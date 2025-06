Fallas en Junio | Una sesión de "plorera" para Berta

La Junta Central Fallera celebró su fiesta de fin de ejercicio. Durante la misma se reconoce a los miembros que alcanzaron los 25 años en el máximo organismo, Entre ellos, a Luis Gallart, que este año ha completado su periplo en la JCF tras una labor ímproba en Recompensas.

Si el anteproyecto de Reglamento Fallero se quedara como está y se aprobara, esto no podría repetirse tan fácilmente: se quiere estipular una limitación de años como vocal de la JCF: seis años consecutivos o doce alternos. O sea, el que sea un miembro activo y util se tiene que marchar o buscar el subterfugio de asesor o adjunto.

Si el criterio es "para que no se eternicen", y damos por bueno, no habría estado de menos que los autores del prerreglamento hubiesen establecido tambien, para sí mismos, que "quien intervenga en un Congreso Fallero no podrá repetir en el siguiente". Aunque no hayan pasado doce años, sino veinte.

Por lo demás, la jornada fue, como siempre, de esparcimiento y para pasarlo bien.

La JCF celebró su jornada de fin de ejercicio. / Fotofilmax