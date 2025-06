La JCF impone veinte años en sanciones a artistas y falleros

La delegación de incidencias ha sido la gran protagonista en el pleno de la Junta Central Fallera del mes de junio, el segundo del nuevo ejercicio, por la dureza de las sanciones aplicadas en dos de las actividades que se celebran a lo largo del año.

El concurso de Fallas tuvo, tanto en mayores como en infantiles, diferentes incidencias, que se leen antes de dar a conocer, el 15 y 16 de marzo, los premios, cuando las comisiones consideran que no se ha plantado lo acordado. Gran parte de los acuerdos se solventan con un acuerdo económico. Sin embargo, cuando el desencuentro, o el resultado en la plaza, va más allá. Así, el pleno aprobó la inhabilitación para ir a concurso de Lesly Hernández por un año y Carlos Borrás por cuatro años.

Este caso es el más llamativo porque es un artista de una trayectoria ya conocida -ha plantado fallas grandes hasta Primera A y en infantiles hasta Sección Especial-. La dana afectó su taller, pero la falta de resolución de los monumentos contratados conllevó no sólo la denuncia en Incidencias, sino la publicación en redes sociales por parte de tres las comisiones: Pío XI-Fontanars -incluso su concurso de disfraces fue ganado por un fallero caracterizado como él-, Poeta Asins-Alegret y Plaza del Pouet. Reprochaban sobre no sólo la mala calidad del resultado final, sino no acudir a terminar de rematar los monumentos. A partir de ahí, comisiones y artista se enzarzaron en debates en redes sociales.

Borrás, que tiene un programa completo de cursos on line, en el que goza de una auténtica legión, más de 156.000, de seguidores, y más de 3.000 cursos vendidos en plataforma on line- tiene fijado en su perfil de Fallas tres vídeos con el estado del taller tras la dana.

La otra sancionada es Lesly Hernández, que firmaba como "Les Art" y que fue denunciada por Isaac Peral-Micer Mascó y Senda Senent-Alameda. En este caso no podrá ir a concurso durante un año. Estas sanciones no implica que no puedan plantar e incluso podrían ir a concurso si no lo hacen a su nombre.

Tánganas en el fútbol

Pero había más, porque desde el campeonato de fútbol 7 han llegado sanciones igual de duras a causa de las tánganas registradas en diferentes partidos. Así, un fallero de Isaac Peral-Micer Mascó, otro de Fermín Galán y García Hernández y otro de Joaquín Navarro-Carrícola han sido sancionados con cinco años de inhabilitación para participar en ningún tipo de campeonato o concurso que organice la Junta Central Fallera.

Incidencias también confirmó la información publicada por Levante-EMV, de que se caen del censo dos comisiones, Horta Sud-La Costera y Montesa-Doctor Marañón. Y que no se autoriza la creación de una nueva, que estaba prevista por la zona de Mestalla, y que ha obtenido la negativa de comisiones vecinas porque invadía su demarcación.

Hartazgo por los retrasos

Durante el pleno, el concejal Santiago Ballester también ha mostrado su malestar por la incapacidad de determinadas comisiones de presentar en tiempo y forma la documentación necesaria para recibir las subvenciones que concede el Ayuntamiento. En ese sentido recordó que "se hacen hasta cuatro y cinco llamadas y hay casos en las que ni así" por lo que ha anunciado que "esto se ha acabado. No van a pagar justos por pecadores. Cuando acabe el plazo, se ha acabado". Es decir, se suprimirá la venia habitual de prolongar los plazos para cobrar. Con la idea de que "el próximo año, todas, todas las subvenciones estén pagadas antes del 30 de junio".

Hay que recordar, en este sentido, que la más importante la de Falla, se paga por adelantado el 75 por ciento y luego hay que entregar todos los justificantes tanto para validar ese ingreso -o reclamarlo de vuelta- como para cobrar el 25 por ciento restante. O en caso contrario, la totalidad ahora. En concreto, aún faltan once "y como son paquetes de ayudas que no se pueden dividir y hay que pagarlas todas a la vez, se perjudica a la gran mayoría, que sí que cumple".