Impiden el traslado de la falla Periodista Azzati

La Comisión de Recursos de la Junta Central Fallera -ente elegido por la delegación de Incidencias y la asamblea de presidentes- ha desestimado el recurso presentado por la falla San Vicente-Periodista Azzati en su particular lucha por volver a su lugar de origen. Es decir, al cruce de calles que dan nombre a la comisión. No sólo se le ha denegado, sino que tampoco se les autoriza el espacio solicitado como alternativo, en la plaza de San Agustín correspondiente a su zona peatonal.

La comisión fue apartada del cruce de San Vicente y Periodista Azzati en el año 2018, cuando esta última calle fue rediseñada como vía de evacuación en las "mascletaes". Esto supuso uno de los traslados más importantes de fallas emblemáticas -más de cien años de historia- o de categorías altas. De hecho, puede decirse que es la más importante, junto con la de Telefónica, desde que Na Jordana tuvo que abandonar su plaza en 1983, puesto que Exposición-Micer Mascó, que también se movió en 2019, lo que ha hizo fue regresar a su emplazamiento tradicional.

Nuevo Plan de Seguridad

Este cambio se produjo a partir del nuevo Plan de Seguridad, redactado ya en octubre de 2017, medio año antes de fiestas, en lo relacionado con el control, acceso y evacuación de las "mascletaes". La preocupación por los atentados sufridos en diferentes ciudades de Europa en actos con mucha concentración de público propició no sólo unas medidas para impedir el acceso de vehículos al centro, sino un aumento de la seguridad. Esto se tradujo en mayores distancias de seguridad y la creación esas vías de evacuación. Afectó tanto a la falla Periodista Azzati como a la de Ribera-Convento Santa Clara, que ahora se tiene que plantar frente a la Estación del Norte. De entre las que estaban en litigio, solo se salvó el Mercado Central.

En el caso de Azzati, al tratarse, de una calle de salida rápida de la gente en caso de emergencia, la presencia de la falla era considerada como un "tapón". Por este motivo, fue desplazada a la Avenida del Oeste, esquina con la calle Padilla, que es la prolongación, renombrada, de la calle Azzati. Desde entonces, la comisión tiene su particular cruzada en busca del espacio perdido y no hay año en el que no pidan volver, buscando o proponiendo medidas alternativas para estar cerca de su espacio natural.

Pérdida de identidad

Para los falleros, el traslado supone una pérdida de identidad. Pero ahora, la Comisión de Recursos lo desestima porque, cada año, el Bando Fallero sigue contando con esta salida de emergencia. De hecho, no solo afecta al monumento: era un lugar habitual para los espectadores, que ahora no pueden contemplar el disparo desde la misma.

Sin embargo, la JCF no puede estimar que "los servicios municipales se planteen una vía de evacuación alternativa" por un problema de competencias: "eso corresponde hacerlo ante el órgano municipal correspondiente".

Convivencia con los nuevos vecinos

La comisión tiene articulado un nuevo mapa: en Padilla plantan la falla infantil y tienen zona de actividades. Al otro lado, en la calle Quevedo, está la carpa. El combo puede parecer atractivo -especialmente por la visibilidad de la falla grande-, pero tienen un problema añadido: la oposición de los vecinos, que nunca se habían encontrado con una falla en su replaza, además de grandes dimensiones.

Tampoco en San Agustín

En la comisión han solicitado repetidamente un Plan B: poder plantar en la zona peatonal de San Agustín. En este caso, Recursos no entra porque se remiten a los informes de los Servicios Técnicos Municipales, que ya para la edición de 2025 desestimaron el cambio "especialmente los servicios de Prevención y Protección Civil" y aunque la JCF es la que corresponde modificar emplazamientos "debe atenerse a esos informes para autorizar o no los cambios". A lo largo de estos años, la comisión ha recibido justificaciones técnicas, como la afectación del peso de la falla, -aunque la replaza ha soportado durante décadas el paso de autobuses- o la quema de la misma sobre el techo del aparcamiento -el mismo argumento para no convertirla en jardín-, aunque también en la comisión cuestionan que esa plaza peatonal sea aparcamiento de vehículos oficiales, con la carga que supone. Pero, de momento, seguirán insistiendo en regresar a casa.