El ayuntamiento exigirá fallas más caras para cobrar la subvención

El curso fallero 25-26 empezó oficialmente con la constitución de la nueva Junta Central Fallera, en la que, tal como estaba previsto, Santiago Ballester mantiene la misma directiva, conformada en las vicepresidencias por Beatriz Ramos, María Tomás, Alberto de Marco, Gabriel Aranaz y María Fernández, de primera a quinta, con Nico Garcés de secretario general, Carmen Martínez de coordinadora y José Luis Vaello como asesor de presidencia.

Los delegados son los siguientes: Enrique Aviñó (Informática), Antonio Lázaro (Incidencias y Demarcaciones), Mar Segovia (Recompensas), Omar Soler (Protocolo), Luis Serrano (Medios de Comunicación), Pepa Gómez (Promoción Exterior), Vicente Sirera (Festejos), Conchín Martínez (Infantiles), Miguel Ángel Pérez (Pirotecnia), Francisco García Juan (Deportes), Javier Mozas (Archivo y Biblioteca), Amparo Serrano (Juntas Locales) y María Torras (Cultura y Solidaridad).

Pero el tiempo apremia y se hace necesario empezar a preparar las principales actividades del próximo año. Así, se puso sobre la mesa la aprobación de las normas para elegir falleras mayores de València y la clasificación de Fallas.

Estas mantienen el sistema habitual: los baremos están preestablecidos y las comisiones deben señalar a qué categoría quieren ir. Para, en caso de confluencia, desempatar en función a los resultados obtenidos recientemente.

La Sección Especial será con contratos a partir de 95.500 euros y la Primera A, entre 38.500 y 100.000.

Los precios para entrar a concurso no se desmesuran: simplemente se aplica el IPC respecto al año pasado. El mínimo para ir a concurso sigue siendo "blando": 2.150 euros. Valga el cálculo: para una comisión pequeña, de 75 adultos, plantar una falla de ese precio supone un desembolso mensual de 2,3 euros por fallero y mes.

En infantiles, la Especial empieza en 21.500 euros y se concursa a partir de 960 euros.

3.000 y 2.000 euros mínimos para cobrar

Pero una cosa es ir a concurso y otra es recibir ayuda del Ayuntamiento para subvencionar los monumentos. Y ahí, el concejal Santiago Ballester anunció que hay que hacer un esfuerzo mayor, empezando por abajo: para percibir la ayuda habrá que declarar, por lo menos, tres mil euros en la falla grande y dos mil en la infantil. El año pasado fueron dos mil y mil, respectivamente. "El año pasado avisé que hay que ayudar más al artista fallero". Con lo que, de esas cantidades, el ayuntamiento pagará el 30 por ciento de la base imponible. Este tema no cabe debate en la asamblea: es una decisión municipal.

Alicante, mucho más exigente

Si sirve como referencia, las Hogueras de Alicante son mucho más exigentes, no ya en cobrar ayudas, sino simplemente en poder participar: las más modestas tienen que partir con un presupuesto mínimo de siete mil euros, casi cuatro veces más que el suelo de las fallas más baratas.

De las normas para elegir falleras mayores de València -y por extensión, cortes de honor-, se comunicó que hay unos pequeños cambios: Por ejemplo, se deja bien claro -tras las indicaciones del Síndic de Greuges y de los servicios jurídicos municipales- qué se considera candidata infantil: aquella que "deberá estar censada en la comisión infantil al término del plazo de inscripción establecido en el calendario que se apruebe en la Asamblea de Presidentes y Presidentas". Es esto en atención a las candidatas de 14 años que, aunque eran casos excepcionales, estaban en un limbo casi apátrida.

También se endurece la premisa previa sobre la publicación, por parte de indumentaristas y fotógrafos no oficiales, de los trabajos realizados -normalmente suele afectar, a la fallera mayor de turno-, que en caso de exceso acaba lesionando los intereses de los oficiales. Ahora se deja claro que no será una cuestión de la JCF, exclusivamente, sino que "serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia quienes diriman cualquier injerencia al respecto".

Nico Garcés explicó que también se endurecen las condiciones para ser jurado en la fase final: "no es ni mejor ni peor, pero es para que una función como ésta no se sea casi al primer año". Por eso, se pide tres años de ejercicio como presidente de falla, presidente de agrupación, miembro de la JCF y fallero de a pie y ser como mínimo bunyol d'or.

"Hacemos hincapié en las relaciones con las candidatas"

Nico Garcés hizo también una aseveración que cualquiera podría considerar como un ejercicio de "excusatio non petita, accusatio manifesta": "Hacemos hincapié en que no deben tener relaciones personales o laborales o amistad manifiesta con las candidatas y la deberán comunicar. Es lo mínimo que se debe pedir" aseguró. Y también un cambio sobre la forma de preparar las pruebas en esa fase final: "el año pasado fue algo caótico, porque fueron tres semanas y supone gestiones y desembolso que hay que hacer con tiempo. Los jurados a lo mejor eligen las pruebas de un día para otro y no nos da tiempo para reservar". En consecuencia, será la JCF la que planteará los terrenos de juego. "Haremos una relación de pruebas que conllevan gestión o gasto". Los que sean cosecha propia del jurado no podrán tener gasto ni cita.

En ese punto, Ballester puso un ejemplo: "no puedes llevar de hoy para mañana a ochenta personas al museo Hortensia Herrero".

"Carpetas", antes del 15 de junio

También se puso sobre la mesa, para refrendarlo, que la presentación de las "carpetas" (el importe de las Fallas) sea de 25 de mayo a 15 de junio, justificado por el secretario general "porque después hay muchas incorrecciones que hay que corregir entre lo manifestado y el contrato. Y la cifra de la base imponible hay que mandarla al Ayuntamiento en julio para poder preparar la subvención".

