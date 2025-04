Almirante Cadarso anuncia sus artistas para la Especial 2026

Almirante Cadarso-Conde Altea ha confirmado sus artistas de las Fallas 2026, con lo que deja a Reino de València-Duque de Calabria como última por completar el listado de participantes en la máxima categoría del próximo año.

Primero ha confirmado la continuidad de Vicente Gomar para la falla infantil. Con él se regresó a la máxima categoría el pasado ejercicio, saldado con el noveno premio.

Y en la falla grande, finalmente, se apuesta por la continuidad. Paco Giner volverá a ser el responsable de un proyecto que partirá con la necesidad de recuperar los pasos perdidos en los dos últimos ejercicios, en los que la comisión no ha podido salir de la última posición, tanto con Giner el año pasado como con Toni Pérez el anterior, ese noveno premio que "quema" a cualquiera de las comisiones participantes en la máxima categoría.

Un paseo en imágenes por la falla infantil de Almirante Cadarso-Conde Altea / J. M. López

Almirante Cadarso-Conde Altea: fantasía para la victoria fallera / J. M. López

Claro voto de confianza

Giner es un artista que se fichó el año pasado atendiendo a su más que contrastado oficio, por lo que la continuidad es un claro voto de confianza. "Su creatividad y pasión elevan nuestra Falla a lo más alto. Es un orgullo tenerlo en nuestro equipo" han asegurado en la comisión.

La de 2026 será la falla número 21 de la comisión en Especial. En las pasadas fiestas completaron las dos decenas -que no las dos décadas, puesto que el cómputo histórico queda quebrado siempre un año por la pandemia-. La historia de la comisión en Especial está marcada por un nombre, el de Manuel Algarra, que les dio los mejores momentos de su historia en forma de premios y ninots indultats. Desde entonces buscan el acomodo con un artista que les garantice esa zona media en la que casi siempre han estado.

Sólo falta Regne

La comisión de Reino de València-Duque de Calabria es la última que falta por clarificar su futuro de cuantas forman la Sección Especial. De momento, lo que sí que han confirmado es que Rafael Hércules Ferraro continúa como presidente. Se espera la continuidad de Sergio Musoles. Pero hay que verlo, porque también se ha tardado en confirmarse que Mario Pérez no hará su falla infantil -no de Especial- tras haber decidido también no continuar ni en Joaquín Costa-Conde Altea ni en Gandia.

La Especial 2026 está caracterizada por la continuidad. A falta de la comision ruzafeña, tan sólo se ha producido un cambio en una comisión, la de Cuba-Literato Azorín, donde regresa Carlos Carsí.

Artistas confirmados en la Sección Especial 2026:

Convento Jerusalén: David Sánchez Llongo

L'Antiga de Campanar: Josué Beitia

Na Jordana: Mario Gual

Exposición-Micer Mascó: Salva Banyuls y Néstor Ruiz

Sueca-Literato Azorín: Pedro Santaeulalia

Cuba-Literato Azorín: Carlos Carsí

Plaza del Pilar: Paco Torres

Almirante Cadarso-Conde Altea: Paco Giner

Artistas por confirmar en la Sección Especial 2026:

Reino de València-Duque de Calabria