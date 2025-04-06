Las comisiones se apuntan en masa al próximo congreso fallero
Entre las 299 personas acreditadas hay afines a grupos políticos, «indepes», entidades y «los habituales» de debates, jurados y asambleas
El reglamento permite acudir representando a la comisión propia o ir por otra "en calidad de cedido", lo que ha permitido cubrir el 80 por ciento del censo
El arrinconamiento del concejal y la elección por los falleros del secretario general y remunerado por el Ayuntamiento será la cuestión clave de los debates
El Congreso Fallero presentará un lleno casi absoluto en cuanto a convocatoria. La serie de reuniones y debates de los que debe salir la nueva Constitución de la fiesta tendrá una representación de cerca del ochenta por ciento del censo fallero.
Este es uno de los datos que se extraen al cierre de la inscripción y listado provisional de congresistas. Son ahora mismo 299 las personas acreditadas procedentes de las comisiones, a la espera de que alguna pueda caer en un turno de alegaciones que durará una semana.
El resultado es una amalgama de sensibilidades, que augura debates intensos, sea en clave política, sea en clave fallera. Del listado se evidencia nuevamente que hay una «clase» en la sociedad fallera, que son los que tienen presencia habitualmente en el desarrollo de cualquier debate. Casi como un grupo social, muchos de los cuales también estuvieron en el Congreso Fallero de 2001 e incluso en el de 1989. Va a ser, sobre todo, el Congreso de "los habituales», aquellos que siempre aparecen en las asambleas de presidentes, plenos de la JCF, foros, colectivos, comisiones de trabajo, jurados y debates de forma habitual y reiterada. Hay directivos de la actual JCF, asociaciones que pugnarán por la validación plena de las normas de la RACV. También hay «indepes», que abogan por la separación total de la Junta Central Fallera del Ayuntamiento y personas claramente afines a los grupos municipales, sea al PP, PSOE o Compromís. Junto a la heterogeneidad de sensilbilidades, y no pocos intereses creados, habrá un porcentaje de "nuevos", gente que acude con la curiosidad de tratar de intervenir o ser simplemente espectador de los debates.
"En calidad de cedido"
La elevada cifra de participantes viene también propiciada por la posibilidad de tomar parte, parafraseando términos futbolísticos, "en calidad de cedido". Cada comisión puede presentar un congresista, pero no necesariamente miembro de la comisión. Por lo que en el listado se aprecia cómo hay conocidos falleros que van acreditados por comisiones que no son las suyas.
Otro aspecto que llama la atención es que la Sección Especial vive como en un limbo aparte: tan sólo tres de sus presidentes -Pere Borrego (Na Jordana), José Montalvá (Almirante Cadarso) y Manolo Mas (Exposición)- se ha acreditado. El resto de comisiones de la máxima categoría envían a otros miembros de la falla, ceden su plaza a falleros de otras comisiones o ni siquiera han acreditado.
Apartar al concejal
Estas personas deben presentar enmiendas al Anteproyecto de Reglamento elaborado por una comisión de 25 personas. El debate no se plantea sobre el Reglamento vigente, sino sobre uno nuevo, elaborado en los dos últimos años
Más allá de las cuestiones de tipo «fallero», el grupo de 25 personas encargadas del Anteproyecto plantea una doble operación dentro de la definición de las funciones de la Junta Central Fallera: un nuevo organigrama que, en la práctica, aparta al Concejal de Fallas (o de Fiestas, según se le quiera denominar) de la función ejecutiva e incrusta un Secretario General elegido por la asamblea de presidentes y remunerado por el Ayuntamiento.
En concreto, al concejal se le despoja de la condición de presidencia ejecutiva, que pasa a una persona que él mismo elija. Dicho de otra forma, el edil de turno, más allá de la gestión directa de la concejalía, tendría que llevar la presidencia con el «mando a distancia», a través del presidente ejecutivo, también llamado «director general», que es remunerado, tal como ocurre actualmente cumpliendo requisitos de solvencia técnica -Nico Garcés, que sería el parangón más parecido a lo actual, tuvo que pasar por un proceso de selección-.
