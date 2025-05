Cuatro artistas plantarán Duque de Gaeta en las Fallas 2026

La comisión de Duque de Gaeta-Pobla de Farnals ha anunciado los artistas que plantarán la falla grande de 2026, con el que plantearán una fórmula, cuanto menos, curiosa. "Cuatro razones más para seguir disfrutando" es el lema con el que anuncian qe serán dos sociedades de artistas las responsables del proyecto.

Así, a los autores de las últimas ediciones, Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer -sociedad responsable también de la falla municipal de 2025 y candidatos a repetir en 2026- se les une otra sociedad: Art En Foc, formada por Enrique Iborra y Jesús de la Hoz.

De esta manera, tal y como asegura la comisión, "se enriquece la propuesta artística que tradicionalmente hemos presentado. Cada uno de los nuevos integrantes aporta una visión única y personal, lo que sin duda elevará la calidad y originalidad de nuestra falla grande".

En el reparto de funciones, el diseño correrá a cargo de Alejandro Santaeulalia, mientras que la materialización del mismo será de Llácer, Iborra y De la Hoz.

Sociedades extremadamente consolidadas

Santaeulalia y Llácer son una sociedad más que consolidada laboralmente y, de hecho, vienen de ganar en Duque de Gaeta el pasado mes de marzo en la Sección Primera B. Así mismo, para Art En Foc no es una categoría desconocida, puesto que han plantado repetidamente con Joaquín Costa-Conde Altea -precisamente, de la que se han despedido amistosamente tras nueve años de trabajo- y Gayano Lluch.

Sociedad en Especial

Así mismo, no es la primera vez que Art En Foc trabaja en colaboración con otro artista: su única incursión en la Sección Especial, en 2022 para Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite, que hicieron en colaboración con Mario Pérez. Precisamente, Mario Pérez aún no está confirmado oficialmente como artista de la falla infantil, pero es algo que no se duda después de que haya renunciado a otras ante la inminencia de la adjudicación de la falla infantil municipal.