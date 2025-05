Las Fallas 2026 finalizan el mercado de fichajes en la Sección Especial

La Sección Especial de las Fallas 2026 ya está decidida con el cierre del mercado de fichajes. Faltaba la última pieza, que era una de las más previsibles y que, finalmente, se ha confirmado.

Así, Reino de València-Duque de Calabria ha confirmado la contratación de Sergio Musoles para realizar la falla grande. Una renovación que llega después de sumar el mejor resultado histórico del binomio artista-comisión (el sexto premio que sólo habían logrado previamente en 2014) y después de que el artista de Burriana haya "levantado el pie", decidido a plantar menos monumentos el próximo años.

Camino del récord absoluto

Será la 14ª falla consecutiva que planta Musoles en la demarcación ruzafeña. Se acerca así al récord absoluto de la Sección Especial, que tiene Manuel Algarra en Almirante Cadarso con 17 fallas consecutivas -y que, seguramente, habrían sido más si no hubiese fallecido inesperadamente-. Hace ya dos años que superó los doce ejercicios consecutivos que tenía Reino Mas en el Mercado Central.

Para la comisión, la renovación es una "inmensa alegría". "Aún resuena en nuestra demarcación el ‘Nessun Dorma’ de 'Scénica', y ya emprendemos un nuevo viaje hacia su propuesta para marzo de 2026. Ingenio, crítica y esa gracia tan suya volverán a ser protagonistas de una creación que, seguro, nos hará soñar".

El pasado mes de marzo, Musoles presentó un proyecto diferenciado de la línea arquitectónica de los ejercicios anteriores, con un resultado más que satisfactorio.

Apuesta por la continuidad

Con este fichaje, la máxima categoría apuesta por la continuidad. Tanto es así, que tan solo se ha producido un cambio respecto al año pasado: el de Cuba-Literato Azorín con la presencia de Carlos Carsí. La máxima categoría sufrió en los dos últimos años un inusitado movimiento de trasvases que han dejado a Na Jordana, Reino de Valencia, Plaza del Pilar y Sueca-Literato Azorín como las únicas que no se han movido últimamente. No es fácil encontrar artistas para la máxima categoría. Y no ya por las garantías para afrontar la alta exigencia de la sección (tanto las que optan a los puestos de honor como para reordenar la "Especial B"), sino por la propia falta de interés de no pocos talleres en embarcarse en estos proyectos.

Lo cierto es que la categoría lleva mucho tiempo consolidada en los nueve participantes, salvo presencias esporádicas de otras comisiones (Malvarrosa la última de ellas). Es casi una NBA dentro del escalafón fallero.

Na Jordana busca el primer premio entre las cartas del destino / M. A. Montesinos

Las fallas de Sergio Musoles en Reino de València-Duque de Calabria

Todas se han plantado en Sección Especial

Año/Premio Falla/Premio Ingenio

2012 9º 3º

2013 9º 1º

2014 6º -

2015 9º 2º

2016 8º 2º

2017 9º 1º

2018 7º -

2019 8º -

2021 7º 2º

2022 8º 2º

2023 9º 2º

2024 7º 2º

2025 6º 3º

Artistas confirmados en la Sección Especial 2026:

Convento Jerusalén: David Sánchez Llongo *

L'Antiga de Campanar: Josué Beitia *

Na Jordana: Mario Gual *

Exposición-Micer Mascó: Salva Banyuls y Néstor Ruiz *

Sueca-Literato Azorín: Pedro Santaeulalia *

Cuba-Literato Azorín: Carlos Carsí

Plaza del Pilar: Paco Torres *

Almirante Cadarso-Conde Altea: Paco Giner *

Reino de València-Duque de Calabria: Sergio Musoles *

: Artistas que repiten respecto al año pasado

Llegan los ninots a la falla Sueca-Literato Azorín / Francisco Calabuig