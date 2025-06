Los permisos denegados de San Juan irritan en la asamblea de presidentes

La asamblea de presidentes del mes de junio batió todos los records de duración como debate de esta legislatura y el motivo no fue otro que tener que aguantar el chaparrón y contestar, o tratar de contestar desde la mesa al calentón que había entre los dirigentes por las restricciones o negativas en las fiestas de San Juan, que dejó a algunas comisiones sin hinchables o sin escenarios.

Aún sabiendo que no depende de Fallas ni de Fiestas, sino de Dominio Público y aun sabiendo que la legislacion es la misma desde hace veinte años, pero que se había aplicado con la laxitud de la costumbre y la "Declaración Responsable"; es decir, ese escrito por el que el presidente o presidenta asegura que todas las gestiones, informes técnicos y medidas de seguridad están en regla. Eso, y que los periodos de reposicion de deficiencias estuvieran incluso más allá de la fecha de celebración.

Era de prever que hubiera enfado en la bancada.Tanto es así, que hubo dos turnos de ruegos y preguntas: San Juan por un lado y otros temas por otro. Todos querían mostrar su enfado. Prácticamente todas las denegadas: Dr. Peset, en Guillem Ferrer, Bilbao-Maximiliano Thous, Sagunto-Padre Urbano, Doctor Olóriz, San Vicente-Amparo Iturbi, Hierros-Juan Bautista Perales, Aras de Alpuente, Ingeniero Manuel Maese, Rosario-Plaza Calabuig, Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch, Obispo Jaime Pérez, Pelayo-Matemático Marzal, Pianista Martínez Carrasco-Eslida, García Lorca-Oltá, Zapadores-Vicent Lleó y Avda.

Valladolid. Cada una con su historia particular, incluyendo alguno que no le dieron el permiso ni presentando el plano con un arquitecto. Todo ello aderezado con gotas de victimismo sobre lo maltratados que se sienten los falleros.

No lo tuvo fácil Ballester para recordarles que es algo que no depende de él, o que es tan fallero como el que más, o que el nuevo Jefe de Servicio es nuevo y, por consiguiente, riguroso en extremo. O que atendió personalmente a todo aquel que le llamó. Para finalmente ponerse en la piel de los afectados y hacer acto de contricción, asegurando que el malestar está justificado en lo que significa los plazos. Aunque... las deficiencias no deberían existir porque la legislación se conoce desde hace veinte años porque no ha cambiado. Un ejercicio de funambulismo. Y ahora, a la espera de que el próximo sábado la historia no se repita, siendo que el número de solicitudes es sensiblemente menor a los más de doscientos del pasado sábado.

Con su punto de relación causa-efecto, los próximos permisos de Fallas se adelantarán en fechas y lo mismo sucederá con los de los días de marzo, que sí que dependen de la Concejalía de Fallas. Con la idea de que las comisiones dispongan de los papeles durante el mes de febrero.

Y por lo que respecta al Mig Any, se pueden pedir ya (de hecho, los de San Juan también se podían pedir muchos meses antes) y las fechas para poder celebrarlo, con la correspondiente ocupación de vía, será del 19 de septiembre al 19 de octubre, en turnos de sábado o domingo.

El Bando de Fallas, mucho más pronto

Ballester también ha anunciado que el 3 de julio se celebrará la primera reunión del Bando de Fallas para cerrarlo en septiembre. Con la idea de que, lo más pronto posible, más que nunca preferentemente, se conozcan las condiciones y fechas. Un tiempo para digerir que, como en las fallas abortadas de 2020, el Prefallas se hizo sin carpas.

Presión con las carpas en el Prefallas

Aunque hay que esperar para saber si esto se confirma, lo cierto es que hubo algunas intervenciones reclamando que en ese fin de semana (6-7-8 de marzo) haya carpas. Al precio, claro está, que el montaje -y sus molestias- empiecen el 3 de marzo y que durante casi cinco días completos sean, en gran parte de los casos, trastos sin utilidad que cortan calles.