No puede ni elegir jurados de fallera mayor
El orillamiento al concejal se aprecia también en detalles como la elección de la fallera mayor de València -que se legisla en el prerreglamento plenamente, cosa que no se hace con el Concurso de Fallas- donde se le despoja de la capacidad de elegir él una parte del jurado: actualmente la asamblea elige cuatro y el edil, tres. En la nueva propuesta, el concejal sólo podría nombrar las «sobras»: en el caso de que no hubiera suficientes candidatos.
Secretario general sin condición técnica o académica
El Secretario General, del que en el Anteproyecto se señala antes la condición de remunerado que sus propias funciones, no precisa -de acuerdo con la propuesta- de ninguna condición técnica o académica, salvo haber sido directivo doce años. Entre sus funciones consta que tendría que trabajar conjuntamente con el presidente ejecutivo, no estando garantizado precisamente la comunión de ideas entre unos y otros al proceder de diferentes ramas.
Relación Provisional de Congresistas
ACACIAS - PICAYO: OMAR SOLER MOLINERO
ACTOR MORA-AVENIDA CONSTITUCION: AMPARO BAS BERNIAL
ALBACETE - MARVA: JORGE IRIARTE DE LA RICA
ALBERIQUE - HEROE ROMEU: VICENTE JOSE SIRERA PEREZ
ALCACER - YATOVA: ANTONIO VILATA IBAÑEZ
ALEMANIA - EL BACHILLER: MIGUEL BORQUE GIRALDOS
ALICANTE: VICENTE ALMELA LUCAS
ALMIRANTE CADARSO-CONDE ALTEA: JOSE MIGUEL MONTALVA SUBIRATS
ALQUERIAS DE BELLVER - GARBI: ANGELES RODRIGUEZ ESCUDERO
ALTA - SANTO TOMAS: RAFAEL JUAN SIMARRO LUCAS
ANDRES PILES IVARS - SALVADOR TUSET: JORGE PARICIO SOLAZ
ANGEL GUIMERA-PINTOR VILA PRADES: JOSEP LLUIS ROMERO CARBONELL
ARAS DE ALPUENTE - CASTELL DE POP: FRANCISCO ALEIXANDRE ANTEQUERA
ARCHIDUQUE CARLOS - CHIVA: ANA ESMERALDA ESCURIOLA NAVARRE
ARCHIDUQUE CARLOS - MUSICO GOMIS: EDUARDO NAVARRO DE TENA
ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS: MA.CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ
ARZOBISPO OLAECHEA-SAN MARCELINO: JULIO TORRAS SIMÓ
AVDA. DE LA PLATA - LA SENYERA: JOSE ANT. ARENAS SANCHO
AVDA.AUSIAS MARCH -NA ROBELLA: LUIS MONER RODRIGO
AVDA.BURJASOT - JOAQUIN BALLESTER-REUS: JOSE VTE. LAHUERTA EMBUENA
AVDA.BURJASOT - PADRE CARBONELL: ROBERTO SAHUQUILLO CAUDET
AVDA.BURJASOT-SIERRA DE AGULLENT: JOSE MIGUEL GOMEZ BERMUDEZ
AVDA.DEL OESTE: JAIME GUILLEM BADIA
AVDA.DELS TARONGERS -UNIVERS. POLITECNICA: JUAN SEBASTIAN ORTIZ JUAN
AVDA.ECUADOR - ALCALDE GURREA: JOSE CARLOS RODRIGUEZ GARCIA
AVDA.GARCIA LORCA - OLTA: LAURA GONZALEZ BUCH
AVDA.GIORGETA - ROIG DE CORELLA: JOSE LUIS PEREZ MARTIN
