Un grafiti de PichiAvo inicia una de las propuestas más originales de las Fallas 2026

Borrull-Socors desveló por fin las claves de su proyecto para las Fallas 2026 y que ha convertido en un relato de calle. Una "performance" que empezó a primeros de semana anunciando que la puerta de su antiguo casal había sido vandalizado con una pintada bajo el lema "Esta Falla no Ofrenda una m..." y asegurando que, para taparla, contratarían a unos artistas urbanos, que finalmente no fueron otros que PichiAvo, -los autores del boceto plantado en la plaza del Ayuntamiento en el año 2019. quienes se pusieron manos a la obra el sábado mientras la comisión explicaba el proyecto "Per a Ofrenar...".

Y del mismo se extrajo que el proyecto, que materializará Francisco Ribes, será un juego con el concepto de Ofrenda y sus acepciones. Todo ello, bajo una mirada crítica y poniendo el foco en el análisis de la sociedad actual. Bajo las claves de comparar el concepto de ofrendar con el Sacrificio -incluso desde el punto de vista primigenio, en el que se recordaba que las primeras ofrendas eran sacrificios humanos- el Servilismo hacia algo superior y la Aportación que supone dar lo mejor de uno mismo.

"Nuevas glorias..."

El apartado del Servilismo es el que más carga crítica implicaba, incluyendo las alusiones a la propia estrofa de las "nuevas glorias a España", reivindicando la asimetría que supone ese ofrecimiento hacia un ante superior. Aportación se definió bajo la clave de la generosidad y el papel que cumplen partes de la sociedad, representado por la población migrante y por los jóvenes. Recordando su importancia como mano de obra o el papel en la dana, finalizando con el concepto de Ofrenda como Regalo, materializado en este caso en el llibret que presentarán este año como fórmula de éxito, a imagen y semejanza del publicado el año pasado, tercer premio de la Consellería.

Mientras, PichiAvo completaban su obra, que bascula alrededor de una diosa griega -el icono marca de la casa de los artistas- bajo la que se depositaron las primeras flores. A partir de ahora, el barrio dispone de una pieza de Street Art surgido de las manos de Juan Antonio Sánchez (Pichi) y Álvaro Hernández (Avo).

Falla Borrull-Socors de 2025 / Moisés Domínguez

Referentes en el I+E

Borrull-Socors lleva ya años siendo una de las referencias en la falla crítica, combinada con la búsqueda de nuevas texturas y arquitecturas falleras. Es, de hecho, una de las grandes impulsoras de la Federación de I+E y sus fórmulas originales son de las más celebradas.