El Congreso Fallero empezará cuando pase la elección de las falleras mayores

El Congreso Fallero esperará a la celebración de todo el proceso electoral de corte de honor y fallera mayor y sólo empezará las sesiones una vez se hayan elegido a las nuevas representantes de la fiesta, pasada la mitad del mes de octubre.

Así, los dos eventos que más captan la atención en la temporada de otoño (falleras y Congreso) no se solaparán. De hecho, el calendario del proceso que se ha presentado señala un parón del 11 de julio al 10 de septiembre, en el que solo trabajarán las mesas en el proceso de organización de las enmiendas.

El presidente del Congreso, José Nieto, ha asegurado que "queríamos que se dotara de medios al Congreso de acuerdo a sus normas de funcionamiento y los Congresistas tendrán el material y documentación necesario. Las mesas estamos ahora en fase de trabajo, recogiendo las preenmiendas" -modificaciones que puede presentar cualquier fallero, sea congresista o no- "y hemos hablado de la adecuación del calendario".

El gran debate sobre la fiesta, destinado a cambiar su Constitución (mucho o poco, ya se verá) se celebrará en jornadas de martes, miércoles y/o jueves. La intención es que sea en el mismo escenario: el Palau de la Música, pero dependerá de la programación de ésta.

Y antes de la Crida se parará

En cualquiera de los casos, los debates empezarán el 28 de octubre. Pararán por el periodo vacacional de Navidad y después se interrumpirán en vísperas de la Crida. Todo aquello que no se haya debatido deberá esperar a después de Fallas.

De esta manera, la presentación de preenmiendas finaliza mañana, día 22 y se les dará solución hasta el 6 de junio. Las preenmiendas se pueden ahora agrupar o desestimar -no se ha aclarado el motivo por el que se pueden desestimar- y, en caso se que así sea, se puede apelar a que un congresista la haga propia para presentarla como enmienda

A partir del 9 de junio se tiene que enviar el texto definitivo a los congresistas y habrá un mes, hasta el 9 de julio, para presentar enmiendas.

Las enmiendas son más "sagradas": como mucho se pueden estudiar y agrupar, pero lo normal es que se sugiera, en todo caso, la unión de varias que digan lo mismo. Las Mesas tienen tres meses para esa labor, hasta el 8 de octubre y se enviarán a los congresistas el 16 del mismo mes, una vez han pasado los fastos de la elección y proclamación de la fallera mayor.

La sesión inaugural, de esta forma, y a expensas de la confirmación del emplazamiento, sería el 23 de octubre y las sesiones empezarían el 28.

Hay que ir haciéndose a la idea de que un Congreso Fallero no se parece a nada imaginable: durará meses y meses (el séptimo se prolongó durante los años 1988, 1989 y 1990).

Congreso con póster

El Congreso no le falta ni imagen gráfica, original de Iban Ramón, que pretende simbolizar "que un Congreso no es una cuestión festiva, es algo serio y formal. La imagen incluye la leyenda "9é Congrés Faller" que se entrevera con la imagen "como símbolo del debate". Es decir, una imagen "que no habla de la sátira ni de la fallera, porque aquí se quiere crear un ambiente visual acorde a lo que se tiene entre manos: algo serio y fundamental".