AVDA.INGENIERO MANUEL SOTO-AV. DE FRANCIA: JOSE LUIS ORTIZ PAVIA
AVDA.JACINTO BENAVENTE -REINA D.GERMANA: CRISTINA MAS QUINZA
AVDA.MAESTRO RODRIGO -GENERAL AVILES: RUBÉN GÓMEZ ROLLÁN
AVDA.MALVARROSA - A. PONZ-CAVITE: JAVIER PLAZA PENADÉS
AVDA.PEREZ GALDOS -CALIXTO III: MIGUEL GUILLOT MARTINEZ
AVDA.PERIS Y VALERO - CUBA: JOSE DOMINGUEZ ALMERICH
AVDA.PIANISTA MARTINEZ CARRASCO - ESLIDA: JOSE SAIZ MOLINA
AVDA.PORTUGAL - FRAGATA: M.CARMEN SALINAS MARTINEZ
AVDA.PRIMADO REIG .-SAN VICENTE PAUL: JAVIER BEA CARRILLO
AVDA.PRIMADO REIG- VINAROZ: BEATRIZ SAEZ SAEZ
AVDA.REGNE DE VALENCIA -D. CALABRIA: JESUS MONTESINOS MIGUEL
AVDA.REGNE DE VALENCIA-CISCAR: JULIO OLIETE MILLA
AVDA.REGNE DE VALENCIA.-MAESTRO SERRANO: BEATRIZ PEREZ FAUS
AVDA.VALLADOLID-INGENIERO VTE. PICHO: ÁNGEL SANTAMARÍA ROMERO
AZCARRAGA - FERNANDO EL CATOLICO: MIQUEL RAMON I QUILES
BAILEN - XATIVA: RAMON SONGEL GIRON
BAJA - MESON DE MORELLA: DAVID SOTELO IRANZO
BARON DE PATRAIX-CUENCA: JOSEP FERRAN GIL NAVARRO
BARON S.PETRILLO-L.JOVANI: ALICIA JULIAN GIL
BARRACA - COLUMBRETES: VICENTE BAYARRI BELLVER
BARRACA - ESPADAN: GABRIEL ARANAZ CARRIÓN
BARRIO BETERO: JULIAN CARABANTES JAVALOYES
BARRIO DE LA LUZ: ANTONIO SANCHEZ UROZ
BARRIO DE SAN ISIDRO: ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ PUENTES
BARRIO DE SAN JOSE: SALVADOR VILLANUEVA CAÑIZARES
BARRIO QUINT-PIZARRO: JOAQUÍN ESTEVE PONCE
BENICADELL-SAN ROQUE: SERGIO DELMONTE DOMINGO
BENIMODO - INGENIERO DICENTA: ANGEL SERRANO NOHALES
BILBAO - MAXIMILIANO THOUS: MIQUEL GARCÍA MALDONADO
BLANQUERIAS: CRISTINA GONZÁLEZ BELLVER
BLAS GAMEZ - ANGEL VILLENA: ERNESTO BARCHINO BERTOMEU
BORRULL - TURIA: JOSE VCTE. MARCO ALBERT
BORRULL-SOCORS: MARIA PILAR SORIANO RODRIGUEZ
CADIZ - CURA FEMENIA - PUERTO RICO: JAIME LOPEZ BRONCHUD
CADIZ - DENIA: NOELIA SOLER DIAZ
CADIZ - LITERATO AZORIN: ALICIA GIMENO CABANES
CALABAZAS - EN GALL: NURIA I. SOLER DE LA CRUZ
CALVO ACACIO: M.ALEJANDRA DE LA ASUNCION FUERTES
CAMINO NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU: FCO. JOSÉ GARCIA OLIVER
CAMPAMENTO - LA YESA: RAFAEL MARTINEZ GARCIA
CARRERA MALILLA-ING.J. BENLLOCH: JOSE A. PASTOR BARTA
CARRERA SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA: SERGIO ALABARTA ESPI
CASTELLON - SEGORBE: CECILIA HERRERO HIGUERAS
CASTIELFABIB - MARQUES S. JUAN: SOFÍA MIRALLES DEL TOVAR
CEDRO - EXPLORADOR ANDRES: AMALIO HERRANZ DE LLAGO
CERAMISTA ROS - J.MARIA MORTES LERMA: LORENZO MIGUEL LAMELAS TORTAJADA
CERVANTES - PADRE JOFRE: GUSTAVO TEROL ALCAYDE
