La Ferroviaria pierde al "señor Paco", el último fundador y presidente que salvó la falla

Cuando a un fallero, y además en vida, le ponen el nombre a un casal, es porque es parte esencial de la historia de la misma. Eso es lo que era Paco Villalba Jara y ese es el motivo por el que la falla Ferroviaria llora la muerte de "El Nostre Paco", que así es como se llama la sede de la comisíon de Bailèn-Xàtiva.

"Un referente en el mundo de las Fallas" que "nos deja con el corazón roto". Paco Villalba era el último fundador que quedaba vivo de la comisión, aquella que, tras alguna incursión esporádica -como aquella de 1948 que, con su "Premio de Honor", no queda todavía claro si es a la que hay que atribuir realmente el título de mejor falla ese año-., sí que se constituyó con continuidad en 1972, cuando un grupo de ferroviarios se organizaron para crear una comisión que se plantaba, además, en el interior del recinto de la Estación del Norte. Y que, al año siguiente, daría la sorpresa para, de la mano de José Martínez Mollá ganar el primero premio en la máxima categoría.

Fueron momentos brillantes, porque el mundo ferroviario estaba totalmente ligado a la comisión. El casal estaba en unos bajos del antiguo hostal de los trabajadores y la lotería de la comisión podía adquirirse en las estaciones. La comisión recibía a los viajeros con música. Y las "mascletaes" rivalizaban en espectacularidad con las de la plaza municipal.

El trauma de 1991

Las cosas cambiarían a partir de 1991, cuando se perdió la vinculación ferroviaria. Y de forma traumática, desalojándolos del casal y llegándose hasta a plantear la disyuntiva con tener que elegir entre ser fallero y ser ferroviario. Y ahí es donde entra el papel de Francisco Villalba. "Él y otros dos matrimonios avalaron con sus propios bienes el déficit que tenía la comisión" que era de más de 20.000 euros en tiempos de la peseta. Una fortuna para una comisión de primeros de los noventa.

El deshaucio forzoso y la continuidad

Aurora Ruiz es una de las más veteranas falleras de la comisión, con 44 ejercicios y la experiencia de haberlo vivido en primera línea "porque fui una de las personas que sacó las cosas del casal cuando nos echaron y tuvimos que ir a la calle Julio Antonio". Y Villalba "fue quien asumió no solo la presidencia, sino la misión de que la falla no podía morir. Que él era ferroviario, pero también fallero y no lo permitiría, que la falla no se iba a hundir".

En la inauguración del casal "El Nostre Paco" / Falla Ferroviaria

Redimensionar la comisión

Si: fue él quien cogió la presidencia en 1992. Lo importante fue redimensionar la comisión, cosa que hizo durante catorce años, hasta el año 2005, en que un ictus le llevó a abandonar la presidencia, pero no la presencia en la comisión. Se pasaron apreturas, se recortaron gastos y hasta se tuvo que soportar el latiguillo de aquellos que decían con impertinencia lo pequeña que era la falla en comparación a lo que había sido. Pero la Ferroviaria sobrevivió "y si existe, es por él y su equipo" asegura Aurora Ruiz. Tanto es así, que durante muchos años ha adquirido, además, la condición de falla solidaria, especializada en visibilizar enfermedades raras o trabajar para poner en valor las asociaciones que las investigan.

Luminoso de la comisión, con la dedicatoria a Paco Villalba / Moisés Domínguez

El cumpleaños más especial

Tanto es su legado y tanta es la empatía que generaba en la comisión que en 2024 la comisión bautizó el casal con el nombre por el que era conocido: "El Nostre Paco". Se le hizo coincidir con su 90 cumpleaños, el 2 de marzo, y por sorpresa. Antes también estuvo en el 50 aniversario de la comisión, en 2023 -se retrasó por la pandemia- para revivir los buenos y los menos buenos momentos.

"Un padre para todos los falleros"

Paco y su esposa no tuvieron hijos, pero sí que los tuvieron: "todos los falleros que lo hemos sido, porque ha sido un padre para nosotros. Tanto en la práctica, cuando era delegado de infantiles como por todo lo que hizo después con su dedicación, su implicación y su sacrificio desde el corazón".