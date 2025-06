¿Por qué se dispara una mascletà en el Corpus? Consulta fecha, lugar y horario

Los fuegos artificiales tendrán un papel importante en la festividad del Corpus de València porque el día grande hay una nueva cita en la "catedral de la pólvora". Las sensaciones de la "mascletà" volverán a su cita y, de paso, se terminará de saldar la deuda moral con las Fallas 2025, que sufrieron hasta tres suspensiones de disparos a causa de la alerte meteorológica.

Es por ello que la empresa encargada del disparo es Pirotecnia Zaragozana, la última que quedaba pendiente de la trilogía de suspensiones. Previamente, los disparos de Pibierzo y Dragón han sido disparados otros dos domingos: los del Día de la Madre y de la Virgen de los Desamparados.

Aunque se trata de la recuperación de un disparo de Fallas, se habría disparado una "mascletà" extraordinaria si no hubiera "stock" para ello. El año pasado se instauró aprovechando una suspensión: la del 25 de febrero que, con motivo del incendio de Campanar, no se celebró. Pero ya entonces se anunció que, a partir de ahora, el Corpus tendría su propio disparo de precepto. Sea recuperando un disparo suspendido o sea contratado ex profeso.

La Pirotecnia Zaragozana no llegó ni a montar: dispuesta para el 6 de marzo, el día antes ya se anunció su no celebración.

4 de mayo: un palco para ellas y sus madres /

La "mascletà" tendrá lugar a las 14 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Como las otras dos anteriores, sin "jaula", pero con todas las distancias de seguridad preceptivas.

El ayuntamiento ha organizado un concurso ciudadano para que 40 personas puedan contemplarlo desde el balcón municipal. El particular palco estará muy tranquilo, puesto que ni siquiera hay comitiva fallera, ya que falleras mayores, cortes de honor y acompañantes están en Alicante asistiendo a las Hogueras.

Y pronto, los "Focs de la Fira"

Una vez disparado esta "mascletà", las citas pirotécnicas no tardarán demasiado, puesto que en el mes de julio llegarán los "Focs de la Fira", los espectáculos pirotécnicos integrados en el programa de la Feria de Julio.