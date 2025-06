Dos comisiones se disuelven y no plantarán en las Fallas 2026

La ciudad de València contará con dos comisiones de falla menos que el año pasado, después de que ambas hayan sido incapaces de presentar la documentación requerida, en el plazo establecido, para iniciar el ejercicio 2025-2026. De esta forma, el número de colectivos falleros adscritos a la Junta Central Fallera bajará a 382, por debajo del máximo histórico que había en la actualidad con 384.

Se trata de dos comisiones de relativa reciente creación, que no han sido capaces de superar la adolescencia y causan baja porque, con el menguado censo de que disponen, no pueden afrontar la apertura del ejercicio o hacerlo en tiempo y forma -aunque tienen la oportunidad de intentarlo el próximo año-.

La más antigua es la de Horta Sud-La Costera. Se trata de una comisión que se plantaba en toda la zona nueva de Benicalap, entre el Nuevo Mestalla y el Palacio de Congresos -de hecho, esta construcción aparece en su escudo-. "Els Honorables", como así se hacían llamar, no ha conseguido superar el reto de disponer de una sólida base social en una zona de nueva construcción.

Son bastantes las comisiones creadas en las últimas décadas en la "nueva València", los barrios creados en la expansión de la ciudad. Y a pesar de los enormes problemas que supone por ser un tipo de vecindario distinto al tradicional -grandes bloques estancos y poca vida "de barrio"-, la evolución de estas fallas ha sido muy irregular, pero sin por ello dejar de haber grandes éxitos.

Contraste entre barrios: Av. Francia y Benicalap-Campanar

El contraste es poderoso, porque mientras en la zona de la Avenida de Francia han progresado adecuadamente, incluyendo comisiones muy al alza como las del Parotet, Alameda-Av. Francia o Pintor Maella, la zona de Benicalap y Campanar no terminan de arrancar: en los últimos años se ha producido la constitución y la desaparición de Nou Campanar, Nova de Campanar o esta de Horta Sud-La Costera. Tan sólo "Els Somnis" (Canal de Navarrés-Vall d'Albaida) se mantiene en actividad de los pertenecientes a esa época.

"Els Honorables" se han quedado cerca de cumplir veinte años. Plantaron por primera vez en 2007. Es verdad que siempre se movieron en categorías muy modestas y que su censo siempre fue muy limitado -a pesar de producirse en su momento algún desembarco de falleros procedentes de otras comisiones-. Deja atrás, además, dos primeros premios de falla en 2016 y 2021, conseguidos con la firma Gotes de Foc, lo que viene a demostrar que, a pesar de su enorme modestia, siempre se preocuparon por tener un monumento decente para la competición. Pero su falta de censo ha terminado por hacerla inviable.

Las Fallas en la Ofrenda de San Vicente Ferrer 2025 (1/3) /

Las Fallas en la Ofrenda de San Vicente Ferrer 2025 (2/3) /

Y Nou Patraix también cierra

La otra comisión que ha firmado su desaparición es aún más reciente: Montesa-Doctor Marañón, que finalmente no podrá celebrar su décimo aniversario. Esta comisión plantó por primera vez en 2017. De hecho, en su primer año nombraron como fallera mayor a la entonces concejala María Dolores Jiménez (Cs) y le ha pasado lo mismo: no ha conseguido tener una solvencia de censo capaz de mantener su viabilidad.

Es un caso curioso porque sus primeros gestores intentaron durante varios años constituirse. Sobre todo buscaron la zona de Nou Patraix, al sur de Safranar, en las parcelas por entonces aún yermas. Finalmente consiguieron espacio vital aprovechando la desaparición de otra comisión: Juan de Garay-Doctor Marañón. Cambiaron el nombre de la primera calle, pero no han sido capaces de evitar el particular maleficio de una demarcación que, en este caso, sí que es un barrio residencial más antiguo y consolidado, junto al Hospital Peset. Incluso en 2024 no pudieron ni ir a concurso al plantar una falla por debajo del mínimo. Curiosamente, se despiden después de haber logrado el mejor premio de su historia, un cuarto en Octava C, de la mano de Iván Gómez.

La última falla de Montesa Dr. Marañón / Falla Nou Patraix

Una preseleccionada menos

Esta baja supone, además, un cambio importante de cara a las preselecciones: Creu Coberta sólo podrá elegir dos candidatas, al bajar el número de comisiones del sector a doce, por lo que serán 73 las que opten a la Fonteta.

Un año para reorganizarse

Las comisiones que no pueden constituirse y desaparecen disponen de un año para tratar de reorganizarse para continuar como si nada hubiese pasado. En caso contrario, esa demarcación queda ya disponible para crear una nueva comisión o para que las fallas vecinas pidan ampliación.

Precisamente, las dos comisiones que desaparecieron el año pasado y no han sido capaces de reorganizarse: ni la Nova de Campanar (Rafael Alberti-Serra Calderona) ni la mucho más consolidada de Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela, han conseguido renacer.

Calle Alfara del Patriarca, donde ya no se planta falla / Moisés Domínguez

"Rajola" que queda de la antigua falla Alfara del Patriarca / Moisés Domínguez

Y mientras, otras comisiones no admiten más falleros nuevos

En la era moderna de las Fallas, el censo de comisiones no ha hecho mas que crecer. Y es precisamente sorprendente que, en dos años, hayan desaparecido cuatro comisiones, pero no puede hablarse por ello, ni por asomo, de una crisis en la fiesta. Sobre todo, porque se vive un momento en el que los censos se están disparando, pero donde los nuevos falleros parecen dirigirse más a otras comisiones más consolidadas que a tratar de aupar alguna más precaria, como eran estos casos. El crecimiento del censo ha llevado a numerosas comisiones a colgar el cartel de "completo", pasando los aspirantes a una lista de espera.

Un proyecto de falla de nueva creación

En el pleno de la Junta Central Fallera de este martes se someterá a votación la creación de una nueva comisión, aunque da la sensación de que no será fácil al ser un proyecto en zona consolidada, con fallas a su alrededor.