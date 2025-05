Los Vestidores asumen que el manto de la Virgen fue un plagio

«Els Vestidors de la Verge lamentan enormemente la omisión de la autoría y el significado que inspiran los elementos que componen este ya conocido diseño y agradecen su buena predisposición para tratar esta situación reconociendo el talento de esta diseñadora». Con esta afirmación, el colectivo responsable de elaborar el tapiz de la Virgen en la Ofrenda de Fallas 2026 han reconocido implícitamente que utilizaron una creación de la diseñadora Xenia Magraner sin citar autoría.

A mitad camino entre la rectificación y la petición de perdón, los responsables del colectivo se han visto obligados a hacer justicia con la verdadera creadora del dibujo, una persona que, aunque es fallera, no forma parte de este colectivo y que se encontró con que su obra había sido plagiada sin citar como argumento floral.

Un secreto hasta el final

La artista no ha querido llevar el tema más allá y se ha conformado -de ahí la "buena predisposición"- con un comunicado público en el que quede clara la autoría del diseño. El dibujo de la parte posterior del "cadafal" es, tradicionalmente, una especie de secreto de estado, en el que ni el Ayuntamiento tiene pleno conocimiento. No se lleva a cabo, como antaño, una presentación oficial del mismo, sino que se va descubriendo conforme pasan las horas del primer día de Ofrenda.

Publicado el día 5 de noviembre

El comunicado explicita que el diseño fue publicado en la cuenta de Instagran (@xenia_withx) de la autora el 5 de noviembre -donde permanece fijado- como homenaje a las víctimas de la DANA. “Esta ilustración nació de la emoción, la impotencia, la gratitud y el amor por mi tierra. Fue mi manera de agradecer a los voluntarios que acudieron de todas partes de España a ayudar a los afectados” comenta la artista en el comunicado de los Vestidores. Donde se explicita que la creación no fue concebida para la Ofrenda, pero en ese particular "son de paz", la artista asegura que formar parte del festejo -ahora que se reconoce la autoría- satisface: "pensar que mi dibujo ha llegado a tanta gente, me ha llenado como profesional, como valenciana y como fallera que soy"

El manto de la Virgen tiene todos los años un significado y, en la pasada edición, los Vestidores hicieron una alegoría a la dana, con un mapa de la Comunitat Valenciana y una mano agarrando a otra. Una versión de la obra de Xenia, diseñadora profesional, que había compuesto meses atrás ese mismo dibujo, con la particularidad de que la parte inferior era un fondo de barro marrón. Con la mediación del Ayuntamiento, el colectivo ha expresado y manifestado que es ella (Xeniawithx como marca artística) la verdadera autora de la creatividad.