CHIVA - FRANCISCO DE LLANO: INMACULADA RUBIO ESCOLANO
CISCAR - BURRIANA: FERRAN MANJON ESTELA
CIUDAD DE CORDOBA-VICENTE TOMAS MARTI: FRANCISCO JAREÑO COLLADO
CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO: JULIO VICENTE PEREZ GIMENEZ
CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET: CARLOS L. CARRASCO SUAREZ
CONDE SALVATIERRA - CIRILO AMOROS: VICENTE FUSTER MORALES
CONSERVA-BERENGUER MALLOL: ANA PEREZ BERNA
CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL: CELESTINO BENDICHO MERCADER
CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS: AGUSTIN PUIG NEBOT
CRISTOBAL SORNI-MAESTRO FERNANDO MARTIN: JOSE BELTRAN SANCHO
CRUZ Y MISLATA: AMPARO FELIP GOMEZ
CTRA. ESCRIVA -COOP.SAN FERNANDO: GERMÁN BOU ARRIBAS
CUBA - DENIA: JOSE VICENTE GISBERT AGUDO
CUBA - LITERATO AZORIN: CRISTINA MARTINEZ GRAS
CUBA - PUERTO RICO: CRISPINA PITEL VAZQUEZ
CUENCA TRAMOYERES - LA GUARDIA CIVIL: ENRIQUE TORRIJOS ADRIA
DR. ALVARO LOPEZ - SAN JUAN DE DIOS: ANTONIO ZARAGOZA BROSETA
DR. DOMINGO OROZCO-BAILEN: MA.CARMEN LLEDO RUBIO
DR. GARCÍA BRUSTENGA-VICENTE BARRERA CAMBRA: JOSÉ MIGUEL NAVARRO COLL
DR. GIL Y MORTE - DR. VILA BARBERA: CARMEN BOSCA MORET
DR. GOMEZ FERRER: MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BLANCO
DR. MANUEL CANDELA-AVDA. DEL PUERTO: FELIX DESCALZO SANZ
DR. MANUEL CANDELA-BEATRIZ TORTOSA: JOAQUIN RUIZ HERNANDEZ
DR. MARAÑON - MAESTRO PALAU: BENJAMIN GIL BALLESTER
DR. OLORIZ-ARZOBISPO FABIAN Y FUERO: JOSE LUIS GALVE CASTILLO
DR. PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEN FERRER: ANA AMPARO TORRES QUINTANILLA
DR. SANCHIS BERGON - TURIA: MANUEL JORGE GONZALEZ
DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS: PILAR CALABUIG PAMPLO
EN SENDRA - PLAZA COLL: MANUEL A. GUITARTE BULLS
ESCALANTE - AMPARO GUILLEN: CRISTINA NEGRE BATLLE
ESCULTOR GARCIA MAS-PUERTO SANTA MARIA: JOSE BELENGUER PIQUER
ESPARTERO-GRAN VIA RAMON Y CAJAL: JUAN ANTONIO ARMIÑANA SALVADOR
ESPARTERO-MAESTRO PLASENCIA: J.RAMON BARRACHINA MARQUES
EVARISTO BAS - CULLERA: SARA DELGADO DOMINGUEZ
EXPOSICION-MICER MASCO-A. BACA: MANUEL MAS GASPAR
FDO. EL CATOLICO - ANGEL GUIMERA: JOSE LUIS VALIENTE FELIX
FEDERICO MISTRAL - MURTA: SERGIO CHILLARON CORONADO
FELIPE BELLVER-MADRE RAFOLS: ALEJANDRO MARTINEZ MONTORO
FELIX PIZCUETA - CIRILO AMOROS-RUZAFA: BEATRIZ RAMOS LLUNA
FERMIN GALAN Y GARC. HERNANDEZ-PRIMAVERA: DANIEL PEREZ MORIS
FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA: ALFREDO FERRANDO ORTIZ
G.VIA FERNANDO CATOLICO-ERUDITO ORELLANA: JORGE MIG. GUARRO MONLLOR
