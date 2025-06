El Cartel de Fallas cambia de entidades colaboradoras en el concurso

El Cartel de Fallas 2026 ha iniciado su particular camino con la convocatoria del concurso, que llega en esta ocasión con dos características: la salida de las bases un mes más tarde respecto al año pasado y el cambio de auspicio, puesto que pasa de contar con el apoyo de hasta tres asociaciones (Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana y Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana) al Comité Local del Diseño, entidad constituida hace ahora un año y dependiente de la Concejalía de Cultura, formada por "profesionales independientes".

Esta sustancial diferencia llega coincidiendo en el tiempo con la espera del cartel de la Gran Fira, que el año pasado se retrasó a prácticamente el inicio de las fiestas (se descubrió el 26 de junio) y el anterior, aún con Compromís al frente de la concejalía, se "destapó" el 14 del mismo mes. Y ahí es donde la oposición municipal asegura que se trata de la consecuencia inmediata de la "monumental bronca" en palabras de Pere Fuset, surgida en el concurso de la Fira.

Tiempo, remuneración y consenso

Las asociaciones reclamaron, en su escrito de protesta que se anunció su participación sin ser confirmada previamente, además que reclamaban "remuneración a quienes integran el comité de selección y tiempos adecuados para evaluar candidaturas, no son un único día de margen, por respeto al trabajo profesional". Reclamaron que estas quejas formaran parte del acta, cosa que no ha sucedido. Y parece evidente que el desencuentro se ha trasladado a la siguiente convocatoria, la del Cartel de Fallas, en la que ya no se ha contado con ellos.

"Insultados y chantajeados"

El concejal Pere Fuset viene a asegurar que este cambio supone, en la práctica, una expulsión de las entidades. "Las entidades se negaron a firmar el acta del proceso relativo a la Gran Fira y ahora se los quitan de encima con su lógica crítica a la falta de diálogo se había convertido en una voz incómoda" después de que expresaran su queja por el proceso. Fuset asegura que, tras el concurso de la Fira es reflejo de "haber pasado de ser Capital Mundial del Diseño a despreciar institucionalmente el diseño con PP y VOX en el gobierno, permitir que sus representantes sean insultados, chantajearlos reteniendo contratos y vetarlos de unos procesos hasta ahora independientes".

El concurso incluye, como en años anteriores, la creatividad para diferentes formatos y mantiene la cuantía de 6.050 euros. El resto de aplicaciones o adaptaciones posteriores de la campaña gráfica que tenga que desarrollar necesariamente la empresa o el profesional seleccionado contarán con un importe máximo de 11.979,00 euros.

Más de 30 aspirantes cada año

El concurso estará reservado a "profesionales, estudios de diseño o de ilustración, agencias de publicidad o empresas del sector, con personalidad jurídica, así como una unión temporal de empresas".

En los últimos años, el número de candidaturas ha superado la treintena. El pasado ejercicio fue adjudicado a los artistas Miguel Martí y Sergio Membrillas, quienes fueron anunciados a primeros de junio y destaparon finalmente el proyecto en diciembre.

El comité de selección evaluará "la experiencia en proyectos parecidos, la calidad de los trabajos desarrollados, así como la originalidad y la creatividad en los resultados". El jurado estará compuesto por el concejal delegado de Fallas, en la presidencia, asistido por cinco vocales: tres profesionales del Consejo Local del Diseño, el ganador de la convocatoria del año anterior y una persona en representación de la Junta Central Fallera.