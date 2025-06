Ninots Indultats de Hogueras: ganan dos parejas de artistas falleros

Las Hogueras de Alicante ya tienen sus dos primeros grandes triunfadores, que realmente son cuatro porque los "ninots indultats" han sido obra de sendas sociedades de artistas.

Y el resultado de la votación sí que demuestra una característica, cuanto menos, curiosa en el público alicantino: su capacidad para votar temáticas y conceptos totalmente diferentes de un año a otro. Dicho de otra forma, mientras en Fallas son casi monográficas -argumentos y anatomías realistas y "sensibles"-, en Hogueras pueden cambiar sustancialmente. Así, resulta curioso que el indulto infantil es una alegoría a la Virgen del Remedio, cuando no hace tanto tiempo era un canto a la diversidad. O que el mayor es un homenaje realista mientras el año pasado fue una alegoría al nacimiento del foguerer niño con una alegoría al estilo escultórico alicantino.

Unos vaivenes en la votación que, de alguna forma, sirven para enriquecer con variedad la galería de obras salvadas del fuego.

El ninot indultat de Gallego y Pérez / Alex Domínguez

Homenaje a Sirvent

Este año gana la fibra sensible y había argumentos para ello. Alicante no sufrió la dana, pero sí que tuvo su particular tragedia festiva hace tres meses con la explosión de la Pirotecnia Sirvent, que acabó con el fallecimiento de su gerente y cara visible, Pedro Luis Sirvent. Un hecho que conmocionó a la sociedad alicantina y en parte también la valenciana, porque era habitual disparando en Fallas en diferentes comisiones.

Y este año, en la Exposición, tanto mayor como infantil, había retratos dedicados al legendario pirotécnico de la Terreta. La presentada por los artistas falleros Toni Pérez y José Gallego para la comisión de Séneca-Autobusos ha sido la más votada por el público. Le representan preparando ristras de "masclets" junto a una de las esculturas equinas que jalonan la Plaza de los Luceros, el santuario pirotécnico fogueril.

El ninot de Ceballos y Sanabria / Alex Domínguez

Una Virgen en el infantil

El giro también es notable en la infantil. Un año después de la llegada de Armstrong a la Luna, recibido por una "bellea", en esta ocasión es un canto a la imaginería, porque los artistas falleros que la firman también son imagineros. Ceballos y Sanabria representan en la demarcación de Sagrada Familia la Ofrenda y decoración de una capilla que sirenas del reino submarino tienen bajo el mar dedicado a la Virgen del Remedio. "El 21 y 22 de junio, todo el reino marino se viste de fiesta: las sirenas de la costa blanca, con flores de anémona en el cabello, desfilan portando ofrendas de perlas, corales y promesas de amor".

Clasificación del Ninot Indultat

Mayores

1. Sèneca-Autobusos (Toni Pérez-José Gallego) 638

2. Benito Pérez Galdós (Fran Santonja) 593

3. Florida-Plaza de la Viña (Juan Carlos Molés) 577

Infantil

1. Sagrada Familia (Ceballos & Sanabria) 1183

2. Alfonso El Sabio (Zvonimir Ostoic) 1013

3. Sèneca-Autobusos (Sergio Alcañiz) 577 votos