GENERAL LLORENS: SUSANA GALDON RUEDA
GENERAL PANDO-SERRANO FLORES: VICTOR BLANCO MONTAGUD
GLORIA-FELICIDAD-TREMOLAR: RAFAEL MARTINEZ CORCHERO
GONZALO TEJERO LANGARITA-VICENTE CHULIA CAMPOS: SANDRA GINER MAÑEZ
GOYA - BRASIL: FCO.JAVIER FERNANDEZ GARCIA
GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMOROS: JOSE LUIS FONT BARONA
GRABADOR JORDAN-ESCULTOR PASTOR: FRANCISCO JESUS RODRIGUEZ MORENO
GRUP DE PEIXCADORS DEL PERELLONET: FERNANDO MOLINA BELLIDO
GUARDACOSTAS - MUSICO JARQUE CUALLADO: FRANCISCA ALHAMBRA ROJO
GUILLEN DE CASTRO-TRIADOR: CELSO SIERRA BARBERA
GUILLEN SOROLLA-RECAREDO: JUAN CARLOS BERRIALES ARLANDIS
HELLIN - PEDRO DE LUNA: FRANCISCO JAVIER GARCIA CARRETERO
HERNANDEZ LAZARO - VALLE BALLESTERA: JOSE FERRER RAMON
HIERROS - JUAN BAUTISTA PERALES: IGNACIO BALLESTER BORRELL
HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO: JOSE MIGUEL JUAN BLANCH
INGENIERO JOSE SIRERA - PIO IX: JUAN JOSE PONS BOSCA
ISAAC PERAL - MICER MASCO: IVAN HEREDIA CORTES
ISABEL DE VILLENA-GREGORIO GEA: JUAN JOSE PEÑAS MONTERO
ISABEL LA CATOLICA - CIRILO AMOROS: RAFAEL FERRANDO VALLES
ISLAS CANARIAS - DAMA DE ELCHE: MARIA CRISTINA BAJO MENENDEZ
JACINTO LABAILA - MANUEL SIMO: ADOLFO TENA NIETO-MARQUEZ
JERONIMA GALES-LITOGR. PASCUAL Y ABAD: JOAQUIN CALURANO MERCHAN
JESUS - SAN FRANCISCO DE BORJA: JOSE MANUEL ACOSTA GARCIA
JESUS MORANTE I BORRAS - CAMINOT (LA PUNTA): ANABEL ALABAU VILANOVA
JOAQUIN COSTA - BURRIANA: AMPARO MARTI BENEITO
JOAQUIN COSTA - CONDE ALTEA: JOSE MANUEL NIETO RANERO
JOAQUIN NAVARRO - CARRICOLA: Mª PAZ OBON HERRERO
JOSE BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA: JOSE V. AMORES BARROSO
JOSE BENLLIURE-VICENTE GUILLOT: VICENTE M. NAVARRO FERRANDO
JOSE MAESTRE: VICENTE E. CALABUIG BERLANGA
JOSE SOTO MICO-SINDICO MOCHOLI: JOSE VICENTE RIDAURA GIMENO
JOSEP MARIA BAYARRI-LOS ISIDROS: Mª CARMEN BLASCO LUCAS
JUAN BAUTISTA VIVES: CELSO JAVIER ESLAVA DEL RIO
JUAN DE AGUILO - GASPAR AGUILAR: JOSÉ RICARDO JUAN AMORÓS
JUSTO VILAR - PLAZA MERCADO CABAÑAL: ENRIQUE A. DIAZ NARANJO
L'ALCOTA - SAGUNTO: MARIA JOSE TORRALBA ARTES
L'ALGUER - ING.RAFAEL JANINI: VICTOR ARROYO PEREZ
LA ELIANA - CID: ROBERTO TARIN GARCIA
LEONES-POETA MAS Y ROS: JOSE MARTINEZ TORMO
LEPANTO-D. JUAN DE AUSTRIA: ANTONIO SANCHIS NAVARRO
LIBERTAD-TEODORO LLORENTE: AMPARO SERRANO PONS
LINTERNA-NA ROBELLA-AV. DEL OESTE: Mª AMPARO GIL ANDRES
LO RAT PENAT: ADRIAN PEREZ ROSES
LUIS LAMARCA - VELAZQUEZ: MIGUEL ALEMANY MARIN
LUZ CASANOVA - PADRE ESPASA: JAVIER OLMOS CARMONA
