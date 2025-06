Cómo ver la "mascletà"" del Corpus desde el balcón del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de València ha organizado un sorteo para que los ciudadanos empadronados puedan asistir a la "mascletà" del Corpus, que tendrá lugar el 22 de junio, desde el balcón del Ayuntamiento.

Lo mismo que en el periodo de Fallas, en esta ocasión la participación se efectuará también mediante un sorteo, en el que podrán participar todas las personas mayores de edad y empadronadas en la ciudad que se inscriban a través de la web municipal, www.valencia.es . En total, se sortearán 20 invitaciones para dos personas cada una, por lo que serán 40 personas las que podrán disfrutar del disparo desde el balcón municipal.

Los asistentes disfrutarán de una experiencia única y, en cierta medida, mejor que la de Fallas, puesto que, al estar fuera del ciclo de Fallas, la asistencia al balcón es mucho menor, con lo que tendrán la posibilidad de disfrutar de una mayor comodidad que en un balcón, el fallero, siempre saturado.

El plazo de inscripción en la web se abrirá el próximo lunes 9 de junio a las 00:00 horas, y permanecerá accesible hasta el miércoles 11 de junio a las 23:59 horas.

Hay que recordar, en este sentido, que no hace falta inscribirse en el momento mismo de abrirse la inscripción, puesto que no garatiza más que formar parte del paquete de aspirantes -a efectos de no saturar innecesariamente la web-. Algo similar a cuando se abre el plazo para el sorteo de la Batalla de Flores.

Con todas las personas inscritas se generará una base de datos que, como en los sorteos de fallas, dará lugar a un listado numérico de los agraciados.

Palco del día 11: Guillamon, Carla y el Colegio Helios /

Palco día 14: reunión con las falleras mayores infantiles de la historia /

Dos invitaciones por ganador

A cada una de las 20 personas agraciadas en la rifa le corresponderán dos invitaciones: una que será de carácter personal e intransferible y nominativa para la persona ganadora; y la otra, para el o la acompañante que elija. Una vez realizado el sorteo, se comunicará el resultado por correo electrónico a las personas ganadoras.

Para poder asistir hay que identificarse en la puerta con el DNI, puesto que estarán registrados en una lista.

El anuncio de la convocatoria estará publicado en la web municipal hasta el próximo día 5, aunque en ese periodo no se podrá activar todavía el formulario de inscripción, que estará activo a partir del día 9.

Desde el año pasado, 2024, el programa de actos la Festa Grossa de la ciudad de València, el Corpus Christi, incluye el disparo de una mascletà. Tal como señalaba en su día el concejal de Fallas, Santiago Ballester, la presencia de la pólvora por la celebración del Corpus no es novedosa. “Recuperamos su presencia, aunque de forma diferente”, ha explicado el edil. Y es que, en celebraciones de años anteriores se preparaban tracas corridas por el recorrido de la procesión, aunque el disparo se perdió con el paso del tiempo. “Pero desde 2024 la pólvora vuelve a tener protagonismo en el festejo”, ha subrayado Ballester.

Pirotecnia Zaragozana

Pirotecnia Zaragozana será la empresa pirotécnica encargada del disparo. Se trata de una de las tres firmas, junto a Pirotecnia Pibierzo y Pirotecnia Dragón, que formaban parte del calendario fallero de marzo, pero que no pudieron disparar en las jornadas previstas en la plaza del Ayuntamiento a causa de las condiciones atmosféricas que se registraron en los días programados, lluvias intensas cuya viveza aconsejó suspender las actividades con pólvora.

Por ello, el concejal de Fallas anunció el traslado de los disparos previstos esos días a otras fechas festivas de la ciudad. De esta manera, la mascletà de Pibierzo se realizó el pasado 4 de mayo, Día de la Madre; y el 11 de mayo, festividad de la Virgen de los Desamparados, fue el turno de la Pirotecnia Dragón. Finalmente, el domingo 22 de junio, festividad del Corpus Christi, Pirotecnia Zaragozana llenará de pólvora, ritmo y emoción la plaza del Ayuntamiento.

La firma Pirotecnia Zaragozana es una empresa fundada en el año 1860, a partir de un pequeño taller situado en un barrio rural de Zaragoza, y regentado por Ángel Sanz. Este pequeño taller se fue transformando a lo largo de los años en una verdadera fábrica de fuegos artificiales, siempre en manos de la misma familia. A lo largo de los años, la actividad tradicional de la empresa ha sido transmitida generación tras generación, unida a una constante innovación tecnológica en sus espectáculos.