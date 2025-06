Locura por asistir a la "mascletà" del Corpus desde el balcón

La particular "magia" del balcón del Ayuntamiento de València sigue en pleno vigor y el dato lo refleja: 3.294 personas optaron a las veinte entradas dobles que ha repartido el Ayuntamiento para asistir a la "mascletà" de próximo domingo, con motivo de la Festividad del Corpus.

El pasado viernes ya se avisó a los ganadores que tendrán las entradas a su nombre. Es decir, los agraciados ya lo saben.

El disparo es la última recuperación de los que no pudieron celebrarse en Fallas por las condiciones meteorológicas y correrá a cargo de la Pirotecnia Zaragozana, que viene de disparar este sábado el piromusical de l'Antiga de Campanar.

Se espera un balcón "tranquilo", tal como sucede con los que tienen lugar en otros festivos. El hecho de ser domingo y no estar en el ciclo de Fallas provoca que la asistencia al mismo sea menor. Y en esta ocasión, con un añadido: no habrá comitiva oficial fallera porque las falleras mayores de València ya están en Alicante. Eso significa aligerar espacio, más si hubiesen tenido otros actos y hubiesen acudido con la indumentaria tradicional.

Psicosis por hacerlo en seguida

El concurso pone en evidencia que la "psicosis Batalla de Flores" aún se mantiene: la mayoría de las inscripciones, más de la mitad, se realizaron el día siguiente de abrirse el término establecido. A pesar de que se insiste que hacerlo antes no garantiza nada -no como en los años, ya pasados, cuando los palcos de la Batalla no eran a sorteo-. Prueba de ello también es que la primera inscripción se hizo en el primer minuto tras la apertura del plazo. Esta prontitud se verá, seguro, dentro de un mes cuando se organice el sorteo para los clavellones.

Setecientas inscripciones no válidas

Y otra característica es la presencia de "impurezas": a pesar de que se insiste en que es solo para personas empadronadas en València, los 3.294 participantes es el resultado neto de un total de 3.972 inscripciones. También se descartaron las solicitudes de personas menores de edad por la misma razón. De hecho, se han registrado solicitudes de niños desde 7 años de edad que, en cumplimiento de las bases de la convocatoria, han tenido que ser desestimadas. El aspirante más veterano tenía 98 años.

En cuanto al origen de las solicitudes, la mayor parte de ellas provenían de los distritos de Quatre Carreres (374 peticiones), Camins al Grau (324) y Patraix (266), mientras que los distritos con menor participación han sido Pobles del Nord (27 solicitudes), Pobles de l’Oest (35) y Pobles del Sud (62).