MAESTRO BELLVER - MARIANO RIBERA: ALICIA MARTI GARCIA
MAESTRO GOZALBO - CONDE DE ALTEA: MIGUEL PONS PUIG
MAESTRO LOPE - JOSE CARSI: JOSE MIGUEL HORTELANO MOYA
MAESTRO SERRANO - ALICANTE: FRANCISCO GARCIA GARCIA
MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA: SONIA IBORRA CHIQUILLO
MALAGA-DR. MONTORO: JOSEFINA ALVENTOSA DEL RIO
MANUEL DE FALLA-TAMARINDOS: ANA MARIA FERNANDEZ ARTIGUES
MANUEL MELIA I FUSTER-MARIA FERNANDA D'OCON: M.TERESA NAVARRO HORRILLO
MARIA ROS - MANUEL IRANZO: FERNANDO CANO FERRANDIS
MARIA ROS-SANTO TOMAS: ANDRÉS IZQUIERDO GALLART
MARIANO BENLLIURE - A. TORMOS: MARIA JOSE BLANCO BALLESTER
MARQUES DE CARO-DR. CHIARRI: ESTEBAN POLO MATIAS
MARQUES DE LOZOYA-POE.CERVERA GRIFOL: MARIA GRAU SANCHEZ
MARQUES DE MONTORTAL-JOSE ESTEVE: MIGUEL ANGEL GARCIA LOSA
MARQUES DE SOLFERIT: FANNY Z. ENRIQUE VALCARCEL
MARQUES MONTORTAL- BERNI CATALA: JOSE L. SANCHEZ TORRES
MAYOR-MORAIRA-NAZARET: JOAQUIN ROIG QUILES
MENDIZABAL: ENRIQUE SORIA MASCAROS
MENENDEZ Y PELAYO-AVDA. CATALUÑA: JUAN JOSE FERRER LOPEZ
MERCADO CENTRAL: JOSE MANUEL FERRANDO BARBERA
MERCADO DE CASTILLA: JULIO FCO. MORGADO DURBAN
MICER RABASA - POETA MARAGALL: JESUS SANCHIS LLOBREGAT
MOLINELL-ALBORAYA: LAURA VALERO GARCIA
MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA: MARCOS CHICO BELDA
MONTE DE PIEDAD: LUIS FRCO. RAMIREZ MARES
MOSEN SORELL-CORONA: IRIS RUIZ FEO
MURILLO-PALOMAR: JOSE FELIPE VILLANUEVA LOPEZ
NAQUERA - LAURI VOLPI: RICARDO ZORIO ORDUÑA
NORMAN BETHUNE – GUILLEM DESPUIG: PABLO CARRASCOSA GÓMEZ
NORTE- DR. ZAMENHOFF: ENRIQUE VICENTE ALMERO ZANON
OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG: JAVIER SANCHO TOS
OLIVERETA-CERDA Y RICO: JOSE ALFONSO BENAVENT
OLTA-JUAN RAMON JIMENEZ: JUAN BOSCO MIQUEL YAGO
PADRE ALEGRE-ENRIQUE NAVARRO: PATRICIA MOTOS GARCIA
PADRE LUIS NAVARRO - REMONTA: Mª.CARMEN GURREA ESTRELA
PADRE SANTONJA-C. BENLLOCH: FRANCISCO QUILES MIRALLES
PALLETER - ERUDITO ORELLANA: NURIA LLORET ROMERO
PEDRO CABANES-JUAN XXIII: RAFAEL SORIA DOMINGUEZ
PELAYO - MATEMATICO MARZAL: JOSE LUIS VAELLO MIRA
PEREZ GALDOS-JESUS-MAESTRO SOSA: DAVID VEGA JOVEN
PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA: JUAN JOSE MARQUES DOMINGO
PI Y MARGALL-A. CERVELLERA: ANTONIO RUIZ CARRERES
PIE DE LA CRUZ-D. JUAN DE VILLARRASA: M.AMPARO MARTIN MORET
PINTOR DOMINGO-GUILLEN DE CASTRO: JOSE MANUEL MUELA APARICIO
PINTOR PASCUAL CAPUZ - FONTANARES: ANA MARÍA GUIÑON IRANZO
PINTOR STOLZ - BURGOS: VICENTE RAFAEL TAFANER ANTON
PIO XI - FONTANARES: LUIS SOTO DEL ARCO
