Marina Puche ya tiene plaza para plantar en las Fallas 2026

Joaquín Costa-Conde Altea prepara una particular revolución estética y permitirá a las calles de Gran Via disponer de una obra de arte efímero singular en las Fallas 2026, acuñado bajo el lema "donde las calles se vuelven fallas".

Semanas atrás se anunció la separación amistosa con la pareja Art En Foc, después de nueve fallas a gran nivel, rematadas con el excelente quinto premio en la siempre exigente Primera B y con notables éxitos, como el doblete de falla e ingenio en 2019.

Ausias Estrugo plantará en Joaquin Costa-Conde Altea / Falla JC-CA

La renovación también llegaba en la falla infantil, donde Mario Pérez ha finalizado su no menos exitoso periplo. Entre otras cosas, para prepararse ante el reto de hacer la falla infantil municipal -será suya salvo cataclismo-. Para este caso ya se anunció el nuevo artista: Ausias Estrugo, quien desde hace años desarrolla una labor excepcional en Dr. Serrano-Carlos Cervera y en 2024 ya tuvo su bautismo de Sección Primera en Sueca-Literato Azorín. "Ausiàs es sinónimo de creatividad, talento y pasión y estamos convencidos de que juntos seremos capaces de hacer algo único e inolvidable" aseguraron en la comisión en el momento del fichaje. La alta exigencia tampoco le es ajena en la Sección Especial de algunas de las juntas locales más exigentes.

Ahora faltaba la confirmación del artista de la falla grande. Y finalmente será un equipo multidisciplinar que encabezarán Marina Puche y Manolo Martín. Como en tantas otras ocasiones, un proyecto de la artista y una materialización en el taller de tanta solvencia como el de "Emedoble".

Nada que demostrar

Son éstos proyectos que no tienen mucho ya que demostrar: el trazo inequívoco de la tercera de una saga artística, con un guión lleno de intención y con unas formas que, por ello mismo, se salen de convencionalismos. Se ha visto en los dos últimos ejercicios con los proyectos en sociedad con Javier Álvarez-Sala en Serranos-Plaza de los Fueros y anteriormente lo hizo con Latorre y Sanz en Pizarro-Cirilo Amorós y en Mestre Arambul Sanz. Eso, en competición, puesto que con el taller de Manolo García fue la responsable de la falla municipal de 2023, la "Cardioversió Valenciana".

L'Aperitiu, falla de Mestre Arambul Sanz, de Latorre&Sanz con diseño de Marina Puche. /

Marina Puche no es nueva en esta demarcación. En 2014 ya estuvo con "Circunstàncies", pero en la Sección Primera Infantil, donde estuvo a punto de ganar, llevándose el segundo premio de falla y primero de ingenio.

Maqueta de Puche II

La maqueta correrá a cargo de José Puche "sumando así el talento y tradición al proceso de diseño". Realmente, el padre nunca ha soltado de la mano a la hija y siempre es una particular salvaguarda en el desarrollo de los proyectos.

Por lo que respecta a Manolo Martín, hace años que su taller se dedica a todo tipo de artes adaptadas y, en el caso de las fallas, a la materialización de proyectos con su dominio técnico de todos los procesos, lo que supone una garantía en lo tridimensional. Su último gran éxito fue la puesta en escena de la falla "The World is on Falla", de Mosen Sorell-Corona, ganadora del concurso de Fallas Experimentales.

"El autor de la Meditadora"

Curiosamente, la comisión ha anunciado el fichaje refiriéndose a Manolo Martín como "el autor de La Meditadora"; no ya por su trayectoria -continuadora de su padre, Manolo Martín, dos veces ganador de Sección Especial-, sino como materializador, junto a José Ramón Espuig, de uno de los iconos -inconclusos- más importantes de la historia reciente de las Fallas.

Fallas 2021: La historia gráfica de La Meditadora /

El gran reto: el encaje

El gran reto, dada la singularidad que se le presupone al proyecto es, precisamente, su encaje dentro de una sección donde los proyectos son "a asegurar", con arquitecturas más o menos previsibles y donde algo que se sale de la norma puede ser bien o mal recibido por el jurado. Sirva el ejemplo de las dos fallas de Serranos de los últimos años, donde en el primero fue cuarto premio y en el segundo, décimo; o el "sin premio" que se llevó en Pizarro-Cirilo Amorós con una de las fallas más celebradas por su guión.

Desde el inicio de siglo, Joaquín Costa-Conde Altea mantiene una trayectoria muy sólida, basculando entre la Primera B y la Segunda A.