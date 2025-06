Cuba-Literato Azorín quema el último vestigio de "la falla de la Aviadora"

Las fiestas de San Juan en las comisiones de falla están acompañadas de la "cremà" de alguna obra de arte efímero. La gran parte de las mismas son obras de fabricación casera, y en no pocas ocasiones es el resultado, además, de un taller de manualidades desarrollado con los infantiles. Es, de alguna forma, una forma de desarrollar el concepto de "ninot al carrer", en el que no falta la carga crítica o el hilo temático.

Hay casos excepcionales como la "Faguera" de Sueca-Literato Azorín, un monumento creado ex profeso para la ocasión. Una mezcla entre hoguera -por las formas geométricas y por plantarse y quemarse en San Juan- y la falla -por tener argumento sobre la fiesta y auspiciarlo una comisión de falla-. Aunque la denominación no pasa de ser, simplemente, una ocurrencia, propia del artista y copresidente de la comisión, Juanjo García.

Y en otras ocasiones, lo que se quema es algún ninot de la falla de marzo. Una pieza salvada de la cremà ex profeso precisamente para esta ocasión.

Y a veces, como es el caso, es un ninot de otro año, que ha permanecido durante un tiempo en el casal y al que, finalmente, se le da el destino para el que fue concebido: ser quemado.

Esto es lo que ha sucedido en el primer fin de semana de fiestas sanjuaneras autorizadas a las Fallas. Una de las comisiones que la celebró fue Cuba-Literato Azorín y lo que decidieron plantar y prender es un ninot, una escena, que tenían guardada en el casal desde hacía años.

Presidentes y fallera mayor, la pasada semana con el ninot de 2021 / Falla Cuba-L. Azorín

"De la Aviadora"

Tantos años como que es un símbolo de muchas cosas: del periodo más convulso que vivió la sociedad y de la falla que pudo ser y no fue. Lo que se quemó fue un grupo que se plantó en las Fallas de la Pandemia y en las posteriores Fallas de Septiembre. Que si se recuerda, en esta comisión tuvo un significado muy especial: es "la falla de la Aviadora" el "Collage" que, de la mano de Vicente Martínez Aparici y con el diseño de Juan Ramón Vázquez, se convirtió en icónica por muchas razones. Antes, porque cuando se plantó empezó a cobrar favoritismo para pelear por lo más alto. En pandemia, porque cuando se suspendió la fiesta ya estaba plantada y el artista -como ocurrió en Na Jordana y en Reino de València-Duque de Calabria- consideró imposible "desplantarla".

Y porque después se plantó solo a medias. La aviadora, esa figura vintage con una raya roja atravesándole la cara es, a día de hoy, uno de los grandes iconos de las fallas del Siglo XXI, en el que tan difícil es encontrar una figura rotunda, que perviva en la memoria. La primera aviadora ardió en una cremà controlada y a puerta cerrada y el artista de Burriana la reconstruyó para año y medio después. Como, en 2023, haría en Silla, consiguiendo el primer premio de la población.

La historia de la aviadora de la falla Cuba-Literato Azorín /

Así la falla de la sección especial de Cuba-Literato Azorín /

Así ardió la aviadora de la falla Cuba-Literato Azorín /

"Raona el maltractador..."

Una vez plantada en septiembre, año y medio después de lo previsto, la falla, incompleta, se quedó con el último premio. Pero hay que reconocer que, por abajo estaba muy pensada y con escenas muy variadas (un auténtico "collage"): crítica social, crítica política y crítica fallera.

La figura que salvó del fuego la comisión es un auténtico alegato contra la Violencia Machista y Vicaria, escenificada aquí por un cazador y dos mujeres, sus presas, con astas de ciervo. "El caçador" era una escena dura, en la que se representaba al maltratador como alguien que divisa la presa y le da muerte. "Raona el maltractador que ho fa sempre per amor". La escena estaba rodeada de corazones violeta con frases habitualmente esgrimidas por los maltratadores como como "Es pel teu bé", "Te maré perque eres meua", "Es per amor", "O meua o de ningú", "Açó es lo normal...".

Así se veía la figura en la falla de septiembre 2021 / Germán Caballero

La figura fue salvada del fuego y siguió el mismo camino que tantas otras: formar parte del paisaje del casal de turno. Que está muy bien al principio, pero que, con el paso del tiempo, acaba, o puede acabar, por tener un valor menor.

"No es fácil desprenderse, pero..."

En la comisión han explicado que había llegado su momento. "No es fácil desprenderse de piezas como ésta, de gran valor artístico, incluso aunque sepamos que están destinadas a quemarse, pero este año, con mucho pesar hemos pensado que había que deshacerse ya de ella. Representa además muchas cosas: es de “la falla de la pandemia“ y ésta figura, en concreto, es un alegato a la Violencia de Género, que debe sufrir el fuego".

El ninot, pasto de las llamas / Falla Cuba-L. Azorín

Tuneado para la ocasión

Más aún, a la figura se la había despojado del contenido social y se había "tuneado": ahora era una representación del fin de la primavera a manos del verano. Se le incrustaron elementos decorativos caseros (soles, flores....) y quedó en el centro de la calle.

Con su quema, ahora sí, desaparece el último vestigio público de una falla que fue histórica. No todas van a seguir el mismo destino: en la comisión conservan un ninot no menos icónico de las fallas siguientes, una figura dedicada a la lucha contra el cáncer de mama, "que va a tener un destino muy bonito".

Al cabo de unos minutos, del histórico ninot ya no quedaba nada / Falla Cuba-L. Azorín

Pudo haber ido al "no Museo"

Aunque ha cumplido con su objetivo, ser quemado, la desaparición de "El caçador" supone liquidar formas, texturas y temáticas que podían haber tenido otro destino: ser testigo de una época artística pasando a formar parte de un museo. No podía ser indultado por votación popular porque todo sabemos por donde van las apetencias del público y esa figura, aunque estuvo no una, sino dos veces, en una Exposición -la de 2020 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la de 2021 en La Base del puerto- no obtuvo (no podía obtener) la mayoría de los votos. Tampoco fue salvado por el Premio Raga ni por el Gremio de Artistas Falleros. Lo salvó la comisión. Si ya hubiese arrancado el proyecto del Museo Fallas Patrimonio de la Humanidad -ese que debe ir más allá de los ninots indultados y reunir los diferentes elementos de la fiesta-, se habría hecho una rebusca por los casales para decir "esta pieza, guardarla de momento". No hubo, pues, más indulgencias y el ninot acabó donde tenía que acabar: en la hoguera.