PIO XII - JAIME ROIG: VICENTE MORENO FERNANDEZ
PIZARRO - CIRILO AMOROS: VICENTE BOLUDA CRESPO
PLAZA ALFONSO EL MAGNANIMO- NAVE: ANTONIO FAGOAGA BALLESTER
PLAZA DE ESPAÑA-G.V. RAMON Y CAJAL-P.BENEDITO: J.IGNACIO CATALÁN MARTÍ
PLAZA DE HONDURAS: PABLO GONZALEZ FUNGUEIRIÑO
PLAZA DE LA MERCED: EDUARDO SANCHEZ LOPEZ
PLAZA DE LA MORERIA: FERNANDO CUENCA MARCO
PLAZA DE LA REINA-PAZ-SAN VICENTE: LUIS FERNANDEZ GIMENO
PLAZA DE LA TIENDA: FRANCISCO XAVIER FERRANDIZ GARCIA
PLAZA DE NA JORDANA: PERE BORREGO PITARCH
PLAZA DE SAN JUAN: J.MANUEL SORIANO SOLDADO
PLAZA DE SANT BULT: FRANCISCO JOSE LOPEZ MORAL
PLAZA DE SANTA CRUZ: RAMON ESTELLES FELIU
PLAZA DEL ANGEL: ISABEL LAZARO FERRER
PLAZA DEL ARBOL: ANA ISABEL GONZALEZ VIVO
PLAZA DEL NEGRITO: Mª AMPARO CHOVA GONZÁLEZ
PLAZA DEL PATRIARCA: JOAQUIM GARCIA ORTELLS
PLAZA DEL PILAR: MA.JESUS ANDRES SIERRA
PLAZA DEL PINTOR SEGRELLES: JUANJO SOLER BAS
PLAZA DEL POBLE - SAN ROC (CARPESA): JESUS HERNANDEZ MOTES
PLAZA DEL POUET: JAVIER LOPEZ ALMENAR
PLAZA DOCTOR COLLADO: JOSE VICENTE GARCIA GOMEZ
PLAZA DR. BERENGUER FERRER: TERESA LOZAL SERRANO
PLAZA LA CRUZ - LOS ANGELES: RAMÓN QUEVEDO ALABAU
PLAZA LA SEQUIOTA-EL PALMAR: ALBERTO DE MARCO SIMON
PLAZA LOPE DE VEGA: FRANCISCO CASTELLANO IBAÑEZ
PLAZA LUIS CANO: ADRIAN GOMEZ IRANZO
PLAZA MAESTRO ARAMBUL SANZ-CAMPANAR: VICENTE ROIG MARZAL
PLAZA MERCADO DE MONTEOLIVETE: GLORIA MARIA PALAU IRANZO
PLAZA MERCADO DE RUZAFA: JUAN J. HERNANDEZ GARCIA
PLAZA MOSSEN MILA: BLANCA GAMBORINO PEREZ
PLAZA OBISPO AMIGO-CUENCA: JOSE M. CALAP GRANELL
PLAZA PERE MARIA ORTS I BOSCH: VÍCTOR TORRES SAZ
PLAZA ROJAS CLEMENTE: ANTONIO ERNESTO MARCO ALBERT
PLAZA SAINETERO ARNICHES-A. RIBES: ANGELA RODENAS GIMENEZ
PLAZA VIRGEN DE LEPANTO: JOSE FRANCISCO TAMARIT RODRIGO
PLAZA VTE. CASTELL MAIQUES: PEDRO DE DIOS ORTEGA
POETA ALBEROLA - TOTANA: MOISES CLIMENT BORT
POETA ALTET - BENICARLO: MARIA FERNANDEZ GONZALEZ
POETA ASINS - ALEGRET - PUZOL: JOSÉ FRANCISCO HARILLO OLIVER
POETA EMILIO BARO-ENRIQUE GINESTA: ANDRÉS VERDÚ ARTIGUES
POETA LLORENTE: LORENZO MEDINA JIMENEZ
POETAS ANONIMOS-REAL DE GANDIA: JOSE LUIS BELVER FERRER
POLO Y PEYROLON - CIUDAD DE MULA: ALICIA SANCHEZ ORTIZ
PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS: J.MANUEL RODRIGO VALERO
PROGRESO-TEATRO LA MARINA: JOSE PASTOR GIMENO
PUEBLA DE VALVERDE-II REPUBLICA ESPAÑOLA: JUAN MANUEL GARCIA CRUZ
QUART - TURIA: JOSE DE LA GUIA MUÑOZ
QUART EXTRAMUROS - VELAZQUEZ: JOAQUÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
QUART-PALOMAR: INMA CHULIÁ CANTÓ
RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO: MIGUEL SILVESTRE NUÑEZ DE HARO
RAMIRO DE MAEZTU-LOS LEONES: ALFONSO BENEDITO BORONAT
RAMON DE ROCAFULL-CONDE ALACUAS: JOSE LUIS GOMAR ANDUJAR
RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA: MIGUEL CORTON ALVAREZ
RIO TAJO - CAVITE: ANGEL VTE. MARTINEZ SANCHO
RIPALDA - SOGUEROS: M.PILAR CARBONELL MARI
RUBEN DARIO - FRAY LUIS COLOMER: JOSÉ MANUEL CORT CAÑIZARES
RUBEN VELA-AVD. DR. WAKSMANN: MERCEDES MONER RODRIGO
S. JOSE PIGNATELLI-AV.DR.PESET ALEIXAND.: CESAR PEREZ SORIA
SAGUNTO - SAN GUILLEN: FERNANDO SEGUI MONLEON
SALAMANCA - CONDE ALTEA: ALBERT GARCIA IRANZO
SALVADOR GINER-GREGORIO GEA: JOSE M. SANCHO MONTESINOS
SAN ANTONIO: LUIS MIG. FORTUNY ALENTADO
SAN IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA: MARIA TOMAS LOPEZ
SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL: RAFAEL SANCHEZ BARBA
SAN JUAN BOSCO - DUQUE DE MANDAS: ANA ISABEL NEVOT RUBIO
SAN MIGUEL-PLAZA DE VICENTE IBORRA: ANTONIO RIVERO FREIRE
SAN PEDRO - VIRGEN DE VALLIVANA: JESUS VALERO BEAMUZ
SAN VICENTE - MARVA: MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ DE LAVIADA MULERO
SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI: JOSE MIGUEL MONTESINOS ROBERTO
SANTA GENOVEVA TORRES-ARQUITECTO TOLSA-ALFAHUIR: RUBEN CASAS HIGUERAS
SANTA MARIA MICAELA - MARTIN EL HUMANO: FELIPE DE LOS ANGELES ROVIRA
SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES: ÓSCAR RUEDA PITARQUE
SENECA - YECLA: DANIEL SANCHEZ PAREJO
SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS: JOAQUIN E. BERLANGA PEREZ
SIERRA MARTES-MIGUEL SERVET: PATRICIA COBACHO JUAN
STA.CRUZ DE TENERIFE: JOSE VCTE. REAL CLIMENT
SUIZA - LA ALQUERIA DEL FAVERO: MONICA PERIS DAVID
TOMASOS-CARLOS CERVERA: JAIME VILLARRUBIA ESCRICHE
TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS: SERGIO M. CESPEDES GANDUL
TRIBUNAL DE LES AIGUES: JOSE PEREZ BURRIEL
VALENCIA - T.LLORENTE (XIRIVELLA): JUAN CARLOS MOLINA RUIZ
VALLE DE LAGUAR - PADRE FERRIS: ÁLVARO DE MOUTAS CASANOVA
VENEZUELA-AGUSTIN SALES: CARLOS JUAN AMOROS
VICENTE SANCHO TELLO - CHILE - AVDA.ARAGON: LUIS AGUILAR LLAVATA
VIDAL DE CANELLES - SANCHEZ COELLO: M.ANGELES AVILA TERENCIO
VILLANUEVA DE CASTELLON-HORT. GALAN: LUIS LAZARO GALLEGO
VIRGEN DE LA CABEZA-J.M.MORTES LERMA: MAXIMINO GOMEZ GARCIA
VIRGEN DE LA FUENSANTA: VICENTE REDONDO RUIZ
VIVONS - ROMEU DE CORBERA: ARLINDA LUZI LUZI
ZAPADORES - VICENTE LLEO: RAMON LLUCH MARTINEZ
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