL SORIANO SOLDADO

PLAZA DE SANT BULT: FRANCISCO JOSE LOPEZ MORAL

PLAZA DE SANTA CRUZ: RAMON ESTELLES FELIU

PLAZA DEL ANGEL: ISABEL LAZARO FERRER

PLAZA DEL ARBOL: ANA ISABEL GONZALEZ VIVO

PLAZA DEL NEGRITO: Mª AMPARO CHOVA GONZÁLEZ

PLAZA DEL PATRIARCA: JOAQUIM GARCIA ORTELLS

PLAZA DEL PILAR: MA.JESUS ANDRES SIERRA

PLAZA DEL PINTOR SEGRELLES: JUANJO SOLER BAS

PLAZA DEL POBLE - SAN ROC (CARPESA): JESUS HERNANDEZ MOTES

PLAZA DEL POUET: JAVIER LOPEZ ALMENAR

PLAZA DOCTOR COLLADO: JOSE VICENTE GARCIA GOMEZ

PLAZA DR. BERENGUER FERRER: TERESA LOZAL SERRANO

PLAZA LA CRUZ - LOS ANGELES: RAMÓN QUEVEDO ALABAU

PLAZA LA SEQUIOTA-EL PALMAR: ALBERTO DE MARCO SIMON

PLAZA LOPE DE VEGA: FRANCISCO CASTELLANO IBAÑEZ

PLAZA LUIS CANO: ADRIAN GOMEZ IRANZO

PLAZA MAESTRO ARAMBUL SANZ-CAMPANAR: VICENTE ROIG MARZAL

PLAZA MERCADO DE MONTEOLIVETE: GLORIA MARIA PALAU IRANZO

PLAZA MERCADO DE RUZAFA: JUAN J. HERNANDEZ GARCIA

PLAZA MOSSEN MILA: BLANCA GAMBORINO PEREZ

PLAZA OBISPO AMIGO-CUENCA: JOSE M. CALAP GRANELL

PLAZA PERE MARIA ORTS I BOSCH: VÍCTOR TORRES SAZ

PLAZA ROJAS CLEMENTE: ANTONIO ERNESTO MARCO ALBERT

PLAZA SAINETERO ARNICHES-A. RIBES: ANGELA RODENAS GIMENEZ

PLAZA VIRGEN DE LEPANTO: JOSE FRANCISCO TAMARIT RODRIGO

PLAZA VTE. CASTELL MAIQUES: PEDRO DE DIOS ORTEGA

POETA ALBEROLA - TOTANA: MOISES CLIMENT BORT

POETA ALTET - BENICARLO: MARIA FERNANDEZ GONZALEZ

POETA ASINS - ALEGRET - PUZOL: JOSÉ FRANCISCO HARILLO OLIVER

POETA EMILIO BARO-ENRIQUE GINESTA: ANDRÉS VERDÚ ARTIGUES

POETA LLORENTE: LORENZO MEDINA JIMENEZ

POETAS ANONIMOS-REAL DE GANDIA: JOSE LUIS BELVER FERRER

POLO Y PEYROLON - CIUDAD DE MULA: ALICIA SANCHEZ ORTIZ

PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS: J.MANUEL RODRIGO VALERO

PROGRESO-TEATRO LA MARINA: JOSE PASTOR GIMENO

PUEBLA DE VALVERDE-II REPUBLICA ESPAÑOLA: JUAN MANUEL GARCIA CRUZ

QUART - TURIA: JOSE DE LA GUIA MUÑOZ

QUART EXTRAMUROS - VELAZQUEZ: JOAQUÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

QUART-PALOMAR: INMA CHULIÁ CANTÓ

RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO: MIGUEL SILVESTRE NUÑEZ DE HARO

RAMIRO DE MAEZTU-LOS LEONES: ALFONSO BENEDITO BORONAT

RAMON DE ROCAFULL-CONDE ALACUAS: JOSE LUIS GOMAR ANDUJAR

RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA: MIGUEL CORTON ALVAREZ

RIO TAJO - CAVITE: ANGEL VTE. MARTINEZ SANCHO

RIPALDA - SOGUEROS: M.PILAR CARBONELL MARI

RUBEN DARIO - FRAY LUIS COLOMER: JOSÉ MANUEL CORT CAÑIZARES

RUBEN VELA-AVD. DR. WAKSMANN: MERCEDES MONER RODRIGO

S. JOSE PIGNATELLI-AV.DR.PESET ALEIXAND.: CESAR PEREZ SORIA

SAGUNTO - SAN GUILLEN: FERNANDO SEGUI MONLEON

SALAMANCA - CONDE ALTEA: ALBERT GARCIA IRANZO

SALVADOR GINER-GREGORIO GEA: JOSE M. SANCHO MONTESINOS

SAN ANTONIO: LUIS MIG. FORTUNY ALENTADO

SAN IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA: MARIA TOMAS LOPEZ

SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL: RAFAEL SANCHEZ BARBA

SAN JUAN BOSCO - DUQUE DE MANDAS: ANA ISABEL NEVOT RUBIO

SAN MIGUEL-PLAZA DE VICENTE IBORRA: ANTONIO RIVERO FREIRE

SAN PEDRO - VIRGEN DE VALLIVANA: JESUS VALERO BEAMUZ

SAN VICENTE - MARVA: MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ DE LAVIADA MULERO

SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI: JOSE MIGUEL MONTESINOS ROBERTO

SANTA GENOVEVA TORRES-ARQUITECTO TOLSA-ALFAHUIR: RUBEN CASAS HIGUERAS

SANTA MARIA MICAELA - MARTIN EL HUMANO: FELIPE DE LOS ANGELES ROVIRA

SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES: ÓSCAR RUEDA PITARQUE

SENECA - YECLA: DANIEL SANCHEZ PAREJO

SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS: JOAQUIN E. BERLANGA PEREZ

SIERRA MARTES-MIGUEL SERVET: PATRICIA COBACHO JUAN

STA.CRUZ DE TENERIFE: JOSE VCTE. REAL CLIMENT

SUIZA - LA ALQUERIA DEL FAVERO: MONICA PERIS DAVID

TOMASOS-CARLOS CERVERA: JAIME VILLARRUBIA ESCRICHE

TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS: SERGIO M. CESPEDES GANDUL

TRIBUNAL DE LES AIGUES: JOSE PEREZ BURRIEL

VALENCIA - T.LLORENTE (XIRIVELLA): JUAN CARLOS MOLINA RUIZ

VALLE DE LAGUAR - PADRE FERRIS: ÁLVARO DE MOUTAS CASANOVA

VENEZUELA-AGUSTIN SALES: CARLOS JUAN AMOROS

VICENTE SANCHO TELLO - CHILE - AVDA.ARAGON: LUIS AGUILAR LLAVATA

VIDAL DE CANELLES - SANCHEZ COELLO: M.ANGELES AVILA TERENCIO

VILLANUEVA DE CASTELLON-HORT. GALAN: LUIS LAZARO GALLEGO

VIRGEN DE LA CABEZA-J.M.MORTES LERMA: MAXIMINO GOMEZ GARCIA

VIRGEN DE LA FUENSANTA: VICENTE REDONDO RUIZ

VIVONS - ROMEU DE CORBERA: ARLINDA LUZI LUZI

ZAPADORES - VICENTE LLEO: RAMON LLUCH MARTINEZ

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