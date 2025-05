Lecciones de Solidaridad Fallera

La temporada de galardones del ejercicio 25-26 de la Junta Central Fallera ha empezado con los correspondientes a la Solidaridad. Se trata del incentivo que reciben las comisiones de falla por haber ideado y desarrollado actividades con la inclusión y la solidaridad a lo largo del ejercicio anterior. Es decir, son premios no sobre proyectos, sino sobre hechos consumados, que tienen que acreditar convenientemente. Inculcar sobre las comisiones conceptos como la igualdad, diversidad, sostenibilidad, superación de barreras, no discriminación, proyectos humanitarios, lucha contra la pobreza o enfermedades.

Son acciones que las comisiones llevan ya muchos años fomentando con la particularidad de hacerlo de forma muy individual. Muy propio de las Fallas que la comisión de turno quiere idear y desarrollar su propio proyecto. Siempre se dice que una acción conjunta de todas las comisiones supondría un apoyo al beneficiario extraordinario, pero que los colectivos falleros quieren escribir su propia historia, y no que se la escriban. Sí que es verdad que hay acciones en el que las comisiones se suman, pero siempre de un saco que no está relacionado entre sí: las cuestaciones contra el Cáncer y a beneficio de la Cruz Roja y, especialmente, convertir los casales en centros de donación de sangre.

Un año de ayuda sin freno

Aunque si ha habido un año en el que las Fallas han mostrado esa vertiente solidaria, ese ha sido el de 2025 en el que, sin que nadie se lo expresara, se lanzaron a la ayuda sin freno no en una, sino en dos ocasiones. Primero, con el Incendio de Campanar, donde las campañas de recogida de ayuda llegaron a límites incluso excesivos, habida cuanta de la limitada cantidad de personas damnificadas. Hasta el punto que llegó un momento en el que hubo que decir que no hacía falta más solidaridad.

Donde sí que hacía falta sin posibilidad de agotarse fue en la dana y ahí, la actividad fue multiplicada por mil. Prácticamente no hubo un casal que no se destinara a recoger productos de primera necesidad. Y fue, de hecho, salvo en contadas ocasiones, acciones individuales que después eran centralizadas por otras entidades. Pero que sirvieron, sin duda, a los cientos de miles de damnificados. Y posiblemente, no tuvo la visibilidad que el esfuerzo de la sociedad fallera desplegó.

En la gala se hizo un reconocimiento especial a tres comisiones, las ubicadas en las zonas más cercanas al desastre, y que se vaciaron literalmente en ayuda: José Soto Micó-Síndico Mocholí, San Marcelino y Barrio de San Isidro.

Pero en este caso, se visibiliza y pone en valor las ideas propias. Y así, el premio Solidaritat Fallera fue a parar a la falla Nador-Miraculosa por su proyecto "Mullat per la ELA", destinada a visibilidad y recaudar fondos para la asociación AdELA. La comisión de "la palmera", que lo recibieron con muchas satisfacción como "remate de un gran ejercicio solidario" ya han anunciado su nueva acción para el próximo año, que estará dedicado a la Soledad no Deseada, en esta ocasión de la mano de San Juan de Dios, bajo el lema "En companyía mola mes".

El premio Inclusió fue para Senda Senent-Alameda, por su proyecto "El límite lo marcas tú", personificado en su fallera mayor infantil, una niña como daño cerebral adquirido, que ha simbolizado con su ilusión la necesidad de que cualquier persona pueda llegar a límites que pueden parecer imposibles".

La dana tuvo protagonismo también con el premio Acción Solidaria, para la falla Plaza de Luis Cano, que además de participar en una recogida conjunta con las fallas y entidades de Benimàmet, organizó una rifa solidaria de altísimo nivel. El premio Acción Inclusiva fue para la falla Periodista Gil Sumbiela-Azucena.

Berta se dirige a los asistentes / Fotofilmax

Premios Caliu

La gala sirvió también para entregar los premios Caliu que se fallan el 16 de marzo, y que fueron a parar a Dr. Sanchis Bergón-Turia en fallas grandes y la Plaza del Árbol en infantiles.

Premios Caliu grandes

1. Doctor Sanchis Bergón-Túria (Estudio Chuky)

2. Nador-Miraculosa (Carlos Carsi)

3. San Vicente de Paül-Dip. Clara Campoamor (Vicente Julián García Pastor)

4. Lepanto-Guillem de Castro (Anna Ruiz)

5. Pedro Pere Cabanes-Juan XXIII (Sergio Lis)

Premios Caliu Infantiles

1. Plaza del Árbol (Miguel Hache)

2. Cuenca Tramoyeres-Guardia Civil (Amparo Valero)

3. Micer Rabassa-Poeta Maragall (Amparo Ordaz y La Comisión)

4. Castellón-Segorbe (Fet d’Encàrrec)

5. San Vicente de Paül-Dip. Clara Campoamor (Vicente Julián García Pastor)

Dr. Sanchis Bergón recibe el premio Caliu / Fotofilmax

Premio para Nuria Martí

Por último, se dio a conocer el premio Dona Extraordinària, que se ha concedido a la pirotécnica Nuria Martí, como reconocimiento a una trayectoria profesional finalizada precisamente en las pasadas fallas.