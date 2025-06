El ayuntamiento endurece las autorizaciones de las verbenas de San Juan

La práctica totalidad de las cerca de 350 comisiones de falla de València han solicitado celebrar San Juan con una jornada completa de actividades en la calle. De ellas, la gran mayoría lo han pedido para el 14 de junio -están habilitadas esa fecha y el 21 del mismo mes-. Pero a día de hoy, los permisos no llegan y empieza a crecer la incertidumbre y el enfado entre los convocantes. Hasta el punto de haberse pedido por carta de forma mancomunada una respuesta, teniendo en cuenta, por ejemplo, que desde el miércoles ya se puede -o podrían- instalar las señales de tráfico de retirada de vehículos.

Las autorizaciones se tramitan en el departamento de Dominio Público y fuentes municipales han reconocido que este año se están haciendo controles más exhaustivos. Con el nombramiento de nuevos responsables en la sección también se han endurecido las condiciones. Entendiéndose "endurecer" el hecho de aplicar la Ordenanza, que establece las medidas y condiciones que deben tener los distintos elementos que saldrán a la calle. Especialmente en lo tocante a castillos hinchables y escenarios para verbenas. En muchos casos se salda con una "declaración responsable", algo que, en este caso, no ha sido así.

Accidentes recientes que se han producido en la ciudad o en poblaciones cercanas también están detrás del motivo por el cual lo único que se hace es aplicar a conciencia la normativa. Otra cuestión es que esto pilla dentro de un calendario de fechas rutinario, habiéndose generado el tapón.

Rutina de años

Esta aplicación ha generado un tapón respecto a la cierta rutina de los ejercicios anteriores, y más teniendo en cuenta la concentración de actos el 14 sobre las del día 21 -tal como sucedió el año pasado, en el que se permitieron el 15 y el 22, y la proporción fue de cuatro a uno a favor de la fecha más temprana-. Esto se debe, además, a factores como que el San Juan "verdadero" es aprovechado por la gente para salir de València y, en el caso fallero, para viajar a Alicante.

Durante la jornada de miércoles ya se habían expedido las primeras 98 autorizaciones, con la idea de que durante el resto del día y del jueves llegue el resto.

Lo cierto, por otra parte, es que San Juan se ha convertido en una jornada completa, con actividad en las demarcaciones desde las diez de la mañana a las tres de la madrugada. Por ejemplo, no hay programa que no cuente con una verbena nocturna, pero en muchos casos se acompaña de otra actuación musical vespertina, sea un tardeo, un "play back" o una "ambientación musical". Cuando en el Bando de Fallas se deja claro que para la música hay que elegir entre horario vespertino o nocturno. Y que ha derivado en no pocas ocasiones en conflictos con el resto del vecindario.

Las fiestas falleras de San Juan suelen dedicar la mañana a los infantiles, con fiestas de la espuma, juegos de agua, castillos hinchables y actividades recreativas. Hay comidas, quinto y tapa o paellas para, por la tarde, abrir el abanico a casi cualquier actividad, en el que la música ya cobra protagonismo.

Por la noche es rara la comisión que no queme una hoguera -normalmente hecha con trastos y restos- para rematar con una fiesta hasta las tres de la madrugada con DJ u orquesta, bien por gestión propia o subcontratada.