Fallece Enrique Marzal, el indumentarista de la Casa Real, las artistas y las falleras

"Nací entre sedas, tijeras y dedales. He tenido el honor de confeccionar los trajes de valenciana de la Reina Doña Letizia, la Reina Doña Sofia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Recibí el encargo de coordinar un largo proceso de trabajo artesanal que culminó en dos preciosos trajes de acristianar que las pequeñas de los actuales Reyes de España, recibieron como regalo de bienvenida por parte de los artesanos valencianos. He cosido para las más grandes de nuestro país, desde Concha Piquer hasta Lola Flores pasando por Rocío Jurado, Lina Morgan, Carmen Sevilla, Norma Duval, Salomé, Carmen Caballero, Concha Bautista, Lilian de Celis, Charo Reina, Rosario Mohedano, Rosa Benito, Rosa López, Rocio Carrasco y Mª Luisa Merlo, entre muchas otras grandes figuras de nuestro pais. Me enorgullece ser hijo de una de las mejores modistas que ha conocido Valencia y me llena de satisfacción el cariño que me tienen los valencianos".

Con ese cariño y ese reconocimiento quedará para los anales de la historia de la sociedad valenciana Enrique Marzal. Salvador Enrique Marzal Santafe. No se entiende la historia de la ciudad de València en su último medio siglo sin su presencia. En el mundo de las fiestas, del espectáculo y la farándula y de sus tradiciones. Pionero en el corte y confección y escaparate de la ciudad a base de vestir a todas las celebridades que enumeraba con orgullo.

Hijo de la dura posguerra, e hijo de la calle Luis Vives, la devoción por su madre la trasladó a su propio cometido profesional. De la modista al modisto, creció con las apreturas de la época mientras se subía a los escenarios. Se pinchó con la aguja en algunos de los almacenes más emblemáticos de los tiempos del estraperlo hasta que recaló, siempre la reconoció como su maestra, en el imperio de doña Carmen Insa.

El traje confeccionado a la reina Letizia / RLV

Con el oficio aprendido y con ganas de volar solo, estableció su propia tienda de indumentaria. Inconfundible: Rin-Mar. Que acabaría poniendo en el mapa la calle Pinzón, una de las pocas de la ciudad que "pica hacia arriba".

Antes de que el negocio de la indumentaria tradicional explosionara y creciera, Enrique Marzal era uno de los pocos, contados referentes para aquellas jóvenes que querían vestirse de gala. Por sus manos pasarían, también por este motivo, numerosas falleras mayores de València y fue uno de los primeros que estrenaron la condición de "indumentaristas oficiales", trabajando para la Junta Central Fallera hasta 2012. Entre sus falleras mayores, de Carmen Dolz, a Covadonga Balaguer, Gueguel Massmanian, Marta Reglero, Cristina Sánchez, Carmen Monzonís o Lucía Andrés, por quien sentía una especial veneración -mutua-.

Enrique Marzal tenía que ser mucho más y se ganó también la condición de "Real Indumentarista" con la confección de los trajes tradicionales que sirvió a la Casa Real a lo largo de tres generaciones. Los dos últimos, los de la princesa Leonor y la infanta Sofía, en 2017.

Con el vestido confeccionado a la reina Sofía / RLV

Se hará especialmente rara la procesión del Corpus de este año cuando la custodia pase por su casa de la calle Caballeros, esa que, tanto a su paso como el de la Virgen, recibía la lluvia de pétalos sobre un balcón enjaezado como pocos o como ninguno. Desde hace años ya residía en La Cañada, pero no faltaba a sus citas en la casa noble.

Enrique Marzal, el perenne rubio, aquel que superó un cáncer y lo agradeció confeccionando un manto a la Virgen, era mucho más. Era un personaje y lo era entrañable. Era capaz hasta de discrepar de su fecha de nacimiento: 14 según la partida de nacimiento, 15 según testimonio propio. Imposible no asociarlo a las celebridades. Las Fallas no es un escenario en el que suela darse cita el famoseo. Pero cayendo en sus manos estaba garantizado que no vestiría un disfraz o una excentricidad. Disfraces los hacía, si, pero para eso: para fiestas de disfraces. Y trajes de novia, y de fiestas tradicionales, y comuniones. La vida, que ha pasado de forma intensa y apasionada durante 84 años. Casi hasta el último momento aún cogía l'agulla i el cisell

Enrique Marzal estará a partir de las 16 horas en el Tanatorio Municipal.

El domingo, a las 12:15 se celebrará una misa y posteriormente su incineración.

La indumentaria tradicional vive un año especialmente triste. A lo largo de los últimos meses se han ido -en vida, no en obra- manos tan privilegiadas como las de Carmen Bueso, Amparo Gómez y, ahora, las del maestro Enrique.