Los actos falleros suspendidos por la dana se completan siete meses después

La Plaza de los Fueros ha sido escenario de lo que puede, y debe, considerarse como la liquidación de todo el trastoque que tuvieron las Fallas a causa de la dana. Siete meses después de la tragedia, la última sesión de los Balls al Carrer ha supuesto la normalización definitiva del calendario de actividades que, de forma anormal, se ha prolongado en el tiempo.

Los Balls debían haber finalizado el 13 de abril, hace un mes y medio, dentro del calendario convencional, que se extiende tanto antes como después de Fallas. Sin embargo, los sucesos de la dana trastocaron completamente no solo los bailes, sino toda la actividad fallera. La Junta Central Fallera optó, por respeto a las víctimas y para no interrumpir la labor tanto institucional como de voluntariado. Además, por una cuestión moral: no había ánimo para estar de celebración de ningún tipo, a pesar de que, entrando noviembre, la actividad está ya en pleno progreso. La suspensión de la actividad fue secundada también por las comisiones de falla, que pausaron su actividad y, en todo caso, se dedicaron a recoger productos de primera necesidad o, en el mejor de los casos, ensayar.

En ese contexto, todo se suspendió, incluyendo los grandes concursos, como el de "play back", el de teatro y los Balls al Carrer. Los primeros tenían más premura y acabaron haciéndose concentrando fechas. Finalmente pudieron celebrarse dentro de un calendario más o menos previsto.

Poca alternativa

Los Balls tenían poca alternativa porque se trata ya de por sí de un calendario saturado -que se prolonga hasta la primavera- y con pocas posibilidades de doblar sesión -salvo la jornada inaugural, son en domingo y ocupan toda la mañana-. Por este motivo se llevó a cabo una reorganización del calendario -ya de por sí amplio de participación, pues son una decena las comisiones que toman parte-. Y a lo que hay que añadir la imposibilidad ocupar determinadas fechas que ya tienen otros festivos de la ciudad.

El caso es que la Plaza de los Fueron fue, este domingo, escenario de la última de las sesiones, incluso ya con una temperatura poco adecuada para bailar o para asistir -una parte del público buscaba acomodo en las sombras-. Con la presencia de Berta Peiró y la corte de honor, la última decena de colectivos concluyó los bailes, que ahora ya se pausa hasta que, durante las próximas semanas, se abra la inscripción para el nuevo ejercicio y, en julio, se lleve a cabo el sorteo de fechas. El pasado ejercicio empezaron el 12 de octubre, finalizando ocho meses después.