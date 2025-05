"La crisis va con el artista fallero"

El Gremio de Artistas Falleros celebró su día grande con la última parte de su entrega de Ninots d’Or, que este año se concedió, entre otros, a la alcaldesa de la ciudad María José Catalá y al concejal de Fallas Santiago Ballester. Con la particularidad de que se entregó también el «Ninot Rosa» a una serie de madres, hermanas y parejas de artistas falleros en reconocimiento por su apoyo en los talleres.

Pero siempre es un día en el que se habla de la profesión a través del discurso de turno del maestro mayor. Y en su primer año de mandato, Vicente Julián García aseguró que «crisis es un sustantivo complementario al de artista fallero, pero también desorden, desigualdad y confusión. Cierto que hay talleres rentables, incluso teniendo la falla como principal actividad, pero hay obradores que rozan sus posibilidades y recursos y otros que son un verdadero caos. La dignificación del artista fallero pasa por nuestra casa, por poner orden y sentido en nuestros talleres».

Pero fue a más según avanzó el discurso: «en estos cuatro meses nos estamos reuniendo con agentes festivos y oficiales con competencias. Nos hemos encontrado cordialidad, pero también cerrazón y malas palabras y no pienso tolerar que nadie hable mal del Gremio y del colectivo y recordaré siempre que sin artistas no hay falla ni fiesta» y pidió un «un frente común» rechazando el intrusismo -los no agremiados que hacen fallas-.

La Ciudad del Artista Fallero, perdida

Hay una batalla que parece perdida, porque pidió «que al oficio no le pase como a la Ciudad del Artista Fallero. Se avisó de su situación, pero nada se hizo». Hablando en pasado sobre cualquier regeneración que está totalmente parada.

"Nos llaman perroflautas"

Y después hizo una defensa encendida de su directiva. «Si nos llaman antisistema, nosotros decimos que trabajamos por el cambio desde las raíces. A quienes nos ven como perroflautas, digámosles juventud, emprendimiento y constancia y frente a la homofobia, la respuesta es inclusión y diversidad». Y hasta mostró la puerta de salida: «la credibilidad se puede ganar porque somos un colectivo numeroso y os pido el compromiso de aportar y sumar. Y quien no, que se marche».

María José Catalá también pasó de puntillas sobre el no futuro de la Ciudad del Artista Fallero y se centro en prometer la última reivindicación del colectivo: la de poner en valor la condición de agremiado como paso necesario para contratar. "Contad conmigo para este proyecto, que significa y lo haremos, dignificar vuestro oficio y posicionarlo donde merec.e Contar comigo para ello porque los retos siempre me gustan".

El Gremio ha concedido el galardón a una primera autoridad municipal, algo verdaderamente insólito, haciendo triada con su concejal de Fallas y, por extensión -pero mas por méritos falleros que por cargo institucional- a su secretario general Nico Garcés y ha agradecido esta distinción que, por primera vez, se da a una alcaldesa: "Este gremio representa lo mejor de nuestra ciudad: su creatividad, su esfuerzo, su autenticidad, también su gracia e ingenio. Y hoy solo puedo daros las gracias por mantener viva nuestra identidad. Porque sabemos lo que cuesta sacar adelante un taller, levantar un monumento, sobrevivir a las dificultades y seguir soñando. Lo demostráis cada día, pero este año, además, en el momento más difícil para esta tierra, habéis dado una lección de solidaridad y de fortaleza. Todo el mundo de las Fallas, las propias comisiones, pero en especial los artistas falleros, haciendo eso tan nuestro, y que tan bien encarnáis vosotros, que es levantarse y resurgir de nuevo más fuertes.”