El Consell Rector de la JCF encarga un informe jurídico sobre el nuevo Reglamento Fallero

Discrepancia por los patrocinios

La petición de un informe jurídico es algo en lo que los representantes de todos los grupos municipales se pusieron de acuerdo. Algo que no ocurrió después con otro punto del orden del día, como fue la liquidación del presupuesto de la JCf. El concejal de Compromís Pere Fuset, ha asegurado que "con la aprobación de las cuentas de hoy se ha confirmado que la gestión del PP con los patrocinios de Junta Central Fallera es muy deficiente. De los 300.000 euros que dijeron que recaudarían en 2024, solo se han conseguido 61.500, es decir, un 20 % de lo previsto. La diferencia son 238.000 que tendrán que salir de las arcas municipales para cuadrar el presupuesto, dice. "Entre los ingresos previstos que no se han materializado está el polémico crucero fallero, que denunciamos ante Antifraude y que no ha supuesto ningún ingreso ni para la fiesta ni para la Junta Central Fallera".

En turno de réplica, fuentes de la concejalía de Fallas aseguraron que "siga anclado en la mentira. Los patrocinios firmados por el OAM de Junta Central Fallera para el año 2024 ascienden a 344.763.69. Con lo cual queda acreditado que miente descaradamente. De hecho desde intervención municipal se le ha explicado la diferencia entre contabilidad financiera y presupuestaria, que es donde radica la diferencia de las cifras, y pese a ello, insiste en confundir a los valencianos con cifras que se alejan de la realidad". En este sentido, la concejalía sí que incluye el crucero como ingreso dentro de esa contabilidad presupuestaria.