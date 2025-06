Las razones para no mover San Vicente Mártir a domingo y ganar el festivo en Fallas

El Ayuntamiento de València ha paralizado la idea de trasladar a festivo el 22 de enero, fiesta de San Vicente Mártir, a domingo, para emplear esa jornada en otra ocasión más pragmática, como en las Fallas.

El argumentario de la oposición estaba más que claro desde hace tiempo: usarlo en Fallas y buscar la conciliación con las personas que trabajan y que la propia festividad de San Vicete Mártir. Faltaba ver la explicación del equipo de gobierno. Y sirvió para que unos y otros se sacaran vergüenzas sobre quien es más o menos festero.

La concejala de Fiestas, Mónica Gil, fue la encargada de defender el mantenimiento del día del calendario, tildando el traslado como "una ocurrencia. ¿En qué libro pone que se pueda arrancar de cuajo una fiesta de 1.700 años de historia. Es el día que dio sentido cristiano a esta ciudad y querer desterrarlo del calendario por conveniencia pone de manifiesto el nulo respeto y el distanciamiento que tienen ustedes (en relación a la oposición) por las fiestas de esta ciudad".

Cruce de reproches

A partir de ahí, Mónica Gil, Nuria Llopis y Pere Fuset empezaron a reprocharse sus actitudes para con las fiestas. Por ejemplo, Gil a ambos: "¿dónde estaban ustedes en el pregón del Corpus o en el Traslado de las Rocas?". Llopis a Gil: "No voy a debatir por qué estuve o por qué no. Y más hablando de una fiesta, San Vicente, que hasta hace poco no sabía ni diferenciar si era Ferrer o Mártir".

Gil a Fuset: "el día de la Fiesta de los Niños sí que estuvo usted, detrás de un árbol". Fuset a Gil: "sabe usted tanto del Corpus que en los folletos ha puesto que Santa Bárbara es la Mare de Deu" y otro de carácter general: "¿no se ha dado cuenta que le quitan la pirotecnia, la Batalla de Flores, los pabellones de la Fira... y se lo dan a Fallas porque no se fían de usted?"

"En el Ayuntamiento no hay ni plenos ni comisiones"

Previamente, Fuset había reivindicado el cambio -ganando un festivo para el 18 de marzo- mirando a dentro de casa: "en el Ayuntamiento no tenemos ni plenos ni comisiones en la semana de Fallas. ¿Es malo querer para el resto de la ciudadanía lo que tenemos nosotros? Además, ¿se acuerdan de los jueves que brillan más que el sol? Uno de ellos es el Corpus, se pasó a domingo y no sólo no pasó nada, sino que ganó en brillantez. San Vicente Mártir, cuando ha caído el 22 en domingo, ha tenido muchísima más participación". Y Llopis, pintó la realidad cotidiana: "no vamos a descubrir ahora qué es València en Fallas. La conciliación es necesaria y este año, por ejemplo, va a ser muy difícil tanto para falleros como para no falleros. Los falleros, porque los días grandes son entre semana y los no falleros, porque ir a trabajar o descansar es difícil o imposible entre calles cortadas y discomóviles".

Mónica Gil no estaba dispuesta a reñir y contestó que "San Vicente Mártir se continuará celebrando el 22 de enero y porque así lo quieren las asociaciones vicentinas".