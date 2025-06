Qué ver en Hogueras, la fiesta que atrae cada vez a más falleros

La ciudad de Alicante se prepara ante su fiesta más multitudinaria y la versión veraniega del festival de arte efímero en la calle.

Las Hogueras están a tres años de celebrar su Centenario tal como se las concibe actualmente, cuando fueron institucionalizadas a partir de la iniciativa de José María Py, que vio en las Fallas -que por entonces vivían su primera Edad de Oro- una posibilidad para la atracción turística y social. Pero no se trata de una fiesta importada al cien por cien: en Alicante, como en València, la costumbre de la hoguera o la fogata existe desde tiempos inmemoriales y, lo mismo que en València, hay un proceso por el que el cambio de estación está acompañado del rito del fuego.

El caso es que las Hogueras -de Alicante o de San Juan, que todavía mantienen el debate sobre la denominacion idónea- es una alternativa para visitar, si las Fallas gustan, de primer orden. Con un programa que tiene liturgias lógicamente parecidas -"plantà", "cremà", monumentos ordenados por secciones y premiados, pirotecnia, ofrenda, verbenas...-, las altas temperaturas y el momento prevacacional, junto con la seguridad de que algunos días pueden caer en fin de semana es oferta atractiva para bajar a la Terreta y disfrutar de las sensaciones. Porque en Alicante, lo mejor, como siempre, tanto o incluso más que el programa oficial, que también, es lo mejor que se puede hacer en València: el callejeo. Disfrutar del ambiente en cada recoveco.

Éxodo con gusto

Tanto es así, que cada vez son más los falleros y falleras que se acercan a conocer la fiesta. Ayudados, además, por la propia hermandad que existe entre las comisiones de una y otra ciudad y que permite intercambiar presencia en los diferentes actos. Una buena prueba de ello es que son muchas menos las comisiones de falla que celebran este sábado sus fiestas sanjuaneras que el pasado sábado. Una razón primordial, que sus representantes están o quieren estar en Alicante.

La animación permanente, las altas temperaturas, la playa y la piscina, los actos que recuerdan a la fiesta de marzo -incluyendo a los artistas falleros- la propia espectacularidad de actos y monumentos y la posibilidad de disfrutar de una fiesta sin tener que organizarla son planes lo suficientemente atractivos como para no resistirse. Tanto si se es fallero participante como si se es espectador. Porque los cuadros de honor de las Fallas no bajan solos a la ciudad hermana: no es nada raro verlos acompañados de miembros de las comisiones. Cuyo gran reto es, en todo caso, encontrar alojamiento y, si van por libre, encontrar un lugar donde comer y cenar.

Como en València, los monumentos se plantan cinco o cuatro días antes, pero desde este martes empezará el proceso de "plantà" de las más grandes y el programa oficial. Una "plantà" que deja en la calle unos monumentos en el que la paleta de colores es mucho más viva que en Fallas, para no desentonar con un mes, una ciudad y un entorno extremadamente cálido. Desde ya, la ciudad empieza de verdad a saborear la fiesta.

Estos son los actos del programa oficial:

Martes, 17 de junio

00.01 h. Inicio de la "plantà" de las Hogueras de Especial y Primera

18 h. Inicio de la "plantà" del resto de categorías

23.00 h. En la avenida Maissonave, junto a El Corte Inglés, "Arribada del Foc".

Miércoles, 18 de junio

9.30 h. Inicio del montaje de Barracas, Racós y Calles Adornadas

14.00 h. En la Plaza de los Luceros, Mascletà (Pirotecnia Crespo).

21:00 h. En el Paseo Federico Soto, Inauguración del Mercadito de Fogueres.

Jueves, 19 de junio

14.00 h. En la Plaza de los Luceros, Mascletà (Pirotecnia Turis).

Viernes, 20 de junio

9:00 h. Plantà de las Hogueras Infantiles e inicio de la visita de los jurados.

14:00 h. En la Plaza de los Luceros, Mascletà (Pirotecnia Ferrández).

17:00 h. Lectura de los premios infantiles.

20:30 h. Inauguración de Barracas y Racós.

Sábado, 21 de junio

9:00 h. Plantà de las Hogueras e inicio de la visita del jurado a las Hogueras y portadas de Barracas

14.00 h. En la Plaza de los Luceros, Mascletà (Pirotecnia Alto Palancia).

17:00 h. Lectura de los premios a Hogueras, Barracas y Calles Adornadas

18.30 h. Primera parte de la Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio.

Domingo, 22 de junio

11.00h. Entrega de premios de Fogueres y Barracas.

13:00h. Pasacalle de la Colla de Nanos i Gegants.

14.00h. En la Plaza de los Luceros, Mascletà (Mediterráneo).

18.30 h. Segunda parte de la Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio.

Lunes, 23 de junio

12:00h. En el Mercadito de Hoguera, Entrega de los premios de la Ofrenda

13:00h. Pasacalle de la Colla de Nanos i Gegants

14:00h. En la Plaza de los Luceros, Mascletà ((Hermanos Ferrández)

19:00h. En la Plaza del Ayuntamiento, Dansà d’Alacant

20:00 h. Desfile folclórico internacional. Recorrido: Plaza Luceros, Alfonso El Sabio, Rambla Méndez Núñez

Martes, 24 de junio

13:00h. Pasacalle de la Colla de Nanos i Gegants

14:00h. En la Plaza de los Luceros, Mascletà (Pirotecnia Hermanos Sirvent)

20:00h. En la Concatedral, Misa de San Juan

00:00h. Desde el monte Benacantil, Palmera que anuncia la "nit de la cremà", que empezará con las dos hogueras municipales, extendiéndose después por todos los distritos, acompañado de "la banyà".

Del 25 al 29 de junio

00.00 h. En el Muelle de Levante del Puerto, Concurso de Castillos de Fuegos Artificiales

Detalle de la falla Carolinas Altas del año pasado / Rafa Arjones

Sección Especial de las Hogueras de Alicante 2025 y artistas

Port d´Alacant: Salva Banyuls y Néstor Ruiz

La Ceràmica: Palacio y Serra

Baver-Els Antigons: Paco Torres

Florida-Plaza La Viña: Juan Carlos Molés y Mar Padilla (Ilusión Artística)

Florida-Portazgo: Carlos Carsí

Polígono de San Blas: Francisco José Santonja (Arte Efímero)

Sagrada Familia: Pere Baenas

Carolinas Altas: Paco Giner

Sèneca-Autobusos: José Gallego y Toni Pérez

Diputació-Renfe: David Sánchez Llongo

Sección Especial Infantil de las Hogueras de Alicante 2025 y artistas

Baver-Els Antigons: Fernando Foix

Ángeles-Felipe Bergé: Ausias Estrugo

Sèneca-Autobusos: Sergio Alcañiz

Diputació-Renfe: Mario Pérez

Florida-Portazgo: Manuel Rubio

La Ceràmica: Adrián Alcaraz

La Condomina: Vicente Gomar

Sagrada Familia: Ceballos y Sanabria

Foguerer-Carolinas: Alex López

Passeig de Gómiz: Alejandro Cano