Segunda Cruz de Mayo vandalizada en la edición de 2025

Dos actos vandálicos en un año ya parece una costumbre peligrosa. Si la comisión de Quart Extramuros-Velázquez anunciaba el mismo día de la festividad de la Cruz de Mayo, el 3 de mayo, el ataque a su obra floral, incluyendo un incendio y robo de material, ahora ha sido la de Blas Gámez-Ángel Villena la que ha hecho lo mismo con su trabajo, que competía en la Sección Primera del concurso de Lo Rat Penat.

"No sabemos el motivo por el cual unos energúmenos decidieron que podían tirar por tierra el trabajo y la ilusión de nuestra comisión, quemando una de las alas que rodean nuestra Cruz y llevándose parte de las flores que las componen".

En concreto, la cruz como elemento central estaba rodeada ornamentalmente de dos listones en forma de ángulo recto recubiertos de cortaderia -el conocido como "plumero"-. Uno de los cuales fue encendido y prendió rápidamente, echándose a perder convertido en un tizón.

Del suelo, según explicó la comisión, también se llevaron parte de las flores.

La cortaderia prendió con facilidad / Falla Blas Gámez

Los ataques a las cruces de mayo no son frecuentes, a pesar de que estos trabajos florales pasan mucho tiempo a la intemperie. De hecho, es un pequeño milagro que no se produzcan más robos de flor -más por codicia que por vandalismo- porque no les pasa lo que a los monumentos falleros, que tienen mucha más presencia de miembros de la comisión a lo largo del día y muchos de ellos tienen vigilancia durante la noche. Lo que sorprende más es el vandalismo; es decir, el destrozar por destrozar. En los dos casos registrados este año se ha prendido fuego a una parte de los montajes artísticos.

"Son momentos duros, pero volveremos más fuertes" ha asegurado la comisión, ubicada en la zona de Quatre Carreres, junto al bulevar sur y rodeado de fincas de nueva planta.

Aún están en condiciones

Aunque es un arte efímero y están plantadas desde el 3, cuando no el 2 de mayo, las cruces aguantan para su visita y lucimiento durante varios días, puesto que, normalmente, se buscan flores naturales resistentes al calor. La lluvia caída en la jornada del lunes también ayuda a preservarlas un poco más de tiempo. La retirada se produce algunos días después del 3, a criterio de los propios autores de la misma, aunque en un 5 de mayo aún tienen capacidad para ser vistas en buenas condiciones.